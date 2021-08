MANGELVARE: En mann holder opp et skilt i protest mot at Sør-Afrika har fått så få vaksiner under en demonstrasjon i Pretoria i juni. Foto: Siphiwe Sibeko, Reuters

Frykter mer «vaksine-nasjonalisme»

Vestlige land som sikrer seg vaksiner. Indias eksport-stopp. COVAX – som skulle levere millioner av doser til fattige land – frykter dette bare vil fortsette.

Selv om COVAX har levert 117 millioner vaksinedoser til land som ikke har kjøpekraft til å skaffe nok selv, er det langt fra målet. Planen var å ha skaffet 640 millioner doser innen nå, men denne planen har gått i vasken.

VG skrev denne uken at kun 1,5 prosent av verdens satte vaksinedoser, er satt i afrikanske land. Og av disse 65 millioner dosene, er over 50 prosent satt i to afrikanske land: Sør-Afrika og Marokko - som har sikret seg egne avtaler om leveranser.

Har COVAX feilet med å vaksinere verdens fattige?

I et intervju med VG svarer Thabani Maphosa, som er leder for landprogrammene i CEPI, som er med å lede COVAX-initiativet for en solidarisk fordeling av vaksiner.

Han erkjenner at de har møtt på en rekke utfordringer siden de startet arbeidet i april 2020.

IKKE NOK: Et lass med AstraZeneca-vaksiner blir lastet av et fly på flyplassen i Addis Abeba i Etiopia i mars. Der kan kun 1,9 prosent av befolkningen fått minst én vaksinedose. Foto: Tiksa Negeri, Reuters

Vaksine-flaskehalser

Tidlig etter at vaksiner som Pfizer, Moderna og AstraZeneca ble godkjent for bruk i EU og USA, gikk lederne i flere land inn for å sikre de tidlige dosene til seg selv.

Både Storbritannia, USA og Israel sikret seg enorme avtaler om leveranser og disse ligger nå svært langt fremme når de kommer til å vaksinere befolkningen.

Denne vaksine-nasjonalismen er noe Maphosa frykter at vil fortsette.

– Å komme til dette stadiet har ikke vært lett og COVAX har måtte kjempe mot en rekke alvorlige utfordringer, blant dem vaksine-flaskehalser og fortsettende vaksine-nasjonalisme, sier han til VG.

– Det har hindret oss å få tak i doser så fort som mulig og disse utfordringene fortsetter. Det er avgjørende for den globale responsen mot covid-19 at land og vaksineprodusenter samarbeider med COVAX slik at vi kan få de dosene vi trenger, fortsetter han.

En av disse flaskehalsene han sikter til, er at indiske myndigheter innførte eksport-forbud fra sin vaksinefabrikk Serum Institute of India i april - da landet selv opplevde en massiv smitteøkning og mangel på vaksiner.

INDISK DOSE: En gjeter i Kashmir får i juni en vaksinedose laget på Serum Institute of India. Indiske myndigheter valgte å bruke egenproduserte vaksiner på sin egen befolkning. Foto: Sanna Irshad Mattoo, Reuters

Ingen India-avtale

Fortsatt vet ikke Maphosa når disse leveransene vil komme tilbake.

– Vi håper fortsatt vi kan gjenoppta disse leveransene, men det er ikke noe jeg kan bekrefte nå. COVAX har aggressivt forsøkt å utvide porteføljen og vi jobber med donorland for å dekke opp for de manglende leveransene, sier han.

Nå er det nye målet å levere 620 millioner doser til afrikanske land innen utgangen av året og de har en rekke samarbeidspartnere som bidrar inn i dette arbeidet - blant annet Den afrikanske union.

Det overordnede målet er å få vaksinert 60 prosent av befolkningen i afrikanske land.

Frykten er at delta-varianten vil på helsevesenet i mange afrikanske land til å knele før vaksineleveransene kommer.

KLARE: En helsearbeider trekker opp en AstraZeneca-dose for vaksinering på Butanda helsesenter i vestlige Uganda. Foto: Patrick Onen / AP

– Det vi vet nå er at det å beskytte helsearbeidere, eldre og risikogruppene er essensielt for at helsevesenet skal fungere og for å stoppe effekten av pandemien, sier han.

– Ingen er trygge

Han premierer Norge som har lovet fem millioner vaksinedoser til COVAX og ytterligere 141 millioner dollar i finansiering.

De første norske dosene med AstraZeneca-vaksiner - som er tatt ut av det norske vaksinasjonsprogrammet - ankom Nicaragua og Uganda for kort tid siden.

– GAVI vil uttrykke takknemlighet til den norske regjeringen og til det norske folk for deres fortsettende støtte som muliggjør at COVAX kan øke dekningen i land og beskytte de mest sårbare gruppene, sier han.

Nå har han et budskap til myndighetene i høyinntektsland:

– I konteksten av denne pandemien uten sidestykke, er rettferdighet ikke bare det riktige å gjøre, det er det nødvendige å gjøre. Ingen er trygge før alle er trygge, fordi infeksjonssykdommer respekterer ikke grenser.