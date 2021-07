50 døde etter brann i coronasykehus

En brann brøt ut på et sykehus i Nasiriyah i Irak mandag, melder lokale medier, deriblant Al Jazeera.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

En brann skal ha brutt ut på et sykehus i Nasiriyah i Irak mandag, melder lokale medier, deriblant Al Jazeera.

Irakiske helsemyndigheter sier til AP at minst 50 har omkommet i brannen.

Årsaken til brannen er ikke klarlagt, helsemyndighetene sier til AP at den skyldes en kortslutning, mens en talsperson for myndighetene i Dhi Qar-provinsen sier brannen startet da en oksygensylinder eksploderte.

I tillegg de omkomne er minst 20 skadet, melder Reuters. Al Arabiya skriver at sykehuset skal ha kapasitet til å behandle 100 pasienter, og det skal ha vært flere enn 60 innlagte da brannen brøt ut.

Brannen brøt ut på Al-Hussein-sykehuset, som behandler pasienter for corona.

Den irakiske avisen Rudaw melder at brannvesenet arbeider med å slukke brannen, og å evakuere bygningen for pasienter. Statsministeren og flere ministre møtes mandag kveld i et krisemøte om sykehusbrannen.

Nasiriyah ligger sør-øst i Irak, ved elven Eufrat. I 2019 ble byen rystet av blodige sammenstøt mellom demonstranter og sikkerhetsstyrker, hvor 36 personer mistet livet.

I april tok en lignende brann livet av 82 personer på et annet sykehus i Iraks hovedstad Bagdad. Da var det snakk om at dårlig lagring av oksygentankene var kilden til brannen. Allerede nå melder Al Jazeera at lokale helsemyndigheter mener feil bruk av oksygentanker kan være årsak til denne brannen også.