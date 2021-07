BAPTIST: Daværende rektor ved universitetet Liberty Jerry Falwell junior i 2013. Foto: Norm Shafer / AP

Kristent universitet saksøkt av 12 kvinner

Liberty University i Virginia er saksøkt av tolv kvinner som hevder skolens retningslinjer straffer dem som rapporterer seksuelle overgrep og trakassering.

Av Ingvill Dybfest Dahl

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Ifølge CNN har tolv ikke navngitte kvinner saksøkt Liberty Universitys avdeling i Lunchburg i Virginia.

«Liberty University har med overlegg skapt et miljø på universitetsområdet der det et mer sannsynlig at seksuelle overgrep og voldtekter vil inntreffe enn uten Libertys retningslinjer.» står det i søksmålet.

Liberty er et evangelisk kristent universitet, grunnlagt av baptisten og TV-evangelisten Jerry Falwell.

Hevder det straffer seg å melde fra

Søksmålet hevder det er tre måter universitetet har skapt et fiendtlig miljø på:

1. Studentenes æreskodeks «The Liberty Way» gjør det vanskelig å rapportere seksuell vold eller overgrep fordi den ikke beskytter studentene som melder inn slikt fra straff for overtredelse, for eksempel etter å ha befunnet seg et sted der det serveres alkohol, eller å ha vært alene med noen av det motsatte kjønn.

VENN: Donald Trump har talt ved universitet i Lynchburg flere ganger, senest på åpningsseremonien i 2017. Tidligere rektor Jerry Falwell junior støttet Trump som presidentkandidat. Foto: Pablo Martinez Monsivais / AP

2. De mener det er underforståtte retningslinjer som tolerer seksuelle overgrep, særlig fra mannlige studenter som er idrettsutøvere, ved at en benektelse veier tyngre enn en anklage.

3. Saksøkerne hevder at universitetet kommer med offentlige og gjentatte represalier mot kvinner som har meldt inn seksuelle overgrep.

Hevder de har sikret et trygt universitet

Universitetet har kommet med en uttalelse til WDBJ der de sier at anklagene er «høyst urovekkende» om de viser seg å være sanne.

les også Student saksøker staten etter anklager om seksuell trakassering

«Mange av påstandene er det stikk motsatte av hvordan universitetets retningslinjer og rutiner er ment å virke. Liberty har investert mye i programmer og personell som skal sikre et trygt universitetsområde og støtte etvert og alle ofre for seksuelle overgrep som står frem.» skriver de.

De tolv kvinnene er hovedsakelig studenter og tidligere ansatte.

Påstår seksuelle overgrep og trakassering

Enkelte av dem hevder å ha blitt utsatt for seksuelle overgrep som de meldte inn til universitetet og ble presset til å trekke fordi de involverte overtramp mot æreskodeksen.

Ifølge WDBJ som har publisert søksmålet, hevder flere av studerte at de er blitt utsatt for seksuelle overgrep eller voldtekt av mannlige studenter.

KONTROVERS: Universitetet havnet i søkelyset i 2020 da rektor Jerry Falwell junior trakk seg etter rykter om at kona var utro. Foto: Steve Helber / AP

CNN skriver at en av kvinnene som var student i 2014 hevder hun ble voldtatt av sin medstudent-kjæreste.

Etter at hun meldte inn voldtekten, meldte de to romkameratene som først hadde introdusert henne for kjæresten henne inn til Student Conduct Office.

Der skal hun ha blitt tvunget til å sitte sammen med voldtektsmannen og be romkameratene om unnskyldning for å ha begått overtramp mot «The Liberty Way».

Tvunget til å gifte seg

Én av de anonyme saksøkerne oppgir at en studentveileder oppfordret henne til å angre og «bli streit» etter at hun sto fram som lesbisk.

les også Jusstudent fikk eksamen annullert – tapte i Høyesterett

En annen student som ble gravid hevder at hun ble fortalt at hun måtte gifte seg med barnets far for å unngå å bli utvist. Etter at de giftet seg, hevder hun å ha blitt nektet å bo på universitetsområdet samt å amme eller pumpe seg der.

En tredje kvinne hevder at hun ble angrepet på et debattseminar i universitetet regi da hun var 15. Hun oppgir at universitetspolitiet antydet at hun ble angrepet på grunn av buksene hun hadde på seg. Hun skal heller ikke ha fått lov til å oppsøke medisinsk hjelp for å samle bevis, men i stedet bli tvunget til å la seg avfotografere naken av en kvinnelig debattleder.

Kontroverser

Universitet har havnet i medienes søkelys tidligere.

I august 2020 trakk Herry Falwell junior seg som rektor etter en sexskandale der han hevdet å ha blitt utpresset av en tidligere ansatt som skal ha hatt et forhold til hans kone, ifølge Politico. I april i år saksøkte universitetet Falwell for ti millioner dollar.

Rolling Stone kalte Falwell «Donald Trumps evangeliske wingman».

Etter at Falwell junior støttet Trump som presidentkandidat og ifølge Politico brukte universitetets midler til å finansiere reklame og saker som støttet Trump, havnet universitet i et dilemma. Som en ideell organisasjon, har de etter straffeloven ikke lov til å bruke penger på politiske kampanjer.