TRYGGE: Per Olav (34) og Sam befinner seg for tiden i Cape Town. Foto: Privat

Per Olav (34) og Sam (30) giftet seg midt under opptøyene i Sør-Afrika – måtte rømme

Deler av Sør-Afrika er i flammer. Landet, som har slitt under coronapandemien, opplever nå det flere beskriver som «de verste opptøyene siden apartheid». Midt i kaoset giftet Per Olav (34) og Sam (30) seg.

Av Kristoffer Solberg

Uroen i landet har økt siden landets tidligere president Jacob Zuma begynte soningen av sin 15 måneder lange dom for ikke å ha samarbeidet med en korrupsjonsetterforskning.

Per Olav Kapstad (34) landet på flyplassen i byen Durban på østkysten av Sør-Afrika fredag 9. juli. Etter planen skulle han og forloveden Sam Samukelisiwe (30) gifte seg tirsdag 13. juli. Det fikk de gjort, men ikke under de forholdene de hadde sett for seg.

Når VG ringer befinner brudeparet seg på et hotell i Cape Town, en av landets tre hovedsteder. Før det befant de seg i byen Pietermaritzburg i provinsen i KwaZulu-Natali, et av kjerneområdene for opptøyene de siste dagene. Sam bor der sammen med sin mor og nest eldste søster.

– Det var først på mandag, dagen før bryllupet, at vi virkelig merket det. Da så vi at opptøyene var større enn vi hadde trodd, forteller nygifte Sam til VG.

– Et lokalt kjøpesenter ble satt fyr på. Vi fikk beskjed om å flytte bilene våre ut av syne slik at plyndrerne ikke skulle se at hotellet hadde gjester. Vi fikk ikke lov til å gå ut av hotellet, sier Per Olav.

Samme kveld gikk Sør-Afrikas president Cyril Ramphosa ut og fordømte volden og opptøyene i landet. Fredag er hele 30.000 militære satt i aksjon i landet. 212 mennesker har mistet livet, melder AFP.

Tirsdag morgen, dagen bryllupet skulle finne sted, var Sam og Per sikre på at de skulle våkne opp til at hæren hadde rykket inn i regionen.

– Planen var at vi skulle til lokale myndigheter for å ordne med papirer til giftermålet, forteller Per Olav. Da de kom inn i bysentrum fikk de se ødeleggelsene.

ØDELEGGELSE: Dette var synet som møtte Per Olav og Sam i Pietermaritzburg tirsdag morgen. Foto: Per Olav Kapstad

– Da vi ankom var plyndringen i gang. Vi spurte en lokal butikkeier hva som skjedde. Han fortalte oss at han hadde tapt over 300.000 rand, sier Sam. Summen tilsvarer omtrent 180.000 norske kroner.

Paret ringte presten sin, og fikk beskjed om å dra til den lokale politistasjonen i stedet. Ifølge paret var det flere på stasjonen som forsøkte å betale kausjon for familie og venner som var arrestert for plyndring. Men de fikk godkjent en såkalt affidavit, et papir som gjør giftermålet lovlig.

– Det ble en kort seremoni, forteller Sam. Paret fikk ikke tid til å skifte til finstasen de hadde kjøpt. Det ble bryllup i shorts og hettegenser, med tre gjester.

TOMT: Under vielsen var det kun Per Olav, Sam og tre familiemedlemmer tilstede. Foto: Privat

Flyktet

Rett etter vielsen foreslo familien til Sam at de burde komme seg ut av Pietermaritzburg. Veien til flyplassen i Durban ble kronglete.

– Sjåføren vår måtte manøvrere forbi veisperringer. På veien dit så vi store fabrikker og kjøpesentre som ble plyndret. Det var lange køer av folk som prøvde å komme seg inn. Det var helt vilt! Flere steder kunne vi se røyk stige opp fra varehus som hadde blitt tent på langs veien, forteller paret.

Da de først ankom flyplassen ble de stoppet i taxien. Flyplassen godtok kun reisende som hadde bestilt billett på forhånd.

– Alt var utsolgt, folk ville forlate provinsen, forteller Per Olav.

Paret fikk bestilt en leilighet i en liten forstad et stykke fra flyplassen. Der ble de møtt av lokale borgervern som forsvarte sine eiendommer – med gevær.

– Vi kunne heller ikke finne mat. Alle restaurantene var stengt og det samme var matbutikkene. Til slutt fikk vi tak i to kyllingbein til middag, forteller Sam.

– Det var bryllupskvelden vår, skyter Per Olav inn.

Grunnet coronarestriksjoner er det ikke lov å selge alkohol i Sør-Afrika, men mannen paret leide leiligheten av forbarmet seg over dem og ga dem en halvfull vinflaske han og kona hadde åpnet.

HAST: Vielsen måtte foregå i all hast, uten tid til å ta på seg finstasen. Foto: Privat

– Fullstendig ødelagt

Dagen etter fikk Sam og Per Olav kjøpt flybilletter og kommet seg til Cape Town. Ifølge dem er det helt rolig i byen, man skulle nesten ikke tro det er i samme landet, forteller de.

Situasjonen i Durban og Pietermaritzburg har derimot ikke forbedret seg ifølge dem.

– Jeg snakket med moren og søsteren min nettopp. De er redde og sliter med å få tak i mat. Det går rykter på sosiale medier om at plyndrerne planlegger å brenner strømlinjer, butikker og alt mulig, forteller Sam.

Sams eldste søster skal etter planen komme til Cape Town så snart som mulig med sine to barn, en av dem en ni måneder gammel baby. Sams mor på 65 år og en annen søster blir værende i Pietermaritzburg.

– De kan ikke forlate hjemmet sitt. De blir der, og håper situasjonen bedrer seg, forteller hun.

Paret tror det er en rekke årsaker til opptøyene i Sør-Afrika nå. De trekker frem reaksjoner på tidligere president Zumas arrestasjon, økonomisk ulikhet, opportunisme og sult som faktorer.

– Mange av kjøpesentrene er lokalisert nærme fattige sosioøkonomiske områder. Plyndring skjer blant annet fordi folk er fattige og desperate.

Begge har hørt historier om skyting og dødsfall som følge av opptøyene.

– Hvis dette fortsetter kommer hjembyen min til å bli fullstendig ødelagt, sier Sam oppgitt. Hun fortsetter:

– Jeg tror mange tenker på å forlate landet. Vi sørafrikanere har vært igjennom mye, men folk er desperate. Arbeidsledigheten blant unge er på rundt 74 prosent, og ressursene er ulikt fordelt. Dette er det verste landet har vært igjennom siden apartheid.