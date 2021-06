BEGIVENHETSRIKT LIV: David Dushman, russisk jøde tjenestegjorde på stridsvogn og deltok i en rekke berømte slag, og var med under frigjøringen av nazistenes konsentrasjonsleir Auschwitz. Foto: Stian Eisenträger, VG

Siste soldat fra frigjøringen av Auschwitz er død

Som 21 år gammel stridsvognkommandør i Den røde armé, var russisk-jødiske David Dushman med på frigjøringen av Auschwitz i 1945. Søndag døde han, 98 år gammel.

Av Harald Berg Sævereid og NTB

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Bom-bom-bom, ra-ta-ta! Ørene mine er helt ødelagt etter fire år med sånt, så du må snakke høyt til meg!

Slik innledet David Dushman et intervju med VGs journalist Stian Eisenträger for seks år siden, da var krigsveteranen 91 år.

«Han har håndtrykk som en bjørn, stødig gange og en hukommelse det tydeligvis ikke er noe å utsette på. Snart skal den tidligere sovjetiske soldaten og fektemesteren utfordre VGs reporter både til vennskapelig brytekamp og reaksjonskonkurranse. Man skulle ikke tro at mannen nærmer seg hundre år, og at han har opplevd så mye dramatisk i løpet av livet». Slik beskriver Eisenträger det minneverdige møtet med David Dushman i 2015.

les også Han kjørte ned piggtrådgjerdet i Auschwitz med stridsvogn

David Dushman fotografert sammen med moren Bronislava i Moskva i 1946. Foto: Privat/AKG-IMAGES

David Dushman var 21 år gammel da han 27. januar 1945 brukte en tanks til å kjøre ned konsentrasjonsleirens elektriske gjerde, slik at fangene der kunne slippe fri.

Rundt 1,1 millioner mennesker ble drept i Auschwitz, brorparten av dem jøder. Totalt ble 6 millioner jøder drept i holocaust.

Så kun øynene

– Da vi ankom, så vi gjerdet og de stakkars menneskene. Vi kjørte gjennom gjerdet med tanksene våre. Vi ga mat til fangene og fortsatte. De sto der, alle sammen i fangeuniformer. Kun øynene, kun øynene, veldig smale – det var helt forferdelig, helt forferdelig, fortalte han til nyhetsbyrået Reuters i fjor.

Dushman har sagt at han under krigen ikke var klar over at Auschwitz eksisterte og at han kun fikk vite om grusomhetene som ble begått der, i årene siden. Han var en av kun 69 menn av 12.000 i divisjonen som overlevde krigen.

ALLIERTE: Den russiske Røde Hær inntok sammen med andre allierte land Nazi-Tysklands beryktede konsentrasjonsleire i 1945. Foto: Arkivbilde

Fektekarriere

Til tross for at Dushman fikk alvorlige skader under krigen, ble han senere Sovjetunionens beste fekter og senere en av verdens beste fektetrenere, ifølge Den internasjonale olympiske komité (IOC).

Han trente Sovjetunionens kvinnelige fektere i mer enn 30 år og var vitne til terrorangrepet mot israelske utøvere under OL i München i 1972.

Dushmans venn, IOC-sjef Thomas Bach, som også var fekter, hyller ham.

– Da vi møttes i 1970, ga han meg umiddelbart vennskap og råd, til tross for Dushmans personlige erfaringer med andre verdenskrig og Auschwitz, og at han var en mann av jødisk opphav, sa Bach, som er tysk.

– Dette var en så dypt menneskelig gest at jeg aldri i livet kommer til å glemme det.