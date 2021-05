OPPGITT: Steny Hoyer, som er flertallsleder for demokratene i Representantenes hus, sier til CNN at han er oppgitt over den manglende tverrpolitiske støtten til en uavhengig gransking. Foto: ERIN SCOTT / Reuters

Reagerer på motstand mot gransking: − Jeg tror det er Trump som kontrollerer det

35 republikanere stemte sammen med demokratene for å opprette en uavhengig gransking av Kongress-stormingen 6. januar. Republikanske ledere motsetter seg forslaget.

Av Ingrid Hovda Storaas

Publisert: Nå nettopp

Representantenes hus i USA stemte natt til torsdag norsk tid for å opprette en uavhengig kommisjon som skal granske stormingen av kongressbygningen i Washington D.C. 6. januar.

Avstemningen endte med 252 mot 175 stemmer, og 35 republikanere stemte sammen med demokratene om å opprette kommisjonen, skriver CNN.

De gikk dermed imot ønsket til partiets leder i Senatet Kevin McCarthy, som har gått mot opprettelsen av kommisjonen. Også republikanernes leder i Senatet Mitch McConnell har motsatt seg forslaget.

– Jeg tror det er Trump som kontrollerer det, at han ikke vil ha en kommisjon. Han vil ikke at sannheten skal komme ut, sier demokratenes flertallsleder i Representantenes hus Steny Hoyer til CNN – og antyder med det at USAs tidligere president fortsatt har et kraftig grep om Det republikanske partiet.

Da de folkevalgte skulle godkjenne valgresultatet og utpeke Joe Biden til USAs neste president 6. januar, stormet en illsint mobb kongressbygningen.

Politikerne måtte løpe i dekning, og flere har sagt at de fryktet for sitt eget liv. USAs daværende president Donald Trump ble anklaget for å ha oppildnet til opptøyene, og han ble stilt for riksrett for sin rolle – en sak han til slutt ble frikjent i.

Trump advarte republikanerne

Den tidligere presidenten gikk selv hardt ut mot den foreslåtte granskingen onsdag, og advarte republikanerne mot å havne i en «felle fra demokratene», skriver Washington Post.

– De 175 republikanerne som stemte mot denne granskingen gjorde det av samme grunn som de videreformidlet falsk informasjon om valget – fordi Trump krevde at de gjorde det, uavhengig av konsekvensene det får for demokratiet vårt, mener demokraten Adam Schiff, som var med å lede riksrettssaken mot Trump.

35 republikanere valgte imidlertid å stemme for den uavhengige granskingen.

– Jeg vil komme til bunns i hvordan dette kunne skje, sier én av dem, Carlos Gimenez, etter avstemningen, og legger til at han mener det er takhøyde i partiet for å bryte med ledelsens synspunkter.

Disse republikanerne stemte for granskingen Liz Cheney Tom Rice Dan Newhouse Anthony Gonzalez Adam Kinzinger Fred Upton Jaime Herrera Beutler Peter Meijer John Katko David Valadao Tom Reed Don Bacon John Curtis Brian Fitzpatrick Andrew Garbarino Tony Gonzales Dusty Johnson David Joyce Chris Smith Van Taylor Chris Jacobs David McKinley Jeff Fortenberry Maria Salazar Mariannette Miller-Meeks Steve Womack Stephanie Bice French Hill Mike Simpson Rodney Davis Blake Moore Michael Guest Trey Hollingsworth Carlos Gimenez Cliff Bentz Vis mer

Avstemningen ses likevel på som en slags lojalitetstest overfor Trump, skriver nyhetsbyrået AP. Republikanere som har gått ut mot den tidligere presidenten har møtt stor motstand i eget parti. Sist ut er Liz Cheney, som tidligere i mai ble fratatt sin lederstilling i Det republikanske partiet etter å ha kritisert Trumps rolle i Kongress-stormingen flere ganger.

USA-ekspert: Partiet har blitt en personkult for Trump

Nå går saken til Senatet, der demokratene må ha støtte av minst ti republikanske senatorer. Sjansen for at det skal skje er mindre enn i Representantenes hus, skriver Washington Post – særlig etter at mektige McConnell uttrykte sin motstand mot kommisjonen.

– Ubalansert

Flere republikanere mener forslaget er for preget av partipolitikk, og at demokratene ønsker å vinne politiske poeng på granskingen.

– Det er skjevt og ubalansert, sier McConnell om forslaget onsdag, og legger til at han ikke ser at en uavhengig gransking vil gi fakta som ikke påtalemyndighetene vil finne i sine etterforskninger av de involverte.

Texas-senatoren John Cornyn sier til CNN at han frykter demokratenes plan er å hale ut granskingen slik at den stjeler fokus før neste senatsvalg høsten 2022.

– Deler av bekymringen er at det er planen. Det er Pelosis plan, sier han om lederen i Representantenes hus Nancy Pelosi.

VIL HA GRANSKING: Demokratenes leder i Representantenes hus Nancy Pelosi holder pressekonferanse om den uavhengige granskingen onsdag. EPA Foto: WIN MCNAMEE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / EPA

Granskingen av hendelsene 6. januar er foreslått utformet på samme måte som granskingen etter terrorangrepene 11. september 2001, skriver NTB. En uavhengig kommisjon med ti medlemmer skal granske saken og komme med anbefalinger om hvordan kongressbygningen kan sikres bedre – med mål om å unngå at noe lignende skjer igjen.

Kommisjonen er resultatet av en avtale mellom demokraten Bennie Thompson og republikaneren John Katko i sikkerhetskomiteen i Representantenes hus.

– Dette handler om fakta, det er ikke partipolitikk, sier Katko, som stemte for forslaget, ifølge AP.