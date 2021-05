– Mensfattigdom alvorlig problem 500 millioner jenter og kvinner over hele verden mangler det de trenger for å håndtere mensen. Pandemien har gjort det enda vanskeligere for mange jenter å få tak i bind og tamponger. Kari Aarstad Aase Av Publisert 29. mai, kl. 15:11 WILL OLIVER / EPA Neste side (2) Forrige side (0) VG-Peil-Logo

På den internasjonale mensendagen 28. mai, er mensfattigdom en viktig sak.

Martine Jonathan (31) kom til Norge som flyktning fra Kongo i 2003. Hun vet hvilke enorme konsekvenser det kan få i jenters liv, både at de får mensen - og at de mangler vanlige, nødvendige mensprodukter.

– Mensfattigdom alvorlig problem

Martine Jonathan fikk en idé om å hjelpe da hun besøkte familie i Kongo.

Foto: Albert Nzobe

For et par år siden skulle 31-åringen for første gang tilbake til Kongo og besøke familie. Hun snakket med kusinen sin på telefon om forslag til små gaver hun kunne ta med.

– Jeg, som har bodd i Norge siden jeg var barn, ble så overrasket over det hun fortalte, sier Jonathan.

Kusinen hennes fortalte at hun var hjemme fra skolen fordi hun hadde mensen. Og hun hadde ikke bind. Som de fleste andre hadde hun ikke penger til bind eller tamponger, men pleide å brukte noen tøyfiller fra gamle klær.

– Det blør de jo rett gjennom, og derfor er det helt vanlig ikke å gå på skolen når man har mensen.

Foto: DAVID TALUKDAR / AFP

I Kongo og mange andre land er skammen rundt mensen mye større enn i Norge, og det er ikke vanlig å snakke om. Det er enda en grunn til at fattige familier ikke bruker penger på bind og tamponger, som de betrakter som luksusartikler.

– Når du må velge mellom å ha råd til mat til barna eller bind, gir valget seg selv, forklarer Martine Jonathan.

For prisen det koster å kjøpe en en pakke tamponger i Kongo, får du 12.5 kilo maismel. Det kan brødfø en familie i mange dager.

Mensfattigdom er blitt et kjent begrep blant politikere og hjelpearbeidere internasjonalt.

Foto: Albert Nzobe

Under pandemien har fattigdommen økt fordi mange har mistet jobbene sine, og det er blitt enda vanskeligere for mange kvinner å få tak i det de trenger.

Covid-viruset i seg selv er ikke den største trusselen for de fleste afrikanske kvinner, men konsekvensene det medfører for kvinnehelse og for hvilke muligheter de får i livet, mener Kaj-Martin Georgsen, generalsekretær i hjelpeorganisasjonen CARE Norge.

– Jenter er de siste tilbake til skolen etter nedstengningen, hvis de i det hele tatt kommer tilbake. Når familier får dårligere råd, er en løsning å gifte bort en datter. Når hun har fått mensen regnes hun mange steder som gammel nok til det.

Kultur og religion er også med å bestemme at jenter ikke skal på skolen når de har mensen.

Foto: Privat

– De er nødt til å være hjemme i frykt for å blø igjennom eller holdes hjemme av familien på grunn av skam og overtro. Mensen ansees mange steder som noe skittent og noe som kan bringe ulykke, forklarer lege og styremedlem i CARE, Nina Brochmann.

I mangel av nødvendige mensprodukter bruker mange jenter det de finner tilgjengelig, noe som kan føre til alvorlig sykdom og infeksjoner:

– I desperasjon bruker de skitne filler, biter av utbrukte skumgummimadrasser eller gamle aviser. Dette er ting som er fulle av bakterier og skitt, og de risikerer alvorlige infeksjoner, forklarer Brochmann.

Det kusinen fortalte om landet Martine hadde flyktet fra som barn, bestemte hun seg for å hjelpe.

Hun laget en Spleis, og pakket flere hundre tøybind i kofferten fra Norge til Kongo. I landsbyen Uvira sto takknemlige jenter i kø. Men det var på langt nær nok, de trengte flere.

Foto: Privat

– Da fikk jeg ideen om systua. Hvis lokale jenter kunne sy tøybind, ville det stadig bli påfyll. Det er miljøvennlig og praktisk.

Som tenkt, så gjort.

De fant stoffleverandør, lokale og flere som ville sy. De kjøpte symaskiner, også var de i gang.

– Ryktene gikk og det kom bestillinger fra langt utenfor landsbyen og nærliggende byer også, forteller Jonathan, som ikke kan få takket nok alle som hver ga et lite beløp til det som ble en stor hjelp.

Foto: Albert Nzobe

Nina Brochmann mener nettopp slike prosjekter som det Martine Jonathan startet, er viktige.

– Kvinner kan tjene penger samtidig som de hjelper sine medsøstre. At det finnes en systue for tøybind bidrar også indirekte til større åpenhet og kunnskap om mensen, mener hun.

– Jenter, uansett hvor de bor hen i verden, har rett på kunnskapen og produktene de trenger for å kunne håndtere mensen slik at de kan leve et helt vanlig liv. Det er også derfor Care deler ut menskopper og har undervisningsopplegg på mensen, vi får ikke slutt på diskriminering av jenter så lenge jenter holdes tilbake av mensen, sier Brochmann.

Foto: Instagram

Akkurat nå er systua i Uvira stengt på grunn av pengemangel.

– Jeg sender hver gang har jeg råd, eller noen gir meg litt penger jeg kan videresende. Da kjøper de stoff og produserer noen dager til det er tomt igjen, forklarer Martine Jonathan.