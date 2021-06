I RETTEN: Valérie Bacot (i gult skjerf) omringet av journalister i retten i Chalon-sur-Saône mandag. Foto: JEFF PACHOUD / AFP

Drepte stefaren hun ble voldtatt av og giftet seg med

Valérie Bacot (40) innrømmer å ha drept sin ektemann med et skudd i nakken. Han var dømt for å ha misbrukt henne fra hun var 12 – da han var hennes stefar.

Av Ingvill Dybfest Dahl

Mandag startet rettssaken mot Bacot i Chalon-sur-Saône i Frankrike.

Saken har fått mye oppmerksomhet siden Valérie Bacot i oktober 2018 ble siktet for drap. Mannen som ble drept i mars 2016, Daniel Polette, var da Bacots ektemann.

Han var tidligere hennes stefar og skal ifølge Bacot ha begynt å forgripe seg mot henne da hun var 12–13 år gammel, melder Le Monde.

STØTTE: Valérie Bacot (i gult skjerf) var omgitt av flere av barna sine på vei inn i retten mandag. Foto: JEFF PACHOUD / AFP

Polette fikk fengselsstraff i flere år for overgrepene, men den 25 år eldre mannen hevdet at det dreide seg om sex med samtykke.

Ble ektemann

Like etter at han ble løslatt, flyttet han tilbake med da 17-årige Bacot og hun ble gravid med deres første av fire barn etter det hun beskriver som voldtekt.

Ifølge Le Monde ønsker Bacot å slippe unna en voldelig, suicidal mor med alkoholproblemer.

– I begynnelsen var jeg glad for at han var tilbake, sier Bacot i retten ifølge Le Point.

I GANG: Valérie Bacot (i gult skjerf) i retten mandag. Foto: JEFF PACHOUD / AFP

Hun endte opp med å flytte sammen med Polette etter at moren ikke ville vite av henne.

– Jeg ønsket å beholde barnet mitt. Og jeg hadde ingen. Hvor kunne jeg gå? sier siktede i retten.

Truet og overvåket

Hun sier hun hadde ønsket seg barn og en far til barna sine og derfor giftet seg, men beskriver et forhold med vold, voldtekt, dødstrusler og hvor Polette tvang henne til sexarbeid. Han overvåket henne med kunder og ga henne instruksjoner via en mikrofon i øret.

ADVOKATER: F.v.: Janine Bonaggiunta og Nathalie Tomasini representerer Bacot. Foto: JEFF PACHOUD / AFP

– Jeg gjorde alltid det han ba meg om, sier Bacot i retten.

Hun har forklart at han dagen han ble drept, 13. mars 2016, hadde sagt til henne at det kom en ekstra brutal kunde som krevde noe «helt spesielt». Det var etter dette møtet der kunden tvang henne at drapet skjedde.

– Jeg ble dårlig. Det var blod. Alt jeg hadde opplevd kom plutselig tilbake, forklarer kvinnen om hvorfor hun tok pistolen Polette tidligere skal ha drapstruet henne med og skjøt ham i nakken.

Fryktet for datteren

Bacot har også sagt at datteren som da var 14 hadde fortalt henne samme dag at faren hadde spurt henne hvordan hun var «seksuelt». Valérie fryktet at mannen ville begynne å selge datteren også.

– Jeg ville redde henne, sier Bacot.

De eldste sønnene hennes, da 17 og 18 år, fikk sammen med datterens kjæreste, da 16, seks måneder betinget fengsel i desember 2019 for å ha vært med på å skjule liket.

– Et fryktelig rot

Datterens kjæreste forklarte mandag ifølge Le Figaro at noen blandet sovemedisin i Polettes kaffe, men sa ikke hvem. Han forklarte også at han og Bacot etter å ha vært venner og nærmest mor/sønn hadde innledet et forhold et par måneder.

På spørsmål om hva han syntes om denne rolleblandingen, svarer han:

– For å være ærlig var det hele et fryktelig rot. Og i denne historien er det ingenting som fungerer fra start til slutt.

Rettssaken mot Bacot er beregnet å vare i omtrent en uke og setter søkelyset på voldelige forhold. Den starter etter en uke der tre kvinner i landet er drept av tidligere partnere. Ifølge Guardian er 55 kvinner i Frankrike drept av en nåværende eller tidligere partner så langt i år.

En underskriftsaksjon som støtter Bacot og ber om at hun blir frikjent har ifølge BBC rundt 600.000 signaturer.