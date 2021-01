Kongress-stormere: «Drep ham med hans egen pistol»

Vitnesbyrd fra politimenn som ble angrepet ved kongressbygget viser hvordan de kjempet med frykt for livet. FBI etterforsker nå 37 personer for tilknytning til drapet på politimannen Brian Sicknick.

Sicknick døde etter å ha blitt skadet under stormingen av Kongressen den 6. januar. Han ble angrepet av en mobb oppildnet av president Donald Trumps ubegrunnede påstander om valgfusk.

Sicknick ble truffet i hodet med et brannslokkingsapparet, under tumulter der han ble angrepet av flere rasende Trump-tilhengere. Nå er så mange som 37 personer i søkelyset til FBI, skriver The New York Times.

MISTET LIVET: Politimannen Brian Sicknick ble skadet under opptøyene ved Kongressen i forrige uke, og døde senere av skadene. Foto: UNITED STATES CAPITOL

I flere timer skal politiet ha kjempet mot opprørerne utenfor vestsiden av kongressbygningen, uten å vite at de allerede hadde tatt seg inn fra andre steder.

Politibetjent Michael Fanone (40) var blendet av røyk, hadde pusteproblemer grunnet tåregass og hadde mistet radioen og politiskiltet.

Sammen med kollegene forsøkte han å holde Trump-mobben fra å storme kongressbygningen fra vestsiden. For betjentene var inngangen de voktet – som åpnet opp til en tunnelaktig gang – den siste barrieren før kongressbygningen falt.

Til Washington Post sier Fanone at han ropte «vi må holde disse dørene lukket», samtidig som han og andre politibetjenter ble slått med deres egne klubber og skjold, som opprørerne hadde revet ut av hendene deres.

VOLDSOMT: Det gikk hardt for seg da Trump-tilhengere tvang seg inn i Kongressen. Foto: ROBERTO SCHMIDT / AFP

– Så ut som en kampscene fra middelalderen

Den 40 år gamle politimannen var opprinnelig på jobb et annet sted i hovedstaden Washington, D.C. onsdag 6. januar. Sammen med partneren rykket han til kongressbygningen da alarmsentralen sendte ut et nødanrop i hele byen.

Ifølge Fanone kjempet politibetjentene mot et overveldende antall opprørere.

– Vi kjempet ikke mot 50 eller 60 opprørere i denne tunnelen. Vi kjempet mot 15.000 mennesker, sier han og legger til:

– Det så ut som en kampscene fra middelalderen.

Slått med flaggstang

Midt i den intense kampen utenfor kongressbygningen, tok noen tak i hjelmen til Fanone, la ham i bakken og dro ham ned flere trappetrinn.

Washington D.C.-politiet sier at en annen betjent ha blitt dratt ned trappene rundt det samme tidspunktet. Den kaotiske og voldelige hendelsen skal ha blitt fanget på video og senere delt på internett.

Opprørerne stormet mot de to politibetjentene, slo dem en stang med et amerikansk flagg festet til og metallrør de hadde tatt fra stillas, sier politiet.

Begge de to politibetjentene ble skutt med elektrosjokkvåpen. Fanone fikk et mildt hjerteinfarkt og drev inn og ut av bevissthet, mens opprørerne ropte «USA» om og om igjen.

– Vi har en! Vi har en! Drep ham med hans egen pistol! sier Fanone at han hørte opprørene rope.

Han vurderte å trekke pistolen selv og bruke den mot mobben, sier han til CNN.

Men han innså at han kjapt ville bli overmannet igjen, og at opprørerne trolig ville bruke pistolen hans mot ham, da med all grunn til å drepe ham.

– Den andre muligheten jeg tenkte på, var å appellere til menneskeligheten til noen. Jeg husker jeg bare ropte ut at jeg har barn, og det ser ut til at det funket.

En gruppe blant opprørerne stilte seg rundt Fanone og beskyttet ham frem til det ankom hjelp.

– Takk, men faen ta dere for å være der, sier Fanone at han sa til opprørerne som beskyttet ham.