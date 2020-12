ANALYSERER: Michel Barnier er 1. juledag i møte med EU-landenes ambassader hvor handelsavtalen med Storbritannia er tema. Foto: POOL / X80003

Brexit-prosessen: Avtalen er klar, men sluttspillet pågår

Etter at Boris Johnson og Ursula von der Leyen ble enige om en handelsavtale mellom Storbritannia og EU, er det fremdeles noen skjær i sjøen.

1. juledag har EUs sjefsforhandler Michel Barnier invitert EU-medlemmenes ambassadører til en briefing om avtalen. Møtet finner sted i EU-hovedstaden Brussel og det er ventet at det vil ta to til tre dager å gjennomgå og analysere det omfattende og historiske dokumentet, skriver den britiske avisen The Guardian.

– EUs medlemsstater har begynt å gjennomgå de 1.246 sidene av EU-Storbritannia-avtalen og vil fortsette med denne slitsomme jobben i løpet av de neste dagene, sier Sebastian Fischer, som er talsmann for formannskapet, til nyhetsbyrået DPA, ifølge NTB.

Deretter skal EU-parlamentet i Brussel sette sitt godkjent-stempel på avtalen.

Avtalen må ratifiseres både av EU og Storbritannia, og parlamentet i London skal samles 30. desember. Det er ventet at avtalen vil gå gjennom. EU-parlamentet må også gi grønt lys, men det er ikke ventet at det skjer før på nyåret, ifølge NTB.

ENTUSIASTISK: Med stort pågangsmot og optimisme har Boris Johnson prøvd å selge avtalen med EU inn til det britiske folk. Foto: Paul Grover / daily telegraph pool

I London venter euro-skeptiske «back-benchere» i parlamentet på konklusjonen fra en ekspertgruppe nedsatt av «European Research Group», en samling av konservative parlamentsmedlemmer.

Ekspertene bestående både av advokater og politikere, deriblant den britiske regjeringens tidligere Europa-minister, David Jones, skal så analysere avtalen linje for linje. Det er ventet at deres konklusjon blir offentliggjort mandag.

En artikkel i The Guardian fra blant andre avisens Brussel-korrespondent, Daniel Boffey, har merket seg at EU-kommisjonens leder, Ursula von der Leyen, forsiktig har satt spørsmålstegn ved statsminister Boris Johnsons forståelse av begrepet suverenitet.

Johnsons fremleggelse av avtalen til det britiske folket i begeistrede og triumferende ordelag av typen: «Vi har tatt tilbake kontrollen over lover, skjebnen er i våre hender. Vi satt vår egen standard for nyskapning på den måten vi selv ønsker. Britiske lover blir vedtatt ene og alene av det britiske parlamentet, og de tolkes av britiske dommere i britiske domstoler», sa statsministeren.

FELLESKAP: EU-leder Ursula von der Leyen har akseptert avtalen med britene, men understreker hvor viktig det er at Europa står sammen. Foto: FRANCISCO SECO / POOL

I den forsiktige imøtegåelsen uttrykte EU-lederen von der Leyen seg slik:

«Selvsagt har hele debatten hele tiden dreid seg om suverenitet. Men vi bør se bakom alle slagord og spørre oss selv om hva suverenitet virkelig betyr i det 21. århundret. For meg dreier det seg om at man, uten hindringer, kan arbeide reise, studere og gjøre forretninger i 27 land. ....kunne snakke sammen i en verden med mange enestående land. Og i krisetider handler det om å hjelpe hverandre, i stedet for å komme seg på fote igjen, alene».

Britenes vei ut av EU NTB * Januar 2013: Statsminister David Cameron lover å holde folkeavstemning om forholdet til EU, dersom De konservative vinner det neste valget. * Mai 2015: Etter valgseieren er et lovforslag om folkeavstemning en del av trontalen. * 18.–19. februar 2016: På et EU-toppmøte blir Cameron og de øvrige lederne enige om en reformpakke, og Storbritannia får fritak fra «en stadig tettere union». Dagen etter kunngjør han datoen for folkeavstemningen. * 23. juni. I folkeavstemningen stemmer 51,9 prosent for å forlate EU. 48,1 prosent stemmer for fortsatt medlemskap. * 13. juli går EU-tilhengeren Cameron av som statsminister og etterfølges av partifelle Theresa May. * 29. mars 2017 utløser May artikkel 50 i EU-traktaten, som setter i gang en to år lang formell utmeldingsprosess. * 13. november 2018 blir EUs og Storbritannias forhandlere enige om en utmeldingsavtale. Mays regjering slutter seg til avtalen dagen etter. * 29. mars 2019 blir avtalen stemt ned i Underhuset for tredje gang. Utmeldingen utsettes til 12. april. * 10. april blir brexit utsatt til 31. oktober. * 16. mai kunngjør May at hun vil trekke seg. Etter en intern ledervalgkamp blir Boris Johnsons statsminister 24. juli. * 17. oktober, bare timer før EUs toppmøte, blir Storbritannia og EU enige om en revidert utmeldingsavtale. * 19. oktober stemte Underhuset for å utsette brexitprosessen. Johnson måtte motvillig be EU om en ny utsettelse. Den nye brexitdatoen ble satt til 31. januar. * 12. desember sikrer Johnson seg et klart flertall i Underhuset i et nyvalg. * 23. januar 2020 gir dronningen sitt formelle samtykke til brexitloven etter at den er vedtatt i Underhuset og Overhuset. * 29. januar stemmer EU-parlamentet over avtalen etter at EU-president Charles Michel og EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen signerte den fem dager tidligere. * 31. januar. Klokken 23 i London – midnatt i Brussel – opphører Storbritannias medlemskap formelt etter 47 år i EU. I en overgangsperiode ut året er britene fortsatt omfattet av eksisterende regler og avtaler. * 2. mars starter forhandlingene om en handelsavtale og det fremtidige forholdet mellom EU og Storbritannia. Det blir tidlig klart at de vanskeligste områdene er konkurranseregler, fiskeri og håndheving av en eventuell avtale. * 30. juni går fristen ut for å forlenge overgangsperioden. Tross koronapandemien, som lenge forhindrer fysiske forhandlingsmøter, ønsker Boris Johnson ikke en forlengelse. * 16. oktober setter Johnson forhandlingen på vent fordi han mener EU ikke mener alvor. Uken etter gjenopptas samtalene. * 30. november er det bred enighet i EU om at det vil bli utfordrende å få oversett og gått gjennom avtalen grundig og samtidig rekke å ratifisere den før årsskiftet. * 24. desember kunngjør partene at de er enige om en avtale. * 31. desember 2020 utløper overgangsperioden og Storbritannia forlater EUs indre marked og tollunionen. Vis mer

The Guardian skriver også at Boris Johnsons optimisme står i kontrast til den britiske regjeringens egne forventninger, der «Kontoret for Budsjett-ansvar» mener brexit vil føre til fire prosent nedgang i Brutto nasjonalprodukt, BNP, i neste termin.

Fra 1. januar vil de fleste briter bli fratatt retten å bevege seg fritt utenfor landenes grenser, og britiske selskap vil bli møtt med økte kostnader når det gjør forretninger med de største eksportmarkedene.