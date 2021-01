LEDER: Jake Angeli (32) omgitt av konspirasjonsteoretikere og Trump-tilhengere under okkupasjonen av Kongressen Washington D.C. onsdag. Foto: SAUL LOEB / AFP

De stormet Kongressen: QAnon-sjaman og våpenfanatiker

En halvnaken, tatovert «QAnon-sjaman» med pelsprydet hjelm og det amerikanske flagget festet til et spyd var blant anførerne som ledet mobben inn i Kongressen.

Jake Angeli (32) er en kjent skikkelse når den politiske høyresiden samles i hans hjemstat Arizona. Han maler ansiktet i flaggets farger og kler seg ut for å tiltrekke seg oppmerksomhet.

Til avisen The Arizona Republic forklarte 32-åringen i fjor at han da kan snakke om sin tro på Qanon og andre skjulte sannheter.

QAnon er en internettkult som oppsto i 2017. De høyreradikale tilhengerne hevder at verden styres av en mektig elite som knyttes til satanisme, pedofili og kannibalisme og regner Donald Trump som folkets redningsmann.

Konspirasjonsteorien har også tusener av tilhengere i Norge, ifølge Faktisk.no.

BEDT OM Å DRA: Politiet argumenterer med Jake Angeli og hans medsammensvorne, for å få dem til å forlate kongressbygningen. Foto: SAUL LOEB / AFP

Da mobben stormet Kongressen onsdag, ble Angeli fotografert med megafon i hånd i korridorene og med hevet flagg inne på Senatets gulv, triumferende etter at de folkevalgte var tvunget til å evakuere salen.

Til reporteren Adrian Morrow fra Toronto-avisen Globe and Mail skal han ha forklart at politiet ga opp å stoppe dem, men etter en stund høflig ba dem forlate kongressbygningen uten å pågripe ham.

Deltok på Trump-rally

Jake Angeli opptrådte utenfor et Trump-rally i Phoenix i Arizona i februar i fjor. Der holdt han opp et skilt med teksten «Q sendte meg» og spurte folkemengden om de kjente til konspirasjonsteorien.

Flere nikket bekreftende.

fullskjerm neste HØYREKJENDIS: Jake Angeli (32) er en kjent høyreradikal demonstrant i hjemstaten Arizona.

– Snøballen ruller og blir bare større. Vi er «mainstream» nå, fremholdt Angeli overfor The Arizona Republic den gang.

Den beryktede aktivisten demonstrerer ofte utenfor delstatsforsamlingen i Arizona og skal også ha opptrådt på folkemøter for å åpne virksomheter som var stengt av myndighetene for å hindre coronaspredning.

Han skal også være overbevist at politiske ledere har sammensverget seg for å skjule store vitenskapelige gjennombrudd fra folket, i den hensikt å bevare systemet slik det er.

Dette er QAnon QAnon er en amerikansk er en amerikansk konspirasjonsteori og kultlignende internettbevegelse som oppsto i oktober 2017.

Teoriene omfatter en mengde påstander fra ulike høyreradikale og alternative grupper. [

Tilhengerne hevder særlig at det i flere tiår har vært en «dyp stat» (deep state) i USA, et hemmelig nettverk av mektige personer i statsapparatet og samfunnet ellers som styrer verden.

pedofili, Ifølge QAnons poster på Internett ledes det verdensomspennende nettverket av en elite som knyttes til satanisme sexhandel med barn, kannibalisme

Donald Trump , USAs president 2017–2021, har blitt regnet som folkets redningsmann som i det skjulte kjemper mot de perverterte og kriminelle samfunnstoppene. Kilde: Wikipedia Vis mer

Hvit løgn på Twitter

Angeli fortalte The Arizona Republic at han ved å utforske internettet oppdaget at lyssky grupper som the Illuminati, Trilateral Commission og Bilderberger-gruppen kontrollerer verden.

– Å Gud, nå ser jeg hva som virkelig skjer, sa aktivisten om sin åpenbaring.

På sosiale mediene skal andre høyreradikale aktivister ha lagt ut bilder av ham på en «Black Lives Matter»-markering, for å vise at han han egentlig er en liberaler. Det skriver Business Insider.

Hva de fortiet, var at Angeli var blant motdemonstrantene.

En annen i mobben som stormet Kongressen i går, tok seg inn på kontoret til Washingtons mektigste kvinne.

Okkuperte Pelosis kontor

Mannen som flirende la støvlene på Nancy Pelosis skrivebord etter at Kongressen ble stormet, er Richard «Bigo» Barnett (60).

Bildene viser ham på kontoret til Demokratenes flertallsleder i Representantenes hus, i jeans og caps med mobil i hånd. Etter beleiringen kom mobben ut med trofeer fra de folkevalgte.

– Jeg skrev en stygg beskjed til henne, skrøt Barnett utenfor Capitol, med skjorten opprevet og brystet blottet i vinterkulden i Washington D.C., skriver New York Times.

Han viftet med en offisiell konvolutt med Pelosis brevhode, som han insisterte på at han ikke hadde stjålet:

– Jeg la en kvartdollar på pulten hennes.

OKKUPANT: Richard Barnett (60) tok seg inn på kontoret til speakeren i Representantenes hus Nancy Pelosi, som ble brakt i sikkerhet da mobben stormet Kongressen.

I hjembyen Gravette i delstaten Arkansas er Barnett kjent som våpenfanatiker og tilhenger av det andre grunnlovstillegget, som beskytter retten til å bære våpen.

– Da politiet kom med pepperspray, sa jeg «jeg betalte for denne, den er min» og jeg stakk, sa Barnett med et flir og ansiktet opphovnet av pepperspray.

«Nancy, Bigo var her»

Overfor New York Times-reporteren Matthew Rosenberg gjentok Barnett at han ikke stjal konvolutten.

– Jeg blødde på den. De sprayet meg og jeg kunne ikke se, så jeg tenkte – «vel, jeg er på kontoret hennes, jeg har blødd på kontoret hennes». Jeg la en kvartdollar på pulten hennes, selv om hun ikke er verdt det. Og jeg la en lapp på pulten hennes, der jeg skrev «Nancy, Bigo var her, din tispe».

MOBB: Trump-tilhengere klatrer på kongressbygningen i Washington D.C. onsdag. Foto: STEPHANIE KEITH / REUTERS

60-åringen insisterte på at han bare hadde banket på Pelosis da folk i korridoren skjøv ham inn.

– Det er hva jeg vil fortelle dem hele veien til fengselet i D.C., sa Arkansas-mannen.

Ordføreren i Gravette Kurt Maddox bekrefter overfor Arkansas Online at Barnett bor utenfor byen.

Den lokale dommeren Barry Moehrig sier han ikke kjenner Barnett, men beklager at en mann fra hans hjemfylke Benton var involvert.

– Jeg er forferdet av hva jeg så i dag og nedslått av at det var en mann fra Benton County.