PÅ SYKEHUS: Aleksej Navalnyj og kona Julia på sykehuset i Berlin etter at han våknet opp fra koma i september 2020. Foto: navalny Instagram

Navalnyj: − De vil prøve å sette meg i fengsel for at jeg ikke døde

Det er satt i gang etterforskning av Aleksej Navalnyj (44) for grovt bedrageri. Opposisjonslederen overlevde i høst å bli forgiftet.

Publisert: Nå nettopp

– De vil prøve å sette meg i fengsel for at jeg ikke døde – og at jeg så lette etter mine drapsmenn, fastslår Navalnyj på sosiale medier.

– Som jeg har bevist: Putin står bak alt. Han er en tyv og er klar til å drepe alle dem som nekter å være tause om hans tyverier, fortsetter Navalnyj.

Kreml har foreløpig ikke kommenterte påstandene fra opposisjonspolitikeren, som ifølge vestlige eksperter ble forsøkt forgiftet med nervegiften Novitsjok i august 2020 – men overlevde.

Ifølge den såkalte etterforskningskomiteen, som ligger under det som tilsvarer politiet i Norge, har Navalnyj og andre i hans krets stjålet mange millioner fra sine egne organisasjoner, blant annet et anti-korrupsjonsfond.

Det skal ha blitt samlet inn 588 millioner rubler til disse ideelle organisasjonene. Politiet mener at Navalnyj har brukt 356 millioner rubler (drøyt 41 mill. kroner) til «personlig bruk», blant annet feriereiser og eiendom.

LEDERE: Aleksej Navalnyj og Vladimir Putin. Foto: [MLADEN ANTONOV, TIZIANA FABI] / AFP

Aleksej Navalnyj er i Russland først og fremst kjent som korrupsjonsjeger, og han har hatt en rekke avsløringer om det private forbruket til topper i Moskva – som for eksempel tidligere president/statsminister Dmitrij Medvedev.

– Midler som er samlet inn fra folk, er stjålet, sier Svetlana Petrenko fra etterforskningskomiteen ifølge nyhetsbyrået Tass.

Navalnyj kaller på Instagram saken for et bevis på «Putins hysteri».

– I går truet de med at de ville gjøre den betingede dommen mot meg ubetinget, og i dag anklager de meg for å ha stjålet halvparten av donasjonene våre, fortsetter han – og bruker «ta-seg-for-pannen»-emoji’en.

Navalnyj påpeker at det samtidig ikke pågår noen etterforskning i Russland av forsøket på å forgifte ham.

Putins pressesjef, Dmitrij Peskov, uttalte sist uke at Navalnyj viser tegn på forfølgesmani.

Kreml-kritikeren befinner seg på hemmelig sted i Tyskland. I august ble han akutt syk under en flytur fra Tomsk til Moskva. Flyet mellomlandet i byen Omsk slik at 44 -åringen fikk behandling, og han ble siden fløyet videre til Charité-sykehuset i Berlin.

Eksperter fra flere vestlige land har konkludert med at Navalnyj ble forsøkt forgiftet med Novitsjok. Navalnyj har beskyldt etterretningstjenesten FSB for å stå bak. Vladimir Putin selv er blant dem som har avvist disse anklagene.

– Hadde vi stått bak, så hadde vi fullført den jobben, sa Russlands president på sin årlige pressekonferanse for to uker siden.

Sagt med andre ord: Om Kreml hadde stått bak, hadde Navalnyj vært død i dag. Etter et lengre sykehusopphold, der han først lå i koma, er han i dag i brukbar form.

Nylig la en rekke medier fram en liste på åtte FSB-agenter som skal ha fulgt etter Navalnyj på hans turer rundt i Russland. Selv hevdet han for en drøy uke siden at han hadde avslørt en av agentene som forsøkte å drepe ham.

Navalnyj har flere ganger i høst uttalt at han ønsker å dra tilbake til Russland. Den nye utviklingen kan sette en stopper for det, selv om opposisjonslederen er godt vant til å sitte i russiske fengsler. Han har blitt pågrepet et utall ganger i forbindelse med protester mot regimet.

For tre dager siden ble Navalnyjs nære medarbeider Ljubov Sobol pågrepet.

En fersk meningsmåling fra Levada viser at russere flest tror på myndighetenes versjon av hva som har skjedd med Aleksej Navalnyj: