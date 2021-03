KAN BLI GODKJENT: Den russiske Sputnik V-vaksinen tas nå opp for vurdering hos Det europeiske legemiddelkontroet. Vaksinen er allerede tatt i bruk flere andre steder i verden. Foto: SHAMIL ZHUMATOV, REUTERS

Sputnik V-vaksinen vurderes for godkjenning i Norge og EU

Den russiske vaksineprodusenten har blitt tatt inn i godkjenningsprosessen av Det europeiske legemiddelkontoret (EMA).

Det skriver de i en pressemelding onsdag.

Vaksinen er tatt opp til det som kalles «rolling review» i EU-systemet. Da sender selskapet fortløpende inn data til EMA. Når de mener de har gode nok data til å søke om godkjenning, sender de inn en siste stor datapakke over forskningen sin til vurdering.

Vitenskapskomitten i EMA baserer beslutningen om å starte godkjenningsprosessen på data fra kliniske studier på voksne, som indikerer at Sputnik-vaksinen fører til produksjon av antistoffer og immunceller, og kan beskytte mot covid-19, skriver de i pressemeldingen

– Skal absolutt ikke undervurdere russerne

– Det er spennende at vaksineprodusenter utenfor tradisjonelle vestlige land, som USA og EU, nå melder seg på i kappløpet mot å få godkjent vaksiner i Europa. Man skal absolutt ikke undervurdere russerne - de har en stor legemiddelindustri innalands, sier Steinar Madsen i Statens legemiddelverk til VG.

– Jo flere vaksineprodusenter, jo flere godkjente vaksiner, jo større forsyninger av vaksiner får vi. Nå gjør de godkjennende myndighetene sin jobb, så er det opp til de som er på innkjøpssiden å eventuelt gjøre avtaler, sier han.

POSITIV: Steinar Madsen i Statens legemiddelverk mener det er spennende at en mindre tradisjonell utfordrer har meldt seg på vaksinekappløpet i Europa. Foto: Kyrre Lien, VG

Russland godkjente vaksinen for bruk allerede 11. august. Da var den bare testet på 76 mennesker. Det er høyst uvanlig for en vaksine å bli godkjent etter så lite reell testing.

Men tidligere i februar ble det publisert ny, lovende data om vaksinen: De foreløpige funnene viste en effektivitet på 91,6 prosent. Etter dette har selskapet vært i samtaler med EMA, og nå har de altså begynt godkjenningsprosessen.

Blir en vaksine godkjent for Europa, blir den også godkjent for Norge. Vaksinen er en såkalt viral vektor-vaksine, slik som AstraZenecas vaksine. Men Steinar Madsen i statens legemiddelverk har tidligere sagt til VG at denne også er basert på et annet interessant prinsipp:

– Den gis i to doser, men de to dosene er forskjellige. Noe av det man har lurt på når man gir én dose først, er om man da får dannet antistoff mot selve vaksinen også, og om det kan være et problem. Men her bruker man altså to forskjellige virusvektorer, sa han i begynnelsen av februar.

