Corona-unntak i NATO: Derfor inviterer Stoltenberg til Brussel

Jens Stoltenberg sier at NATO vil iverksette strenge smittetiltak når utenriksministrene møtes fysisk i Brussel i neste uke. Ine Eriksen Søreide (H) er foreløpig den eneste som har meldt avbud.

– NATO har hatt strenge smitteverntiltak, og ingen fysiske møter på ministernivå siden februar i fjor. Men samtidig ser vi verdien av å møtes. Derfor legger vi opp til et fysisk møte med utenriksministrene i neste uke, sier NATOs generalsekretær til VG tirsdag ettermiddag.

Utenriksministrene i NATO møtes normalt i Brussel to-tre ganger i året, men det siste året har de bare sett hverandre på skjermer.

Nå har NATOs generalsekretær invitert dem til Brussel, blant annet for å jobbe videre med Stoltenbergs strategiske dokument, NATO 2030, som skal vedtas på et toppmøte senere i år.

Uenighet

Det tyske nyhetsbyrået DPA har tidligere rapportert at flere NATO-land motsetter seg Stoltenbergs plan om en annen fordeling av kostnader for operasjoner internt i NATO.

Flere land ønsker ikke så omfattende reformer som Stoltenberg har foreslått, ifølge nyhetsbyrået.

Stoltenberg kommenterer ikke rapporten om intern uenighet direkte, men sier at han vil utvikle forslagene videre i nær dialog med de 30 medlemslandene.

NATO tar beslutninger med konsensus. Det betyr at ett lands motstand kan stoppe endringer eller vedtak i NATO.

– Jeg fikk et oppdrag fra NATOs ledere i 2019, å fremme forslag til hvordan vi kan fornye NATO. Det har jeg gjort, jeg har fremmet en lang rekke forslag om hvordan vi skal håndtere Kinas vekst og konsekvensene for vår sikkerhet, og hvordan vi kan styrke vårt kollektive forsvar, sier Stoltenberg til VG.

– Jeg diskuterte forslagene med forsvarsministrene i februar, og vil diskutere dem med utenriksministrene i neste uke. Når NATOs ledere møtes i Brussel senere i år, er jeg sikker på at de vil bli enige om en ambisiøs plan, legger han til.

Vil ta tempen på ministrene

Tirsdag formiddag la Stoltenberg fram NATOs årsmelding for 2020. Et av hans poenger var at helsekrisen ikke har utviklet seg til en sikkerhetspolitisk krise. Han sa også at NATOs evne til å beskytte medlemslandene har stått fast gjennom covid-19-kriseåret.

Men nå begynner internasjonal politikk å legge om fra digitale møtesteder, til å møtes fysisk.

Ifølge Stoltenberg har EUs utenriksministre allerede avtalt å møtes i Brussel på mandag og de har varslet at de blir igjen i Brussel for å møte sine NATO-kolleger.

– Men det vil være strenge tiltak, i form av stor fysisk avstand, testing og måling av kroppstemperatur, samt et pålegg om å bruke munnbind, sier han.

– Utenriksminister Ine Eriksen Søreide melder forfall for å slippe å gå i karantene når hun returnerer. Er det andre som også reserverer seg?

– Jeg full forståelse for at enkeltnasjoner kommer til den vurderingen at de ikke kan reise. Og jeg er forberedt på at det kan gjelde flere enn Norge, sier Stoltenberg.

– Vil det være mulig å delta digitalt for dem som ikke ønsker å reise til Brussel?

– Det er helt normalt at noen ikke deltar, av ulike grunner. Det skjer jevnlig. Da er det helt vanlig at landet setter inn sin ambassadør. Jeg er sikker på at vi finner en løsning som fungerer, sier han.