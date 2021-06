TRAGEDIE: Det er nå fire døgn siden blokk-kollapsen i strandbyen Surfside, nord for Miami Beach. Foto: MARCO BELLO

Blokk-kollapsen i Miami: − De sa at bygningen ikke var i dårlig stand

Beboere skal i 2018 ha fått beskjed om at bygget var «i veldig god stand», selv om en ingeniør advarte mot alvorlige skader.

Mandag er det fire døgn siden blokk-kollapsen i strandbyen Surfside, nord for Miami Beach. Ifølge CNN er ni personer bekreftet omkommet, og 152 personer savnet.

– Vi trenger litt mer hell, sier borgermester Daniella Levine Cava under en pressekonferanse søndag.

Redningsmannskapet består av rundt 130 personer som arbeider i mindre grupper og på rotasjon døgnet rundt. Samtidig stiller stadig flere seg spørsmål om hvordan dette kunne skje – og om det kunne vært hindret.

HÅP: Borgermester Daniella Levine Cava. Foto: MARIA ALEJANDRA CARDONA

Ifølge amerikanske NPR var beboere og styremedlemmer samlet på et møte i november 2018 med blant andre bygningssjef Ross Prieto hos de lokale myndighetene.

Tema for møtet var tilstanden på bygningen, og bygningssjefen skal da ha forsikret dem om at bygget var «i veldig god stand», til tross for at det kort tid før var varslet om alvorlige skader. Susana Alvarez var en av dem som var til stede på møtet.

– De sa at bygningen ikke var i dårlig stand, sier hun til NPR.

Bakgrunnen for møtet var at ingeniøren Frank Morabito måneden i forveien slo alarm i en tilstandsrapport.

Han viste til at det var alvorlige skader på det vanntette betonglaget under svømmebassenget og innkjørselen, og at et av problemene var at betongen var lagt flatt i stedet for skrånende slik at vannet kunne renne av.

Det kalte han en alvorlig konstruksjonsfeil, som det ville være ekstremt dyrt å rette opp i.

– Selv om noe av skadene er mindre, bør forverringen av betongen repareres i løpet av kort tid, skrev han i sin rapport. Han antydet ikke at bygget kunne kollapse, men sa at reparasjoner trengtes for å «opprettholde bygningens strukturelle integritet».

Million-utbedringer

Reparasjonene som var nødvendige, var anslått å koste rundt 76 millioner kroner. Det går fram av en e-post fra firmaet Morabito Consultants som ble offentliggjort i helgen.

KAPPLØP: Den lokale beredskapsstyrken har også fått forsterkninger fra personell fra Mexico og Israel. Selv om det er mange av dem, har de til nå kun klart å hente ut ni personer. Foto: Thomas Nilsson / VG

Arbeidene i garasjen, i inngangspartiet og i området rundt svømmebassenget ville alene koste omkring 32 millioner norske kroner.

De omtalte utbedringene var ikke blitt gjort da bygningen raste sammen, men det er uklart om det var de omtalte skadene og sprekkene som var årsaken til ulykken.

De lokale myndighetene har kunngjort at de skal gjennomføre sikkerhetskontroller av alle bygninger som nærmer seg samme alder som den sammenraste boligblokken, rundt 40 år.

Kan ha starten i bunnen

Ifølge The New York Times kan blokk-kollapsen i Surfside være den dødeligste utilsiktede bygningskollapsen i amerikansk historie.

Eksperter som har undersøkt videoopptak av katastrofen, fokuserer på et sted i den laveste delen av boligblokken, skriver avisen.

En feil i eller under parkeringshuset, som er under bakken, kan ha utløst et strukturelt skred.

– Kollapsen ser ut til å ha startet i bunnen eller veldig nær bunnen av boligstrukturen. Bygget har ikke kollapset fra toppen, sier ingeniør Donald O. Dusenberry.

Han har undersøkt flere strukturelle kollapser.

KAPPLØP: Ifølge CNN er 152 personer fortsatt savnet. Foto: David Santiago / Miami Herald

– Urovekkende funn

Rett før kollapsen skal en av beboerne ha sett et slags hull som åpnet seg nær bassenget. Dette forsterker teorien om at kollapsen startet i bunnen av boligkomplekset.

Michael Stratton har sagt til avisen at hans kone, Cassie Strattin, skal ha sett hullet ut gjennom vinduet fra leiligheten i 4. etasje.

De snakket i telefonen da Cassie fortalte om det uvanlige synet. Etter det ble samtalen avbrutt. Hun er fortsatt savnet.

JOBBER DØGNET RUNDT: Åtte av de ni som er bekreftet omkommet, var døde da de ble fraktet ut. Én av dem var i live, men døde senere av skadene. Foto: GIORGIO VIERA / AFP

En av tre kommisjonærer i Surfside i Florida, Eliana Salzhauer, sa søndag kveld at overlevende skal ha følt risting under konstruksjonen av en nærliggende bygning i flere år.

Salzhauer har også sagt at den nevnte tilstandsrapporten fra 2018 var urovekkende.

I 2019 sendte Mara Chouela, et styremedlem for leilighetskomplekset, en mail til Surfsides byggrepresentant, Ross Prieto.

I e-posten skrev Chouela at hun var bekymret for at den nærliggende konstruksjonen gravde for nær deres eiendom.