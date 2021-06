USAs justisminister Merrick Garland kunngjorde onsdag et søksmål mot Georgia. Foto: Patrick Semansky / AP / NTB

USAs justisdepartement går til sak mot valglov i Georgia

USAs justisdepartement går til sak mot Georgia og delstatens nye valglov, opplyser justisminister Merrick Garland.

Av NTB-AP

Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

– I dag saksøker justisdepartementet delstaten Georgia. Vår klage fremholder at nylige endringer i Georgias valglov ble innført med det formål å nekte eller begrense svarte i Georgias rett til å stemme på bakgrunn av deres hudfarge, sier Garland.

Avgjørelsen kommer etter økt politisk press for å gripe inn overfor lover som skjerper inn valgreglene i delstater som kontrolleres av Republikanerne.

– I tilfeller der vi mener at amerikaneres borgerrettigheter er blitt brutt, nøler vi ikke med å handle, sier Garland.

Republikanske politikere slo umiddelbart tilbake og lovet at valgloven i Georgia skal forsvares.

Skjerpet inn flere steder

Et forsøk på nasjonal valgreform ble for kort tiden siden blokkert av republikanske senatorer i Kongressen.

Innskjerpede valglover er blitt vedtatt i 14 delstater, ifølge Brennan Center for Justice, som overvåker stemmegivning og jobber for utvidet tilgang til å delta i valg.

Lovene settes i sammenheng med tidligere president Donald Trumps udokumenterte påstander om at han tapte valget i fjor på grunn av fusk. Valgarrangører, internasjonale observatører, Trumps egen justisminister og titalls dommere har ikke funnet verifiserbare beviser på omfattende valgfusk.

Trumps myndighet for nett- og infrastruktursikkerhet kalte valget sågar «det sikreste i amerikanske historie». Likevel gjengis stadig påstandene i konservative kanaler i USA og deles vidt i sosiale medier, og har stort gjennomslag blant republikanske velgere.

En måling utført av Quinnipiac University viser at to tredeler av Republikanerne – 66 prosent – ikke mener Bidens seier var legitim.

USAs president Joe Biden og førstedame Jill Biden besøkte Duluth i Georgia i slutten av april. Foto: EVELYN HOCKSTEIN / X01105

– Venstreradikal agenda

Republikanske politikere har på bakgrunn av dette lagt fram en rekke initiativ som de fremholder at skal bedre valgsikkerheten.

Republikanerne har tidligere stått sterkt i Georgia, men i fjorårets valg vant Joe Biden delstaten med knapp margin. Det var også svært tett løp i senatsvalget her, så tett at det måtte avholdes et ekstravalg. Også denne gang vant Demokratenes to kandidater knapt, og sikret med det Bidens parti det minste mulige flertallet i Senatet.

Republikanerne har imidlertid fortsatt flertall i delstatsforsamlingen.

Mens mye av den nye valgloven i Georgia ble fjernet før den gikk gjennom, har den fortsatt vakt oppsikt for å ha gitt delstaten makt over valgmyndighetene i delstaten. Flere organisasjoner frykter dette kan føre til større partipolitisk innflytelse.

Den republikanske guvernøren Brian Kemp sier i en uttalelse at søksmålet skyldes Bidens løgner og desinformasjon. Han anklager Biden og Demokratene for å bruke justisdepartementet som et våpen for å fremme det han kaller en venstreradikal agenda.

Den republikanske guvernøren Brian Kemp. Foto: Brynn Anderson / AP

Biden fordømte

President Joe Biden fordømte valgloven da den ble innført tidligere i år. Han sammenlignet den med Jim Crow, de rasistiske lovene for å undertrykke svarte i sørstatene etter at slaveriet ble opphevet.

En av endringene i den oppdaterte loven er også et krav om ID-kort med foto for å avlegge forhåndsstemme per post. I alt 1,3 millioner innbyggere i delstaten benyttet denne muligheten i høstens presidentvalg. Loven reduserer også tiden man har til å forhåndsstemme og antall innleveringsbokser.

Demokratene har uttalt at den nye lovgivningen i Georgia og republikanske initiativ i en rekke andre delstater har som formål å gjøre det vanskeligere for minoriteter å delta i valget.