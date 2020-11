STORIMPORTØR: Kunder handler svinekjøtt på et marked i Beijing i Kina. Foto: TINGSHU WANG / X06979

Kina: Nye tilfeller av coronavirus på importert frossenkjøtt

I flere kinesiske byer har det i helgen blitt funnet coronavirus på importert kjøtt.

Nå nettopp

Det melder nyhetsbyrået Reuters søndag.

Viruset har i helgen har blitt funnet coronavirus på storfekjøtt og kalkun importert til den kinesiske byen Jinan, sør for Beijing. Kjøttet kom fra Bolivia, Brasil og New Zealand.

I byene Zhengzhou og Xian har det blitt funnet virus på frossent svinekjøtt fra Argentina. Myndighetene i Jinan har testet mer enn 7500 mennesker som kan ha blitt eksponert for kjøttet. Samtlige testet negativt for coronavirus.

Kjøttet kom til Jinan via havnen i Shanghai.

Kinesiske importører har også tidligere funnet coronavirus i blant annet norsk sjømat.

Norsk laks ble i juni kalt tilbake etter at det ble funnet coronavirus på et skjærebrett for laks på et marked i Beijing. Over 100 mennesker ble registrert smittet i forbindelse med markedet.

les også Laksefrykt i Beijing etter smitteutbrudd: – En del støy i kinesisk presse

Kina er verdens største kjøttimportør, og har siden juni trappet opp testing av kjøtt etter å gjentatte ganger ha oppdaget viruset på importerte produkter.

Selv om Verdens helseorganisasjon (WHO) ikke finner bevis for at det er mulig å smittes gjennom mat eller matinnpakning, har Kina innført grader av importforbud på grunn av funnene.

Coronaviruset trenger ifølge WHO å bæres av levende dyr eller mennesker for å formere seg og overleve. De mener derfor at det er unødvendig å desinfisere matinnpakning. De understreker likevel på sine nettsider at man bør vaske hendene grundig etter å ha håndtert matinnpakning.

Også det norske Mattilsynet har uttalt at ingenting «tyder på at coronavirus smitter via mat og drikkevann».

Markedet for vegetariske matvarer vokser ifølge Reuters i Kina i etterkant av coronautbruddet som hadde sitt utspring på et våtmarked i den kinesiske byen Wuhan.

Ifølge VGs oversikt har over 91.828 mennesker i Kina blitt registrert smittet av coronaviruset siden utbruddet i desember i fjor. 4742 coronasmittede er meldt døde.

Så du denne? Markedet som befinner seg i episenteret for coronasmitte i Nigeria er gjenåpnet.

Publisert: 15.11.20 kl. 17:13

Mer om Coronaviruset Kina Kjøtt Import