SAMMENSTØT: I fire dager har det vært demonstrasjoner i Perus hovedstad Lima. Foto: ERNESTO BENAVIDES / AFP

Peru: Minst 27 skadet i voldsomme demonstrasjoner

Denne uken gikk Perus president Martín Vizcarra av etter en riksrettshøring. Nå har folket tatt til gatene for å forsvare den avgåtte lederen.

Ifølge The Guardian er dette blant de største demonstrasjonene i landet på to tiår.

Nyhetsbyrået Reuters skriver at minst 27 personer ha blitt skadet i voldsomme sammenstøt mellom demonstrantene og politiet i hovedstaden Lima. 16 av dem var sivile, mens 11 var politibetjenter.

Demonstrasjonene har pågått siden mandag, og kommer i protest mot at president Vizcarra mandag måtte gå av.

Størst er demonstrasjonene i Lima, men den tidligere presidenten har også bred støtte i flere andre byer i landet. Mange av demonstrasjonene er fredelige og ønsker å legge press på den nye regjeringen til president Manuel Merino, skirver The Guardian.

Flere demonstranter uttrykker klart at den nye presidenten ikke er valgt av folket. I Peru er det lederen av Kongressen som blir president frem til neste presidentvalg, dersom presidenten ikke sitter hele perioden.

Natt til fredag ble det brukt tåregass og gummikuler mot demonstrantene, som svarte med å kaste stein mot politiet.

– Hele Peru er opphisset. Vi er alle veldig sinte, sier Jose Vega, en av demonstrantene i Lima, til Reuters.

Foto: ALDAIR MEJIA / EPA

Ifølge nyhetsbyrået er menneskerettighetsgrupper bekymret over politiets maktbruk overfor demonstrantene, også USA og Storbritannia har uttrykket sin bekymring overfor situasjonen.

Gikk av etter riksrettssak

Mandag offentliggjorde Vizcarra at han går av, etter at et flertall i nasjonalforsamlingen stemte for å avsette ham i en riksrettssak.

Han ble anklaget for korrupsjon, der de folkevalget hevdet at han skal ha mottatt 630.000 dollar i bestikkelser i to byggeprosjekter da han var guvernør i en provins sør i landet fra 2011 til 2014, skriver NTB.

Presidenten avvise korrupsjonsanklagene, og det er ennå ikke tatt ut noen siktelse fra landets påtalemyndighet, ettersom saken fortsatt er under etterforskning.

Hardt rammet av corona

Det er i lang tid vært politiske uroligheter i landet, og Vizcarra har blant annet fått massiv kritikk av Kongressen for sin coronahåndtering.

Landet har blant verdens høyeste dødelighetsrate i forhold til antall innbyggere, med 106,4 dødsfall per 100.000 innbyggere, har kun Belgia og San Mario høyere dødelighetsrate, viser VGs oversikt.

Så langt har drøyt 35.000 personer mistet livet med coronaviruset, mens det er registrert drøyt 930.000 smittetilfeller i landet.

Publisert: 14.11.20 kl. 04:22

