IS påtar seg terrorskyld i Wien: − Prøver å virke mektigere enn de er

Terrororganisasjonen IS har tirsdag tatt på seg ansvaret for terrorangrepet i Wien. – Det forteller oss veldig lite, mener terrorforsker.

Terrorgruppen IS’ forsøk på å påta seg skyld for angrepene kommer i en uttalelse de selv har publisert. De har ikke gitt bevis på at de står bak angrepene i Wien.

– De prøver å virke større og mektigere enn de er. Det fungerer, for eksempel ved at det får media til å ringe til meg. Slik får de masse oppmerksomhet, sier terror-ekspert, Thomas Hegghammer, ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) til VG.

– Kan bety hva som helst

Han mener det er svært utydelig hvilken rolle organisasjonen faktisk har spilt i angrepet.

– At de påtar seg skyld kan bety hva som helst, og forteller oss veldig lite utenom at de ønsker å assosieres med angrepet. Samtidig sender det er signal om at mulige angripere selv kan bli hedret og en del av et fellesskap, selv om de egentlig står helt alene, sier Hegghammer.

– Før vi ser helt konkrete forbindelser, kan vi ikke slå fast at IS er tilbake som organisasjon.

I BEREDSKAP: En soldat i Wien tirsdag, dagen etter terrorangrepet hvor fire personer ble skutt og drept av en radikalisert terrorist. Foto: CHRISTIAN BRUNA / EPA

Den svenske terror-forskeren Magnus Ranstorp ved Försvarshögskolan sier derimot at IS aldri har vært helt borte.

– De er fortsatt en faktor å regne med. Gjerningspersonen i Wien hadde jo vært på vei til Syria for å slutte seg til organisasjonen, sier han til VG.

Ifølge Ranstorp avgjøres angrepene man ser i Europa av størrelsen på de ekstreme miljøene, politikere på offensiv mot islamismen og at karikaturstriden tilspisser seg.

– Karikaturtegningene heller bensin på bålet, mener forskeren.

– Ser militært ut

Selv om det fortsatt er relativt lite informasjon om både angrep og gjerningspersoner tilgjengelig etter terrorangrepet i Østerrike, fremstår det planlagt slik det utartet seg mandag kveld.

Det mener seniorforsker Petter Nesser, han også ved FFI.

– I stilen ser det nesten militært ut. Min første tanke var at det kunne være en fremmedkriger involvert. Det så ut som en person som nærmest var vant til å gjøre dette, men så viste det seg at han tydeligvis har blitt stoppet fra å reise til Syria, sier Nesser.

Totalt er 16 personer så langt arrestert etter terrorangrepet, opplyser innenriksminister Karl Nehammer på en pressekonferanse tirsdag ettermiddag.

Reuters melder tirsdag kveld at ytterligere to personer er arrestert i Zürich i Sveits i tilknytning angrepene i nabolandet.

I tillegg ble én gjerningsmann skutt og drept av politiet under terroren mandag.

Han var en 20 år gammel østerriksk statsborger med nordmakedonske røtter, og er tidligere dømt for å ha forsøkt å ta seg til Syria for å bli med i IS.

22 personer er bekreftet såret, og fire personer er så langt drept. Politiet mener flere gjerningspersoner står bak angrepet hvor minst den ene gjerningspersonen skal ha skutt på flere barer i området.

Blant de drepte er en eldre mann og kvinne, en yngre forbipasserende og en kvinnelig servitør.

Betydelige jihadist-nettverk

Som de fleste europeiske demokratier, er også Østerrike et terrormål. Landet er også et legitimt mål fordi de deltar i koalisjon mot IS, forklarer Nesser. Men nettverk er også viktig for å forklare hvorfor et land blir rammet av jihadistiske angrep.

– Selv om det har vært få terrorangrep i Østerrike, er ikke jihadist-nettverket i landet ubetydelig, sier Nesser.

– Det har vært en god del angrepsplott, altså avvergede angrep. Det har også vært en del forbindelser til Østerrike fra andre terrornettverk i andre deler av Europa, forklarer han.

TERROR-EKSPERT: Seniorforsker Petter Nesser. Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

I tillegg har mellom 200-300 fremmedkrigere reist fra Østerrike til Syria. Til sammenligning teller man mellom 90 og 100 personer i Norge, og rundt 1400 i Frankrike.

– Den antatte gjerningsmannen, som nå er død, er tidligere dømt for å ha forsøkt å reise til Syria. Burde han ikke vært fanget opp og stoppet?

– Du har fått en voldsom nyrekruttering av personer som ikke har vært en del av nettverket over tid på grunn av mobiliseringen i Syria. Samtidig skjer mer og mer mobilisering over sosiale medier, og du får endring i angripernes taktikker. De øker på, med angrep med enkle våpen, gjerne gjennomført av enkeltpersoner.

– De mindre aksjonene med få personer og enkle våpen er vanskelige å få øye på når vi lever i åpne demokratiske samfunn, rett og slett, med mindre personen er en del av et allerede kjent nettverk.

Mange angrep avverges

Men for å forstå hele bildet, må man også huske på angrepene som stoppes, forklarer Nesser.

– Av dem er det ganske mange større gruppeangrep som involverer eksplosiver, slik det vi så i Mumbai i 2008.

Dette er blant de avvergede angrepene i Østerrike Nesser trekker frem:

2014: En 14 år gammel gutt av tyrkisk bakgrunn som ble forsøkt rekruttert til å gjennomføre et angrep via nettverk i sosiale medier blir stoppet.

2016: Et angrep på Ramstein-basen (amerikansk flybase) i Tyskland planlegges i Østerrike og blir stoppet.

2018: Et høyhastighetstog blir forsøkt avsporet i Tyskland. En 42 år gammel mann og kjent IS-sympatiser pågripes i Østerrike.

2019: Et planlagt angrep mot et julemarked i Wien stanses. Bak sto en person av tsjetsjensk bakgrunn.

