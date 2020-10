TETT SAMARBEID: Mike Pence og stabssjef Marc Short. Foto: MIKE SEGAR / REUTERS

Visepresident Pences stabssjef coronasmittet

Flere sentrale personer rundt den amerikanske visepresidenten skal ha testet positivt for covid-19. Selv skal ikke Mike Pence være smittet.

Oppdatert nå nettopp

– I dag har Marc Short, stabssjefen til visepresidenten, testet positivt for covid-19. Han har startet sin karantene, og smittesporingsprosessen er i gang, sier pressesekretær Devin O’Malley i en pressemelding ifølge CNN.

Pence har i samråd med legestaben i Det hvite hus er bestemt at han fortsetter som planlagt i henhold til myndighetenes retningslinjer for uunnværlig personell, til tross for at han ansees å ha vært i nærkontakt med Short.

– Visepresident Pence og hans kone Karen Pence har begge testet negativt for covid-19 i dag, og er friske, står det videre i pressemeldingen.

Tidligere lørdag skal også en av Pences nærmeste politiske rådgivere, Marty Obst, ha testet positivt for covid-19, melder Bloomberg og CNN.

Tidligere har også Pences talsperson Katie Miller testet positivt.

SMITTET: Visepresident Mike Pences stabssjef Marc Short. Foto: Patrick Semansky / AP

Smitten rundt visepresidenten skjer kun en drøy uke før det amerikanske presidentvalget, og samtidig som landet for alvor er inne i sin andre bølge med coronasmitte.

Fredag ble det registrert ny smitterekord i landet med over 83.000 nye smittetilfeller.

Lørdag ble rekorden enda mer dyster, med 88.973 nye koronatilfeller, ifølge Johns Hopkins-universitetet, skriver NTB.

2. oktober offentliggjorde president Donald Trump at han hadde testet positivt for covid-19, siden har en rekke personer rundt Trump bekreftet smitte, blant annet New Jersey-guvernør Chris Christie og hans kone Melania Trump. President Trump har de siste ukene vært friskmeldt.

Seremonien da Trump nominerte dommer Amy Coney Barrett til høyesterett er blitt omtalt som en massesmitte-hendelse, der minst 16 personer har bekreftet smitte.

Publisert: 25.10.20 kl. 04:25 Oppdatert: 25.10.20 kl. 04:47

Les også