Sverige i ny coronakrise: Hvordan havnet de her?

I sommer senket svenskene skuldrene etter en vår med høye døds- og smittetall. Nå tårner andrebølge seg opp. I forrige uke passerte landet 6000 dødsfall.

– Alle indikatorer peker i feil retning. Vi står overfor en situasjon som kan bli bekmørk. Vi risikerer å få den samme smittespredning som vi hadde i mars og april, sa statsminister Stefan Löfven på pressekonferanse onsdag ettermiddag.

Tidligere onsdag ble det rapportert 25 om nye coronarelaterte dødsfall og 4.467 nye smittetilfeller landet i løpet av det siste døgnet.

Utviklingen de siste dagene har tvunget Sverige til å være hardere i klypa med tiltakene enn hva som hittil har vært tilfelle:

I ettermiddag bestemte regjeringen at alkoholsalg skal forbys på restauranter, barer og puber etter klokken 22.

Trolig vil også serveringssteder med skjenkebevilling måtte stenge klokken 22.30.

Tiltakene skal gjelde fra 20. november og trolig til slutten av februar.

Til nå er over 166.707 registrert smittet gjennom pandemien. 6057 er døde.

1067 personer er nå innlagt på sykehus, 128 av dem får intensivbehandling. Ved toppen i april var 2307 mennesker var sykehusinnlagte.

I Stockholm-regionen er nå hver femte test positiv, noe som tyder på en omfattende smittespredning i samfunnet.

– Samfunnsspredning av covid-19 er omfattende. I tolv regioner samt nasjonalt er antallet smittetilfeller mer enn fordoblet fra uke 43 til uke 44, skriver svenske Folkhälsomyndigheten i sin siste ukesrapport.

Vakte oppsikt

Det vakte oppsikt da Sverige i mars valgte sin såkalte flokkimmunitet-strategi mot coronaepidemien – med statsepidemiolog Anders Tegnell i førerstolen.

Mens mange land i både Europa og verden stengte ned så å si hele samfunnet, kunne svenskene fremdeles gå på bar, skole og krysse landegrenser uten karantene.

Anders Tegnell hadde tirsdag kveld ikke anledning til å svare på VGs spørsmål om landets håndtering av pandemien og hvorfor smitteøkningen nå er så eksplosiv.

Forrige uke ble det innført strengere tiltak i flere regioner.

– Det går feil vei, sa statsepidemiologen.

De nye tiltakene i Halland, Örebro og Jönköping omfatter 70 prosent av befolkningen i Sverige. Innbyggerne her oppfordres nå til å avstå fra kontakt med andre enn dem man bor sammen med, unngå kollektivtrafikk og steder med mange mennesker. Alle som kan, oppfordres til å jobbe hjemmefra.

Over hele Sverige er det innført maksgrense på åtte personer ved hvert bord på restauranter – og alle må sitte.

Men svenskene har hverken skjenkestopp eller kulturstopp.

Statsepidemiolog på Folkhälsomyndigheten Anders Tegnell. Foto: LOTTE FERNVALL / Aftonbladet

Ulike beskjeder

Det er ikke lenger siden enn i mai, at Tegnell nærmest avblåste andrebølgen.

– Risikoen er betydelig mindre, siden vi har hatt en mer omfattende førstebølge. Jeg vet ikke nøyaktig, men en stor del av befolkningen vår har hatt sykdommen og er immun. Men i land som raskt kom med veldig tøffe tiltak, er det fortsatt mange mennesker som kan bli smittet, sier Tegnell i intervjuet med SVT.

I slutten av mars sa den omdiskuterte frontfiguren i kampen mot spredning av corona i Sverige til VG at «det er Norge som er forsøkskanin».

– Vi og Norge har samme mål: Vi ønsker begge to å få en langsom smittespredning i samfunnet slik at helsevesenet kan håndtere de som blir syke – frem til vi muligens oppnår flokkimmunitet, sa han.

Og la til:

– Forskjellen er grepene vi har valgt for å minske farten på spredningen. Vi mener det viktigste er at personer som er syke holder seg hjemme, så de ikke sprer smitte.

I april kunngjorde epidemiologen:

– Vi er nær et nivå der vi begynner å se en effekt av en flokkimmunitet.

Flokkimmunitet er effekten av massevaksinering eller om tilstrekkelig mange har utviklet antistoffer etter tidligere infeksjoner.

I oktober slo Verdens helseorganisasjon fast at det er uetisk å la coronaviruset løpe fritt, i håp om å utvikle flokkimmunitet.

– Aldri i folkehelsehistorien har flokkimmunitet blitt brukt som strategi for å svare på et utbrudd, iallfall ikke en pandemi, sa WHO-sjef Tedros Adhanom Ghebreyesus mandag.

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad. Foto: Line Møller

Kan miste kontroll

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad skriver til VG at han ikke kjenner til hvilke vurderinger som er gjort i Sverige.

– Men generelt kan jeg si at en strategi der man ønsker å dra mange mennesker gjennom covid-19-sykdom på en kontrollert måte for å bygge flokkimmunitet – en såkalt brems-strategi – er beheftet med mange ulemper. Det gir økt sykdomsbyrde, større sykefravær, flere sykehusinnleggelser, flere dødsfall og større risiko for å miste kontrollen med det resultat at man må gå til full nedstengning av samfunnet.

Helsedirektoratet har vurdert ulike strategier gjennom hele pandemien, opplyser han, men har aldri konkludert med at flokkimmunitet ville være fordelaktig.

– Få land i verden har valgt å satse på flokkimmunitet. For mange har det nok være et bevisst valg, for det andre har det vært et resultat av nødvendighet fordi de har blitt overveldet av en stor sykdomsbølge.

Nakstad synes helsemyndighetene i Sverige har håndtert pandemien ganske konsekvent fra mars og fram til i dag.

–For alle land gjelder det å begrense kontakten mellom mennesker for å stanse smittespredningen. Folk flest følger de samme smittevernrådene i Sverige og Norge, men i Sverige har man nok hatt mer kontakt med hverandre. Inntil nylig var det dessuten ikke anbefalt å gå i karantene i Sverige hvis man bor sammen med en covid-syk person.

Svensk ekspert: Ikke nødvendigvis feil

Professor og overlege ved Karolinska institutet, Jan Albert, er ekspert på smittevern.

I helgen ble det kjent i svenske medier at han og flere andre fremstående eksperter tidlig advarte Tegnell mot å velge flokkimmunitet som pandemistrategi.

Påstandene fremkommer i en mailutveksling gjengitt i en kommende bok av forfatter Johan Anderberg, som avisen Svenska Dagbladet har fått tilgang til.

– Svenske folkehelsemyndigheter agerte for sent da de første indikasjonene om pandemien kom. Den kom gradvis allerede fra januar. I vårt kliniske laboratorium hadde vi vårt første pandemimøte i slutten av januar, sier han til VG.

Jan Albert mener at den svenske strategien ikke er en så rendyrket flokkimmunitet-strategi som enkelte vil ha det til.

-Jeg er ikke helt sikker på om total lockdown er den helt klare løsningen for å stanse coronapandemien. Det er eksempler på land som stengte helt ned, som heller ikke har klart seg så bra, for eksempel Spania og Storbritannia. De som hadde ganske kraftfulle tiltak tidlig er de som har klart seg best så langt, sier han til VG.

Professor og overlege ved Karolinska institutet, Jan Albert. Foto: Karolinska institutet

En mykere lockdown

Professoren mener svenske folkehelsemyndigheter har en tilnærming, ikke ulik Norge.

– Sveriges strategi er den samme som resten av Europa har valgt, med noe variasjon. Anders Tegnell har valgt en strategi som ikke innebærer total lockdown, men en mykere variant. Det er ikke så ulik som for eksempel i Norge, selv om Norge hittil har klart seg noe bedre.

Albert mener Sverige var for dårlig forberedt.

– Man kunne vært bedre forberedt når det gjelder organisering og regelsett, og hatt større lagre av medisinsk utstyr.

Han mener smitteøkningen i Sverige nå har tre årsaker:

– Vi er mer innendørs, vi har slappet mer av og corona er et vintervirus.

Forskeren mener det er urovekkende at vi ikke vet hvor langt det er igjen til toppen på den andre bølgen.

– I verste fall gjenstår mange tiltak. Vi må la det gå et år og i hvert fall gjennom vinteren før vi kan begynne å analysere hva som er riktig strategi, om vi noensinne kommer til å vite, sier han.

Tidslinje Sverige 5. november: Sverige passer 6000 coronadødsfall. 3. november: Tegnell sier myndighetene ser en økning i antallet innlagte og en svak tendens til at antallet døde er på vei oppover. Tiltakene strammes inn enkelte regioner. – Det gjelder å forsøke å begrense antallet person man er i nærkontakt med.

20. oktober: Tegnell mener smittespredningen i begynnelsen av coronapandemien i Stockholm ikke kan sammenlignes med andre nordiske land. – Stockholm har stor befolkninger fra andre land.

13. oktober: Sverige passerer 100.000 coronatilfeller.

13. oktober: Verdens helseorganisasjon slår fast at det er uetisk å la coronaviruset løpe fritt, i håp om å utvikle flokkimmunitet.

24. september: – Utviklingen går sakte, men sikkert i feil retning. Folkhälsomyndigheten mener en av årsakene er en økende tendens til at folk vender tilbake til arbeidsplassene fremfor å jobbe hjemmefra.

17. september: Sveriges høye coronadødsfall kan delvis forklares med at det var en mild influensasesong i 2019, ifølge Tegnell.

16. september: En lang rekke land i Europa opplever en markant stigning i antall nye coronatilfeller. Men ikke Sverige, der ser det ut til å gå riktig vei. Besøksforbud på sykehjem og i eldreboliger oppheves.

10. september: Tegnell mener Sveriges strategi har fungert bra. På spørsmål om Sveriges coronastrategi har vært bedre enn Norges, svarer Tegnell at den svenske i hvert fall ser ut til å fungere bra.

27. august: Sverige åpner for arrangementer med opptil 500 mennesker. Folkhälsomyndigheten mener at 1 meter avstand er tilstrekkelig.

28. juli: Tegnell mener hovedstaden Stockholm kan være under Folkehelseinstituttets grenseverdier for «grønne» områder snart.

7. juni: Folkhälsomyndigheten avviser Sverigedemokraternas Jimmie Åkessons krav om at Tegnell må gå som følge av landets coronastrategi.

3. juni: Tegnell: Sverige burde iverksatt flere tiltak for å bremse coronasmitten allerede fra begynnelsen, sier Tegnell.

26. mai: Tegnell har mottatt drapstrusler. Sverige var da i verdenstoppen for dødsfall av corona.

19. mai: Sverige har hatt flest coronadødsfall per innbygger i Europa denne uken.

28. april: Tre av fire i Sverige vil ha strengere coronatiltak.

16. april: Tegnell mener Sverige nærmer seg flokkimmunitet.

3. april: Tegnell erkjenner at Sverige kunne startet tiltak mot coronaviruset tidligere.

27. mars: Sveriges linje i kampen mot pandemien vekker oppsikt, enkelte norske smittevernleger er kritiske. Det tar statsepidemiolog Anders Tegnell med ro. Mens Norge har stengt skoler, treningssentre og svømmehaller og innført hytteforbud og strenge begrensninger Vis mer

