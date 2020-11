Foto: Kyrre Lien / NTB

Lange køer utenfor treningssentre i Bærum – forberedt på storinnrykk fra Oslo

Treningssentre i Bærum forbereder seg på at mange kan komme til å trosse helseministerens oppfordringer og reise fra Oslo for å trene i nabokommunen.

Asker og Bærum valgte å ikke kopiere Oslos coronatiltak, og holder både treningssentre og utesteder åpne. Tirsdag stengte treningssentrene i hovedstaden, og helseminister Bent Høie (H) har vært klar og tydelig på spørsmål om hvorvidt det er greit å pendle fra Oslo til Bærum for å trene:

– Det er ikke greit.

Likevel har treningskjedene Fresh Fitness og Sats Elixia valgt å forberede seg på at det kan komme en bølge fra Oslo. Begge tilbyr medlemsskap som innebærer tilgang til alle treningssentrene deres i Norge.

– Vi har ikke registrert noe ekstra trykk for Fresh Fitness’ del i Bærum. Men vi har bemannet opp for å være forberedt dersom det skulle skje, sier pressekontakt Lars Strøm-Håkonsen i Fresh Fitness til VG.

Han sier de har anbefalt kunder – som spør om pendling fra Oslo er greit – å følge rådet fra sin hjemkommune.

– Tilbakemeldingen vi gir de som har medlemskap som tilsier at de kan trene på alle sentre i vår portefølje, er at de bør holde seg i hjemkommunen sin. Det er vår klare anbefaling, sier han.

– Bra vi ser kø

Flere SATS- og Fresh Fitness-sentere ligger like over kommunegrensene, blant annet i Sandvika, på Bekkestua og på Østerås. Ved noen av dem har det vært lange køer i løpet av dagen.

Køene er et sunnhetstegn, mener ordfører Lisbeth Hammer Krog (H). Foreløpig har heller ikke hun ikke sett noe til noen voldsom bølge av treningsentusiaster fra hovedstaden.

– Jeg har fått én tilbakemelding om at det var flere mennesker enn vanlig på Fornebu i formiddag, og en generell henvendelse fra en som ikke likte de nye reglene. Ellers har det vært få tilbakemeldinger, sier hun til VG.

– Så tenker jeg uansett at det er veldig bra at vi registrerer kø. Det er et uttrykk for at treningssentrene organiserer kapasiteten sin slik at de ikke slipper inn flere enn de skal, sier ordføreren.

KØ: Utenfor SATS Bekkestua var det lange køer torsdag. Senteret ligger rett over kommunegrensen fra Oslo. Foto: Tipser

Pressekontakt Malin Selander i SATS sier det samme: Ingen merkbar økning. Men hun mener de er forberedt hvis det skulle skje.

– Vi holder oss til avstandskrav og begrenser antallet personer for å holde den avstanden, og vi sikrer god hygiene og vasker utstyr. Vi har også ekstra smittevakter på plass for å sikre at alle smittevernrutiner følges. Vi stenger dørene dersom det er mange på senteret, og da kan det være nødvendig at noen må vente utenfor frem til noen har dratt. Slik har vi jobbet siden 15. juni, sier hun.

Til eventuelle Oslo-borgere som vurderer å benytte seg av treningssentre i nabokommunen sier hun følgende:

– Medlemmenes medlemskap styrer hvor de har tilgang. Oslo kommune har derimot kommet med tydelig beskjed om å holde seg hjemme, så vi oppmuntrer til å følge den regelen, sier hun.

les også Sentrene stenges: Slik får du mest ut av online-treningen

Varsler økt tilsyn

Bærumsordføreren sier kommunen følger nøye med på treningssentrene, og at dette er et av områdene de vil ha fokus på fremover. De første tilsynene begynner denne uka.

Hun understreker også grunnlaget for kommunens vurdering.

– Vi har ikke kunnet dokumentere at det har vært smitte på våre treningssentre, sier Hammer Krogh.

Ordføreren og kommunaldirektøren trosset rådet fra kommunelege Frantz Leonhard Nilsen da de valgte å holde treningssentrene åpne.

– I vår reviderte tilsynsplan knyttet til smittefare har vi definert treningssentre som virksomheter med særlig høy fare for smittespredning og tilsyn med treningssentrene vil bli prioritert, sier Nilsen til Budstikka.

Avisen har også snakket med flere Oslo-borgere som bekrefter at de har valgt å ta turen over kommunegrensa for å trene.

VG har sendt helseminister Høie spørsmål om hvorvidt han vurderer å gripe inn i Bærum slik han truet med å gjøre for Oslo. Høie hadde følgende svar:

– Jeg har ikke hatt mulighet til å sette meg inn i alle vedtakene til Asker og Bærum. I all hovedsak ser de ut til å følge Oslo selv om det ikke er identisk slik jeg har oppfordret til. Vi vil vurdere det samlede bilde av samordningen mellom kommunene når alle kommunene i området har gjort sine vedtak.

Publisert: 10.11.20 kl. 20:41 Oppdatert: 10.11.20 kl. 21:00

