FØRSTE KVINNE: Kamala Harris blir USAs første kvinnelige visepresident.

Kamala Harris historisk

Kamala Harris er USAs første svarte, kvinnelige visepresident.

Hundre år etter at amerikanske kvinner fikk stemmerett, som hovedsakelig først var forbeholdt hvite kvinner, har Kamala Harris blitt den første kvinnen valgt til visepresident i USA.

Hun er også den første svarte og asiatiske amerikaneren utpekt som visepresident.

Harris har nå endret beskrivelsen på Twitter til «påtroppende visepresident».

– Dette valget handler om så mye mer enn Joe Biden eller meg. Det handler om sjelen til Amerika og vår vilje til å kjemp for den. Vi har mye arbeid fremfor oss. La oss begynne, skriver hun på Twitter.

Senere publiserte Harris en video, hvor hun i en telefonsamtale sier:

– Vi gjorde det, Joe. Du kommer til å bli den neste presidenten i USA.

Selv om de største mediene nå har utpekt Biden som vinner, pågår det fremdeles formelle prosesser i opptellingen, og resultatet er ikke gjort offisielt.

Videre bestrides resultatene i flere delstater av den sittende presidenten. Donald Trump og hans team har ikke lagt frem bevis på sine anklager om valgjuks.

«Gjør noe!»

Harris tok en bachelorgrad ved Howard University i Washington, D.C. i statsvitenskap og nasjonaløkonomi i 1986. I 1989 fullførte hun jusstudiet ved Hastings College of The Law ved University of California.

Hun begynte som aktor, før hun ble statsadvokat i San Francisco, som første kvinne, og deretter riksadvokat i California. I 2016 ble hun valgt inn i senatet.

Hun har tidligere vært justisminister i California. I 2019 stilte Harris til valg som det demokratiske partiets presidentkandidat, men trakk seg i desember samme år.

Bakgrunnen hennes er ikke ukontroversiell. Skildringer som «hardhendt polititopp» har fulgt henne siden hun stilte som presidentkandidat i fjor.

I sin første tale etter at hun ble valgt som visepresidentkandidat, fortalte Harris om hvordan moren oppdro henne og søsteren Maya til å bli politisk engasjerte.

– Hun sa til oss: «Ikke bare sitt og klag. Gjør noe!», sa hun.

Harris selv har flere ganger fortalt hvordan hun ble påvirket av foreldrenes fortid som borgerrettighetsaktivister.

– Vi spøker med at vi vokste opp omringet av en gjeng voksne mennesker som marsjerte og ropte om noe de kalte rettferdighet, sa hun til Washington Post i fjor sommer.

– Hun har laserfokus

Debbie Mesloh, en venninne av visepresidenten, som også har vært rådgiveren hennes, forteller at moren har hatt stor innflytelse på Harris.

– Noe av det jeg har lært av Kamala, er å ikke la andre definere deg. Moren hennes snakket om det hele tiden, fortalte Mesloh til VG tidligere.

VENNINNE OG RÅDGIVER: Debbie Mesloh har kjent Kamala Harris i over 20 år.

Men ambisjonene om å bli toppolitiker var der ikke fra starten, mener to av venninnene til Harris, som VG har snakket med.

– Hun vil gjøre verden til et bedre sted. Jeg tror det er naturlig at talentet og verdiene hennes førte henne inn i politikken, men jeg har aldri hatt inntrykk av at det var der det startet, sier Libby Schaaf, som nå er borgermester i Oakland, byen hvor Harris ble født.

– Jeg tror hun alltid har hatt lyst til å gjøre en forskjell. Ambisjonene utviklet seg etter hvert som hun gikk fra ett embete til et annet, sier Mesloh.

Privat beskrives Harris som varm og omsorgsfull. Hun liker å lage mat, og da gjerne en kombinasjon av retter fra India og Jamaica. Samtidig er hun kvikk, med en fantastisk sans for humor, ifølge vennene.

– Også er hun veldig hipp, sier Mesloh.

– Jeg tror alle nå har sett henne i Converse og Timberlands.

VINNER: Joe Biden har vunnet det amerikanske valget med størst antall stemmer i amerikansk historie. Samtidig blir Kamala Harris den første kvinnelige visepresidenten noen gang i USA.

Donald Trump har kalt Harris kommunist og et monster. Mens venninnene forteller om en «fryktløs forkjemper», som ikke vil la seg bli definert av andre.

Mesloh er ikke overrasket over karakteristikkene. Hun mener det viser hva kvinner må tåle på dette nivået i politikken.

– For meg som venn har det vært vanskelig å se alle kallenavnene og fornærmelsene, men hun vil aldri la noe sånt komme i veien for henne, sier hun.

– Hun har laserfokus. Når hun blir behandlet sånn, jobber hun dobbelt så hardt for å vise hva som er mulig. Og det har hun alltid gjort.

