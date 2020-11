Ekspert om Biden-seier: − Landet er dypt splittet

Joe Biden slo Donald Trump i presidentvalget og inntar etter alt å dømme Det ovale kontor i januar. Han tar over et land der befolkningen er tydelig uenige om veien fremover, mener norske eksperter.

For mindre enn 10 minutter siden

Lørdag 7. november erklærte flere amerikanske medier at Demokratenes presidentkandidat Joe Biden (78) er valgt til USAs neste og 46. president.

Det skjer etter flere dager med opptelling av poststemmer og en rekke angrep mot – og usannheter om – valgprosessen fra avtroppende president Donald Trump (R) og kampanjen hans.

Biden, som stilte som presidentkandidat sammen med visepresidentkandidat Kamala Harris, har fått flest stemmer noensinne i et amerikansk valg, og han har sikret seg minst 273 valgmenn lørdag.

BLIR PRESIDENT: Kommende president i USA, Joe Biden. Foto: JIM LO SCALZO / EPA

Lørdag dro Biden fra i den avgjørende vippestaten Pennsylvania med 20 valgmenn, som sikret den tidligere visepresidenten flere enn de 270 valgmennene som er krevd for å bli president.

Valgseieren kan komme til å bli enda større i dagene som kommer, når alle stemmer til slutt har blitt telt opp.

Stemmene telles fremdeles, og mediene har ulik praksis for når de anser en stat for avgjort. VGs tall leveres av DPA, som bruker CNN som hovedkilde:

Til tross for at Biden klart vinner totale antall stemmer i landet, er valget et uttrykk for hvor stor avstand det er mellom amerikanerne, mener professor Jennifer Leigh Bailey ved institutt for sosiologi og statsvitenskap ved NTNU.

Hun sier til VG at hun er glad for at Biden vinner, fordi hun mener Trump som person, er farlig for landet.

– Det jeg ikke er glad for, er at Biden har vunnet med små marginer. Landet er dypt splittet.

Med over 74,4 millioner stemmer er Biden den første presidentkandidaten i amerikansk historie til å få over 70 millioner stemmer fra befolkningen.

Ifølge Bailey vil både Demokratene og Republikanerne nå stå på sitt i tiden som kommer, fordi «begge ønsker kontroll over hvilken retning landet tar».

– Amerikanerne har ikke tatt et tydelig valg mellom de to sidene. Demokratene har ikke overbevist mange flere enn ved forrige valg, sier hun.

Bailey trekker frem at det ikke er mange prosent som skiller de to kandidatene. Natt til lørdag skilte 2,8 prosent i favør Biden.

– Det er veldig mange som stiller seg bak Trump. 47,7 prosent har valgt Trump, sier Bailey.

USA-EKSPERT: Professor Jennifer Leigh Bailey, ved institutt for sosiologi og statsvitenskap ved NTNU. Foto: Therese Lee Støver, NTNU

Det er statsviter og kommentator hos nettstedet Amerikanskpolitikk, Vårin Alme, enig i.

Hun påpeker at selv om Biden har fått flest stemmer i historien og både vinner den såkalte populære stemmen og valgmannskollegiet med klar margin, «har Trump faktisk fått nest mest stemmer i historien».

– Uansett hva resultatet blir, ser vi at Trump hadde sterkere støtte enn mange hadde forutsett, og at han evnet å mobilisere i en grad få hadde ventet, sier Alme.

– Avvisning av Trump

På spørsmål om hva resultatet av presidentvalget i USA viser, svarer Minerva-journalist og -kommentator Jan Arild Snoen:

– Det er først og fremst en avvisning av Donald Trump, fordi budskapet til Biden i stor grad har vært å være anti-Trump.

Ifølge Snoen vil politikken nå blir normalisert tilbake til en måte å drive politikk på «som ikke er så splittende».

Han mener likevel at valget ikke peker amerikansk politikk i en tydelig retning.

– Det er særlig fordi Biden trolig ikke vil ha med seg et flertall i senatet, sier Snoen.

Natt til lørdag er det fremdeles ikke avklart om noen av partiene vil klare å vinne flertall i Senatet, som har vært styrt av Republikanerne de siste seks årene.

Demokratene har imidlertid en teoretisk mulighet til å ta flertallet tilbake, om de vinner tre av de fem siste setene som foreløpig ikke av avklart.

NTNU-professor Bailey er enig i at det kan se vanskelig ut for Biden uten flertall her, og heller ikke hun ser på det som sannsynlig at Demokratene vinner kampen om Senatet.

– Biden kommer til å ha store problemer fordi demokratene trolig ikke får flertall i Senatet, sier Bailey.

USA-EKSPERT: Journalist og kommentator i Minerva, Jan Arild Snoen.

Historisk seier

Alme i Amerikanskpolitikk sier at Biden har vunnet historisk på flere måter.

– Det er ikke ofte at en sittende president bare sitter en periode, slik Trump nå gjør. Vi har også nådd milepælen med den første svarte kvinnelige visepresidenten. Begge deler er historiske begivenheter.

Hun trekker også frem at valget skjer i «en historisk tid, der USA befinner seg i en flerfrontskrise».

– Du har ikke bare en pandemi-, men en borgerrettskrise, en krise rundt politivold og svartes rettigheter, og en rekke andre verdikamper som man kan se oppsummert i høringsrunden til den nye høyesterettsdommeren Amy Coney Barrett, sier hun og legger til:

– Alle sakene som står høyt på den politiske agendaen i USA i dag, utgjør slike kriser, og landet står foran store retningsvalg.

I høringene til Barrett sto blant annet spørsmål som retten til kvinner til selvbestemt abort og helsereformen Obamacare på agendaen.

USA-EKSPERT: Statsviter og kommentator Vårin Alme i Amerikanskpolitikk.no Foto: Lise Reng

– Vil gjeninnføre tradisjonell utenrikspolitikk

NTNU-professor Bailey mener at Biden kommer til å prøve å være en president for alle amerikanere. Hun tror han kommer til å «dempe retorikken» og mener at det er viktig for landet.

– Trump sier ville ting, tar ikke avstand fra hatgrupper, og det blir så mye snakk om alt han gjør. Biden kommer til å se nesten kjedelig ut til sammenligning, og det er bra, sier Bailey.

Alme sier Biden har beskrevet seg som en overgangsfigur mellom det gamle og det nye demokratiske partiet. Ifølge henne vil Biden føre en politikk som er mer progressiv enn den Obama hadde.

– Han vil bygge ut Obamacare, men også gjeninnføre en mer tradisjonell utenrikspolitikk, forsøke å gjøre om på skattepakken til Trump og innføre minstelønn, blant annet. Han vil også forsøke å lykkes med en krisehåndtering av coronapandemien, sier Alme.

Også Bailey tror vi vil se en mer tradisjonell utenrikspolitikk under Biden.

– Rådgiverne hans kommer fra Obama-leiren. Jeg tror han vil føre en linje som ligner på den til Obama, med mer internasjonalt samarbeid og diplomatisk vilje. Nato kommer bedre ut med Biden som president. Han vil likevel være hard mot Kina – det endrer seg nok ikke neste periode.

Publisert: 07.11.20 kl. 20:59