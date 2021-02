FÅR KRITIKK: New York-guvernør Andrew Cuomo og rådgiver Melissa DeRosa. Foto: Mary Altaffer / AP

Cuomo innrømmer feil etter corona-avsløring

New York-guvernør Andrew Cuomo er i hardt vær etter å ha blitt anklaget for å ha holdt tilbake informasjon om coronarelaterte dødsfall på sykehjemmene i delstaten.

Av Knut Arne Hansen

Publisert: Nå nettopp

Anklagene kom etter at Cuomos rådgiver, Melissa DeRosa, innrømmet at de holdt tilbake informasjon i frykt for å bli etterforsket av Trump-administrasjonen, skriver New York Times.

Ifølge avisen skal DeRosa ha kommet med uttalelsene i en privat samtale med kollegaer fra det demokratiske partiet i delstatssenatet.

– Da vi fikk forespørselen fra justisdepartementet, måtte vi midlertidig sette forespørselen fra delstaten på vent, for å håndtere den føderale forespørselen først, forklarer DeRosa ifølge avisen etter at samtalen ble kjent.

Videre sier hun at justisdepartementet fikk all informasjonen, og at de etter den rapporten måtte flytte ressursene da den andre smittebølgen kom, og senere til vaksineutrulling.

– Som jeg sa i samtalen klarte vi ikke utføre den forespørselen så raskt som man kunne ønske.

Over 15.000 coronarelaterte dødsfall knyttes til sykehjem i delstaten, et tall som er oppjustert fra rundt 8500. Totalt er det registrert over 45.000 dødsfall relatert til pandemien i delstaten.

– Tar ansvaret

Mandag innrømmet guvernør Andrew Cuomo mangel på åpenhet i forbindelse med sykehjemsdødsfall relatert til pandemien, skriver New York Times.

Cuomo mener det var en feil vurdering, som har hørt til «skepsis, kynisme og konspirasjonsteorier som har skapt forvirring», men som DeRosa hevder han at informasjonen ikke ble levert til de statlige myndighetene fordi de var opptatt med å behandle den føderale forespørselen fra justisdepartementet.

– Alle dødsfall på sykehjem og sykehus har alltid vært offentliggjort og presise. Men vi skulle gjort en bedre jobb med å få denne informasjonen ut så fort vi kunne. Ingen unnskyldning, jeg tar ansvaret for det, sa han på en pressekonferanse mandag ifølge ABC.

Videre sier han ifølge Reuters at «det siste jeg vil er å forverre en forferdelig situasjon».

– Vi må lære av det, og vi må gjøre opp for det. Samtidig må vi håndtere pandemien, og førsteprioriteten er å redde liv.

De folkevalgte i delstaten kjøper riktignok ikke forklaringen, ifølge New York Times. De hevder de ikke fikk vite at forsinkelsen var på grunn av en mulig føderal etterforskning, og de lurer også på hvorfor det tok fem måneder fra justisdepartementet fikk sitt svar, til de fikk sitt.

– Et svik

Nå krever både demokratene og republikanerne at det tas grep, og at Cuomo blant annet fratas retten til å erklære unntakstilstand. Republikanerne krever i tillegg at flere i Cuomo-administrasjonen må gå av, samt en føderal etterforskning.

– Dette er et svik, sier demokraten Andrew Gounardes i delstatssenatet.

– Det er på tide å legge fra seg løgnene og komme med hele sannheten, sier republikaneren Tom Reed.

– Guvernøren virker ikke å forstå at det er administrasjonen hans sin feil og ingen andres. Han fortsetter å skyve skylden hvor som helst bortsett fra til seg selv og sine, sier republikaneren Rob Ortt.

I en rapport skal også New Yorks statsadvokat anklaget Cuomo-administrasjonen for å ha underkommunisert coronarelaterte dødsfall fra sykehjemmene i delstaten.