ARR: Maryam (4) har alt gjennomgått fire operasjoner, blant annet hudtransplantasjon fra brystet til ansiktet som følge av bakteriesykdommen noma. Foto: Claire Jeantet – Fabrice Caterin / Leger Uten Grenser

Frykter at sykdommer ignoreres i kampen mot corona: Advarer mot konsekvensene

I kampen mot pandemien ignoreres mange alvorlige sykdommer. Faren er reell for at sykdommene blusser opp på nytt, advarer ekspertene.

Av Stephan Pettersen

Leger Uten Grenser publiserte i januar en rapport om neglisjerte sykdommer de nå frykter glemmes i kampen mot corona.

Dersom det skjer, kan det få fatale konsekvenser, mener de.

– Helsevesenet er presset i mange land, og dermed mangler man ressursene til å ta hånd om andre sykdommer. Kunsten er å ta hånd om pandemien, samtidig som man passer på at man ikke får et tilbakefall med de neglisjerte sykdommene. Vi må ikke glemme de, sier Morten Rostrup til VG.

Rostrup er lege, feltarbeider og tidligere internasjonal president i Leger Uten Grenser.

Han forklarer at ressurser som skulle blitt brukt for å bekjempe andre sykdommer, har gått til bekjempelse av pandemien.

Dette kan føre til en økning pasienter og manglende behandling, frykter han.

Leger Uten Grenser: Dette er sykdommene vi ikke må glemme Fem tropiske sykdommer Leger Uten Grenser frykter kan utvikle seg i feil retning under pandemien: 1. Giftige slangebitt – tar livet av 275 mennesker hver dag. 2. Sovesyke – dødelig uten behandling. 3. Noma – den forferdelige bakteriesykdommen. 4. Chagas – millioner lever i risiko. 5. Kala-azar – en av verdens farligste tropiske sykdommer. Vis mer

INFORMASJON: På vegne av Leger Uten Grenser deler mennene ut informasjon om noma-sykdommen og forteller lokale i byen Tureta, Nigeria om viktigheten av tidlig behandling. Foto: Claire Jeantet – Fabrice Caterin / Leger Uten Grenser

– Rammer de fattige

En av sykdommene som skaper bekymring er sovesyke, som kun forekommer i Afrika.

Rundt 8,5 millioner mennesker lever i moderat til høy risiko for sykdommen, og den kan bli et omfattende problem dersom man mister kontroll, mener Rostrup.

Ifølge Rostrup har kampen mot sovesyke vært preget av dårlig behandling med voldsomme bivirkninger. Frem til 2009 døde omtrent 1 av 20 av bivirkninger. Uten behandling dør alle.

– Så lenge sykdommene rammer de fattigste, er det som oftest ikke et incentiv fra den farmasøytiske industrien for å få medisiner til disse menneskene. De har ikke råd til å kjøpe medisinen uansett. Utviklingen av medisin styres av kjøpekraften hos pasientene, sier han.

NOMA-PASIENTER: Umar (8) og Adamu (15) etter operasjon ved Sokoto noma sykehus i Nigeria. Foto: Claire Jeantet – Fabrice Caterin / Leger Uten Grenser

Ifølge WHO var det i 2017 kun 1146 rapporterte tilfeller sammenlignet med nesten 38.000 i 1998.

Rostrup forteller at det i 2019 ble mulig å behandle sykdommen i tablettform over ti dager, noe som gjør det langt enklere å behandle pasienter.

Dette er første virkelige nye behandlingen på 25 år.

– Vi har sett et dramatisk fall når det kommer til antall sovesyketilfeller de siste årene, og den nye tablettbehandlingen er et fantastisk bidrag i kampen mot sykdommen. Dette er et eksempel på hvilke resultater man kan få dersom man jobber systematisk mot disse glemte sykdommene, sier han.

Alvorlige konsekvenser

Jörn Klein, professor i epidemiologi og smittevern, sier corona har alvorlige konsekvenser for kampen mot neglisjerte sykdommer.

Om utsettelsen av et behandlingsprogram er begrenset til et halvt år kan konsekvensene kontrolleres, mener han. Forlenges det til et år eller mer vil det imidlertid oppstå store problemer med enkelte av sykdommene.

– Får disse sykdommene spre seg igjen vil suksessen som er oppnådd så langt være ugjort, sier han og legger til at det også skjer positive endringer:

– Siden august har flere og flere land i Afrika startet massebehandling igjen – og det er veldig gode nyheter.

Også Klein peker på at det investeres lite i bekjempelsen av sykdommene, til tross for lidelsene de forårsaker. Han sier sykdommene kaster berørte samfunn i sykluser av fattigdom ved å hindre barn skolegang og frata millioner av mennesker sine mest produktive år.

PREGET: Amina (18) har levd med noma nesten hele livet. Foto: Claire Jeantet – Fabrice Caterin / Leger Uten Grenser

– Ekstreme smerter

En annen sykdom som trekkes frem er bakteriesykdommen noma. Den «spiser» opp munn og lepper.

Infeksjonen rammer oftest barn i alderen to til fem år. Underernæring er hovedproblemet med sykdommen. Ifølge Øyunn Holen, lege og spesialist på infeksjonssykdommer, rammes ikke barn som ikke er underernært.

– De får ekstremt smertefulle sår som ødelegger alt vev i munnen og dermed blir det vanskelig å tilføre næring. Til slutt dør noen av sult selv om de får behandling, sier hun til VG.

Holen sier det er to hovedproblemer: Totalt overbelastede helsesystemer som følge av corona og brudd på rutiner som følge av dette.

– Med overbelastede helsesystemer blir fokuset borte, da blusser parasittene opp igjen og sykdom følger på. Det er heller ikke bare å starte opp igjen når rutiner og forebyggende behandling gjennom år stoppes, når det først stoppes må alt bygges fra start igjen, sier hun.