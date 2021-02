TALER TIL TRUMP-TILHENGERE: Her taler den høyreekstreme radioverten Alex Jones til Trump-tilhengere ved Kongressen, kort tid før angrepet begynte den 6. januar. Foto: Thomas Nilsson / VG

Washington Post: Trump-profiler fra ytre høyre etterforskes

To profiler fra den ytterliggående høyresiden, begge kjent som sterke tilhengere av ekspresident Donald Trump, etterforskes ifølge Washington Post for mulig kobling til stormingen av Kongressen i Washington D.C.

Roger Stone og Alex Jones, to profilerte støttespillere av Trump, har begge vedgått at de var aktive i å organisere protestmarsjen som foranlediget angrepet på Kongressen. Begge nekter for å ha deltatt i volden da det utartet.

Men kan de være medskyldige i å radikalisere dem som gikk lenger enn de selv gjorde? Det etterforsker nå FBI og det amerikanske justisdepartementet, ifølge The Washington Post.

– Vi etterforsker potensielle koblinger mellom som var fysisk involvert i angrepet på Kongressen og individer som har påvirket dem, som Roger Stone, Alex Jones og Ali Alexander, sier en anonym kilde til storavisen.

Sistnevnte ledet protestbevegelsen «Stop The Steal» og har vedgått å ha hatt kontakt med republikanske kongressmedlemmer i forkant av stormingen.

Medskyldige?

Det etterforskerne vil vite er om også profiler som Roger Stone og Alex Jones, begge med svært mange tilhengere, kan være skyldige i konspirasjon eller påvirkning. Samtidig påpekes det at det er svært usikkert om det er sterkt nok juridisk grunnlag for noe slikt.

At de begge spilte viktige roller frem mot stormingen er det derimot ingen tvil om. Bildet øverst i denne saken er tatt av VGs fotograf utenfor Kongressen kort tid før stormingen, og viser Alex Jones med megafon som taler til sinte Trump-tilhengere.

Jones, som driver nettstedet Infowars, har stått i bresjen for en rekke høyreekstreme konspirasjoner, og slik har han fått innpass hos Trump.

I ukevis gjentok han Trumps påstander om valgfusk, som ikke kunne bevises. På bildet under har VGs fotograf i USA fotografert Jones under en demonstrasjon mot valgresultatet i Washington D.C. den 12. desember.

DEMONSTRERTE: Alex Jones under en demonstrasjon mot valgresultatet, den 12. desember i fjor. Foto: Thomas Nilsson / VG

Der ble han spurt av VG om hva han tenkte om at Høyesterett hadde avvist et søksmål til støtte for Trump.

– De er en gjeng politikere som svikter USA, sa Jones da.

Hevdet han var invitert

Kort tid etter opptøyene den 6. januar, sa Jones selv på Infowars at han var invitert av Det hvite hus til å lede markeringen utenfor presidentboligen, der Trump talte til sin tilhengere rett før de marsjerte mot Kongressen.

Jones har også sagt at han bidro til å finansiere den såkalte «Save America March» med en halv million dollar, for det meste donerte midler. Dagen før marsjen oppildnet radioverten sinte Trump-tilhengere under et arrangement i Washington:

– Vi er under angrep, og vi må forstå at dette er krigføring i det 21. århundre, og komme oss i krigsmodus, sa han.

Men under selv angrepet skal han ha blitt bekymret da det utartet i vold, og hans advokat peker mot et videoklipp der han holder en tale og ber folk ro seg:

– La oss ikke slåss mot politiet og gi systemet det de vil ha, sier Jones i talen.

BESKYTTET AV MILITS: Roger Stone, venn og rådgiver av tidligere president Donald Trump, under et arrangement dagen før Kongressen, sammen med vakter fra den omstridte gruppen «Oath Keepers». Foto: JIM URQUHART / Reuters

Omstridt Trump-rådgiver

Roger Stone har vært en av Trumps rådgivere, og i februar i fjor ble han dømt til tre år og fire måneders fengsel for falsk forklaring, blant annet for å ha hindret en etterforskning angående Russlands innblanding i Trumps valgkamp i 2016.

I juli gjorde Trump selv om dommen, slik at Stone slapp å sone.

I ukene frem mot marsjen som foranlediget angrepet på Kongressen, promoterte han han marsjen og gjentok Trumps påstander om valgfusk. Dagen før marsjen holdt han en tale med sterke ord:

«Det blir en episk kamp om fremtiden til dette landet, mellom mørket og lyset, mellom de gudfryktige og de gudløse, mellom det gode og det onde», skal Stone ha sagt.

Men Stone har etterpå sagt at han kun oppfordret til «fredelige protester», og hans advokat avviser på det sterkeste at han var involvert på noe vis i «det sjokkerende angrepet på Kongressen».