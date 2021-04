FAMILIE: Dronning Elizabeth, prins Philip og deres to barn Charles og Anne den 1. januar 1952. Foto: AFP / NTB

Se Prins Philips liv i bilder

Prins Philip, hertug av Edinburgh gikk bort 99 år gammel. Her er utvalgte bilder fra hans liv.

Av Hanna Kristin Hjardar , Thomas Andreassen og Stella Bugge

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Foto: PA / PA Wire

BRYLLUP: Den 20. november 1947 giftet prinsesse Elizabeth seg med hertugen av Edinburgh. Her er de fotografert på Buckingham Palace etter vielsen.

Foto: PA / PA Wire

VIELSEN: Fra seremonien i Westminster Abbey. Kongen står til venstre for bruden.

Foto: PA / PA Archive

POLO: Her deltar prins Philip i en polo match i Nyeri Polo Club i Kenya under en tur til Samveldelandene med prinsesse Elizabeth i 1952.

Foto: AFP

KRONINGEN: Droning Elizabeth, her med ektemannen prins Philip, ble kronet 2. juni 1953, mer enn ett år etter at hun overtok tronen.

Foto: AP

CANADA: Her er ekteparet i Schefferville i Quebec i Canada i 1959.

Foto: VG

I NORGE: Her er Dronning Elizabeth på besøk hos vår egen kong Olav i 1969. Bak de to ser man kronprinsesse Sonja og prins Philip.

Foto: NTB

ÅNDALSNES 1969: Dronning Elizabeth II på besøk i Norge sammen med familien. Her på vei til Fiva Gård for å fiske. F.v. kronprins Harald, prins Philip og prins Charles.

Foto: ASSOCIATED PRESS

1977: Prins Philip med sin yngste sønn prins Edward ser på prins Charles spille en internasjonal polo match.

Foto: Jeff J. Mitchell / POOL

DIANAS BEGRAVELSE: Fra v. prins Philip, prins William, prinsesse Dianas bror jarlen av Spencer, prins Harry og prinse Charles utenfor Westminster Abbey i 1997.

Foto: Per Løchen

BESØK i 1981: Dronning Elizabeth og prins Philip besøkte daværende Kong Olav. Her med kongefamilien på Slottet.

Foto: Erlend Aas

OSLO 2001: Prins Philip (t.v.) og Thor Heyerdahl fant tonen under utdelingen av The Thor Heyerdahl International Maritime Environmental Award i Oslo rådhus. I midten står Heyerdahls kone, Jacqueline Beer Heyerdahl.

Foto: Bjørn Sigurdsøn

BOLTELØKKA SKOLE: Dronning Elizabeth og prins Philip besøkte Bolteløkka skole i Oslo, sammen med kong Harald og dronning Sonja. Bildet er fra besøket i 2001.

FAMILIEBILDE: Den britiske dronningen og hennes gemal fotografert på Slottet under Norgesbesøket i 2001. Fra v. prins Philip, prinsesse Astrid, dronning Elizabeth, Mette-Marit Tjessem Høiby, kong Harald, kronprins Haakon, dronning Sonja og prinsesse Märtha Louise. Foto: Bjørn Sigurdsøn

Foto: ANDY RAIN / EPA

HEDRER DE FALNE: Dronning Elizabeth II og prins Philip, hertugen av Edinburgh, i et rødt valmuefelt ved Tower of London i forbindelse med en markering for britiske- og Samvelde soldater som mistet livet under første verdenskrig.

Foto: POOL / Reuters

VISER: Erkebiskopen av Canterbury Rowan Williams (t.v.) viser dronning Elizabeth karet som ble brukt til nattverdsvin og skjeen fra kroningen i 1953. Prins Philip står til høyre for dronningen.

Foto: Olivia Harris / Reuters

PORTRETT: Prins Philip fotografert i Westminster Abbey i London november 2012.

Foto: Reuters

DIAMANTJUBILEUM: Dronning Elizabeth og prins Philip avbildet i forbindelse med diamantjubileet i 2012 som markerte at det var 60 år siden dronningen overtok tronen.

Foto: NTB / EPA

90 ÅRS BURSDAG: Her feirer kongefamilien at Dronning Elizabeth fylte 90 i 2016.

Foto: ALAN WALTER / Reuters

Dronning Elizabeth og prins Philip returnerer fra en gudstjeneste i Sandringham den 8. januar 2017.

Foto: HANNAH MCKAY / POOL

LANG TJENESTE: Philip trakk seg fra sine kongelige plikter 2. august 2017, 96 år gammel, etter å ha fullført 22.219 soloengasjementer siden 1952.

Foto: JONATHAN BRADY / POOL

BRYLLUP: Her gifter Meghan Markle seg med prins Harry. Datoen er 19. mai 2018. Prins Philip sees litt bak og til høyre for bruden.

Foto: ALASTAIR GRANT / POOL

NOK ET BRYLLUP: Her venter dronning Elizabeth og prins Philip på at vognen til prinsesse Eugenie av York og hennes tilkommende ektemann Jack Brooksbank skal kjøre forbi. Året er 2018.

Foto: Chris Jackson / Getty Images

GIFT 73 ÅR: Her ser ekteparet på et hjemmelaget gratulasjonskort som de har fått fra barnebarna i anledning av at de i november 2020 hadde vært gift i 73 år.