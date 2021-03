RETTSSAK: Politimannen som forårsaket George Floyds død, står tiltalt i rettssaken i Minneapolis mandag. Foto: Thomas Nilsson / VG

George Floyd-rettssaken starter: − Vi har sett denne filmen tidligere

Mandag starter rettssaken mot politimannen som er tiltalt for drap på George Floyd (46).

Av Harald Berg Sævereid

Publisert: Nå nettopp

– Folk har ikke stor tro på at politimannen blir dømt, sier pastor Brian Herron i Zion Baptist-kirken i bydelen Near North i Minneapolis, hvor det i hovedsak bor afro-amerikanere.

– Det er selvsagt håp om at han vi får se ham dømt, men vi har sett denne filmen tidligere. Og vi har sett den gang på gang. Vi vet hva som skjer, sier pastor Herron til The New York Times.

les også George Floyds bror til VG: – Jeg vil ha rettferdighet

«Jeg får ikke puste»

Afrikansk-amerikanske George Floyd (46) døde under en pågripelse, der den hvite politimannen Derek Chauvin presset kneet sitt mot nakken hans i nesten åtte minutter, 25. mai i fjor.

Drapet førte til store demonstrasjoner og opptøyer mot politivold mot svarte i USA og i flere andre land, blant annet Norge.

Mandag stareter rettssaken mot Chauvin. 15 personer - seks menn og ni kvinner - utgjør juryen når saken starter i Minneapolis. Politimannens forsvarere hevder at Chauvin ikke vil få en rettferdig behandling i en rettssak som finner sted i Minneapolis.

NEDBRENT: Voldsscener og bygninger om ble satt i brann, preget bybildet i Minneapolis etter drapet på George Floyd. Foto: Thomas Nilsson / VG

Under pågripelsen lå Floyd på magen med håndjern, og sa flere ganger at han ikke fikk puste. På en video fra hendelsen kan man høre at Floyd sier «De dreper meg. De dreper meg».

Chauvin ble senere pågrepet og siktet for uaktsomt drap. Senere ble siktelsen utvidet til forsettlig drap, mens tre andre politibetjenter ble siktet for medvirkning til forsettlig drap.

les også Hat, vold og rasisme: Slik ble USA en kruttønne

OPPRØR: Minneapolis sentrum var som en slagmark da politiet skjøt tårgass mot demonstranter 29.mai 2021, fire dager etter at George Floyd ble drept. Foto: Thomas Nilsson / VG

Myndighetene i Minneapolis har nylig gått med på å betale George Floyds familie 27 millioner dollar i erstatning etter 46-åringens død.

Området i Minneapolis rundt det som i dag heter George Floyds Square, er fremdeles herjet av vold og utrygghet for beboerne.

Ifølge statistikk fra byens politidepartement, har volden økt med 66 prosent det siste året. Rundt 200 politifolk har forlatt tjenesten i samme tidsrom, mange av dem med diagnosen posttraumatiske lidelser, skiver New York Times.