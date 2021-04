STRØMBRUDD: Et satellittbilde av atomanlegget Natanz onsdag 7. april, fire dager før ulykken knyttet til strømforsyningen. Foto: Planet Labs Inc. / Planet Labs Inc.

Strømmen forsvant ved iransk atomanlegg: Kaller hendelsen «kjernefysisk terrorisme»

Søndag ble strømforsyningen til Irans atomanlegg Natanz utsatt for en «ulykke». Israelske medier siterer etterretningskilder på at Mossad står bak.

Hendelsen medførte ikke personskader eller forurensing, ifølge Behrouz Kamalvandi, som nyhetsbyrået Reuters omtaler som talsperson for det iranske atomprogrammet.

Strømbruddet skjedde kun timer etter at Iran startet opp flere sentrifuger for å produsere mer uran ved Natanz-anlegget.

Søndag ettermiddag uttalte sjefen for Irans sivile atomprogram, Ali Akbar Salehi, at problemene som har oppstått ved atomanlegget var sabotasje. Han kaller det «kjernefysisk terrorisme», skriver AP.

– Hendelsen viser nederlaget til de som er imot vårt lands kjernefysiske og politiske utvikling og den store utviklingen i vår atomindustri, sier han ifølge New York Times.

Salehi kom med uttalelsen i en rapport publisert på iransk statlig TV. Han har derimot ikke utpekt noen han mener står bak sabotasjen.

Medier: Mossad står bak

Flere israelske medier skriver at strømbruddet skjedde som følge av et dataangrep utført av israelske myndigheter, og at det har rammet et bygg med sensitive atomsentrifuger.

Statlig israelsk radio siterer etterretningskilder som sier at Israel står bak hendelsen ved atomanlegget, ifølge nyhetsbyrået Reuters.

Ifølge rikskringkasteren Kan, var det den israelske etterretningstjenesten Mossad som stod bak angrepet. De siterer ettertetningskilder på at at skadene på det iranske anlegget er større enn det Iran så langt har rapportert.

Journalisten Or Heller, som har militæret som fagområde i israelske Channel 10 News, siterer i en twittermelding vestlige etterretningskilder på at Mossad sto bak, ved at «noen» skal ha stoppet strømtilførelsen til atomanlegget.

– Det er vanskelig å tro at dette er en tilfeldighet, sier Yoel Guzansky ved Tel Avivs institutt for nasjonale sikkerhetsstudier til nyhetsbyrået AP.

– Hvis det ikke er en tilfeldighet, og det er et stort hvis, da er det noen som prøver å sende en beskjed om at «vi kan begrense Irans fremstøt, og vi har røde linjer», sier han videre.

Startet nye sentrifuger

Lørdag opplyste president Hassan Rouhani at Iran starter opp flere avanserte sentrifuger for å anrike mer uran ved anlegget.

Dette er nok et brudd på bestemmelsene i den internasjonale atomavtalen i kjølvannet av at USA trakk seg fra avtalen i 2018 og innførte harde sanksjoner mot landet.

Det nye utstyret på Natanz-anlegget som ble innviet lørdag, innebærer at Iran kan anrike uran raskere, i større mengder og til nivåer som bryter med atomavtalen.

Hendelsen søndag skjer en knapp uke etter at USA og Iran har deltatt i nye samtaler med mål om å gjenopprette atomavtalen. Ifølge New York Times er det uklart om strømbruddet vil påvirke disse samtalene.

– Teheran står overfor en ekstremt vanskelig balansegang. De vil føle seg forpliktet til å svare for å signalisere overfor Israel at angrepene ikke kommer uten kostnader, sier Henry Rome ved risikorådgivningsgruppen Eurasia Group til avisen.

Flere mystiske hendelser

Det er ikke første gang atomanlegget Natanz har blitt utsatt for ødeleggelser.

2. juli 2020 kom meldingene om en stor brann i atomanlegget. Da viste satellittbilder at en bygning med sentrifugene for atomkraftproduksjon hadde blitt ødelagt.

Iranske myndigheter, som i begynnelsen holdt tilbake informasjon om hva som hadde skjedd, innrømmet til slutt at «en eksplosjonen hadde satt atomprogrammet deres tilbake med flere måneder».

I samme periode var det flere uoppklarte branner og eksplosjoner ved anlegget. Flere medier spekulerte i om flere av disse hendelsene var del i en hemmelighetsfull og lenge planlagt angrepsstrategi fra USA og Israel – rettet mot Irans atomprogram.