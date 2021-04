Jakten på IS-krigerne

For to år siden ble IS erklært nedkjempet. Men den brutale virkeligheten viser noe helt annet.

I et goldt ørkenlandskap sitter en mann på kne. Hendene er bundet bak ryggen og han har bind foran øynene.

I det første sekundet av videoklippet ser vi munningen fra automatgeværet AK-47 stikke ut, før det forsvinner ut av billedrammen.

I neste øyeblikk blir Jian Azzis Izas ektemann skutt.

– Jeg ble så bekymret da jeg ikke fikk tak i ham lenger, sier den 22 år gamle enken til VG.

Hun har fått en kopp med te, men den står urørt. Hun ser ned i gulvet.

Vi møter Jian og sønnen Alan nord i Syria, i et kurdisk område som nå kontrolleres av Syriske demokratiske styrker (SDF).

To år er gått siden Den islamske staten (IS) ble utslettet fra deres siste tilholdssted i Baghouz, noen timer unna.

Da hadde IS mistet alle sine landområder, krigerne ble drept eller fengslet og konene plassert i leirer.

IS var nedkjempet, skrev USAs president Donald Trump på Twitter.

Men de som bor i Syria, vet at det ikke stemmer.

For her har IS fortsatt å terrorisere, ved hjelp av snikmord, kidnappinger, bombing og utpressing.

FN mener nå at IS er farligere enn på lenge.

For stadige IS-angrep fra såkalte «soveceller» fortsetter å ta liv. En sovecelle er krigere som har gått i skjul blant lokalbefolkningen, og går med sivile klær. Men så slår de til. Plutselig.

Bare siden nyttår er rundt 80 mennesker blitt drept av slike IS-celler her i nord-Syria.

For Jian Azzis Iza har terrororganisasjonen endret livet hennes for alltid.

Kvelden før alt skjedde, var hun og ektemannen Abbas Hadder Jama (24) på restaurant for å feire sønnen Alans ettårsdag, tidlig i februar i år.

De hadde fått kake på bordet, og sang bursdagssang.

– Det var ingen stor feiring, bare et godt minne, forteller kona Jian.

Dagen etter sto ektemannen tidlig opp, spiste frokost og reiste til nabobyen Deir ez-Zor. Han jobbet som bilselger og skulle kjøpe en bil der.

– Men han sluttet å svare på telefonen sin, og jeg ble bekymret. Da dro noen familiemedlemmer ned for å lete etter ham. Men de fant ham ikke.

Hun fryktet det verste og meldte ham savnet.

Etter én uke ringte telefonen hennes. Det var terrorgruppen IS.

– De sa de hadde drept mannen min. Så prøvde de å presse meg for penger for å utlevere liket hans, forteller hun.

De sa «får vi ikke 100.000 dollar, kaster vi ham til løshundene».

Like etter sendte de en video av hennes ektemann:

I filmen blafrer det av vindstøy mens en mann snakker på arabisk og sier: «Han er en gris fordi han er kurdisk.

Dette er hans skjebne. Han jobber for Syriske demokratiske styrker (SDF). Dette er beskjed til alle som jobber med dem. Alle vil dø som ham».

Vedkommende snakker i tolv sekunder.

Så kommer skuddene.

Kona sier han bare var en vanlig bilselger, at han ikke samarbeidet med sikkerhetsstyrkene.

– Jeg tror ikke helt på det som har skjedd. Inntil jeg har sett liket av ham, vil jeg ikke tro det.

Hun har fremdeles ikke begravd ektemannen sin. IS har fortsatt levningene hans.

Familien har nektet å betale, på tross av flere utpressingsforsøk.

VG treffer kona en måned etter at ektemannen ble drept.

– Hvis vi kunne fått ham tilbake levende, kunne vi kanskje betalt det vi hadde av penger. Men 100.000 dollar har vi jo ikke uansett.

Hun tør ikke lenger sove hjemme i huset deres. IS har begynt å true henne og resten av familien, forteller hun.

«Hvis vi finner deg, vil vi drepe deg også», lød en melding hun oppgir å ha fått.

Utenfor er himmelen blitt gylden og solen gløtter inn på den lille gårdsplassen deres to barn løper rundt på.

Men Jian har ikke klart å fortelle barna hva som har skjedd med deres far. Hvorfor han plutselig er blitt borte, og hvorfor hun har vært så trist i det siste.

– Jeg har ikke klart å fortelle sannheten. Til min datter har jeg sagt at han reiste for å hente en kake.

Nå spør hun meg hver eneste dag; «Når kommer pappa tilbake med kaken?»

Vi kjører forbi sammenraste hus, kulehull og mistenksomme blikk på veien til et fengsel i byen Al-Shaddadi. Der skal vi skal møte en annen IS-kriger.

– Jeg trengte penger, og ønsket å gifte meg. Det var derfor jeg vervet meg til IS, forteller «Hassan».

En enkel lyspære lyser opp det kalde betongrommet. IS-krigeren har på seg en svart, hullete joggebukse, svart skinnjakke og håndjern.

Sittende i en hvit plaststol myser «Hassan» fremdeles etter å ha hatt bind foran øynene. Han er 18 år gammel, og ser forvirret rundt i rommet.

«Hassan» er ikke hans ekte navn, men VG kjenner hans virkelige identitet. Han forteller at han frivillig ønsker å si hva som skjedde, fordi han angrer.

Samtidig kan ikke VG verifisere alle detaljene i historien hans, heller ikke om sikkerhetsstyrkene har tvunget ham til å snakke. Derfor har VG anonymisert navnet.

Han ble arrestert 14. februar i år i en storstilt antiterroraksjon.

«Hassan» ble siktet for å ha deltatt på totalt tre IS-aksjoner, og risikerer livstid i fengsel.

Han vokste opp på landsbygda nord i Syria, og gikk ikke på skole. I tenårene jobbet han på farens bensinstasjon, men etter hvert havnet han i konflikt med sin far.

Så tok pengene slutt.

«Hassan» ble etter hvert kjent med en karismatisk IS-emir i landsbyen, som tok ham under vingene sine. Emiren lærte «Hassan» om sharia, og å bli sterkere.

– Han lærte meg at alle var vantro, alle som ikke var IS.

Så skulle «Hassan» bli lært opp i terror.

Den første aksjonen skjedde om natten, som så mange andre av sovecelle-angrepene til IS.

«Hassan» og den karismatiske IS-emiren reiste til et hus i utkanten av landsbyen, og kidnappet de to kvinnene Saada og Hind, som jobbet for de lokale myndighetene.

Han fikler med håndjernet.

– Vi bandt hendene deres bak ryggen og kjørte noen kilometer ut i ørkenen. Så stoppet vi, og emiren tok kvinnene med ut av bilen. Så hørte jeg et rop. Så skudd.

– Hvorfor drepte dere dem?

– Jeg vet ikke. Emiren sa det var fordi de samarbeidet med SDF.

– På natten kontrollerer de alt her, da er det veldig farlig.

Shein Ahmad jakter på IS.

27 år gammel har han rukket å bli kommandant i Syriske demokratiske styrker (SDF). Oppdraget er å stabilisere området.

SDF er en militær allianse mellom flere militære og politiske grupperinger nord i Syria, blant annet kurdere, arabere, assyrere og armenere. Alliansen er støttet av USA, som har omkring 900 soldater i området.

– Vi har utryddet IS’ territorium her, men folk har fremdeles IS’ ideologi i hodene sine, forteller han.

Han ønsker ikke å la seg fotografere, for sin egen sikkerhet.

Faren for å bli angrepet av IS er for stor.

Slik kontrolleres Syria nå. Kilde: Liveuamap / The Washington Institute. Grafikk: Kyrre Lien / Tom Byermoen

– Du ser ikke lenger kampene på bakken. Nå kjemper vi mot en usynlig fiende. Du vet aldri når det neste angrepet deres kan komme, forteller kommandanten.

Siden nyttår har IS utført over 80 angrep i regionen, flesteparten i området rundt Deir ez-Zor. I en fersk rapport anslår FN at omkring 10.000 IS-krigere fremdeles befinner seg i Irak og Syria.

– Når vi møter dem på natten, skrur de bare av lyset på motorsykkelen og forsvinner ut i ørkenen. Da klarer vi ikke å følge etter dem, forteller han.

Terrorforsker Petter Nesser ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) mener IS ønsker å skape splid og destabilisere området.

– IS i Syria og Irak er på fremmarsj igjen. Organisasjonen har økt angrepene mot militære, stammeledere og sivile. IS ønsker å spille på sekteriske spenninger, for så å skape splid, terrorisere og ødelegge stabile strukturer. Målet er å få handlingsrom til å gjenreise organisasjonen, utføre og planlegge nye angrep, forteller han.

IS finansierer aktivitetene sine gjennom utpresselse av lokalbefolkningen, tilsendte penger og fra oppsparte midler, ifølge FN.

AKSJON: Dette bildet er fra 4. februar i år hvor SDF jaktet på IS. Foto: SDF

– IS-systemet fungerer fremdeles, bare at nå skjer det bak lukkede dører. De har sharia-domstoler, skattesystem og soldater. Alt fungerer. Alle vet at det er dem som egentlig kontrollerer området, forteller den 27 år gamle kommandanten.

Mange blir arrestert. Men hele tiden kommer det til nye folk som sverger troskap til den ekstreme islamistiske terrororganisasjonen, oppgir han.

PÅGREPET: Noen dager etter VGs tur i Syria ble 30 påståtte IS-krigere arrestert av sikkerhetsmyndighetene i den samme byen VG hadde vært i. Det ble også beslaglagt våpen og militærklær. Foto: SDF

Som et svar på den økende trusselen fra soveceller, satte kurdiske sikkerhetsstyrker i gang en storstilt aksjon inne i interneringsleiren Al-Hol, hvor IS også aktivt driver med radikalisering og angrep.

Siden nyttår er 42 mennesker drept bare i leiren, ifølge FN.

Flere av disse skal ha blitt halshugd.

Det er også i denne leiren at to norske IS-kvinner er internert med sine barn.

Omkring 65.000 mennesker er internert i Al-Hol-leiren, hvorav 40.000 er barn. I slutten av mars rykket sikkerhetsstyrkene inn i leiren. De hevder å ha funnet utstyr til bombelaging og annet militært materiell. I aksjonen er 151 personer arrestert, ifølge SDF. I tillegg skal de registrere de som bor der med bilde og fingeravtrykk.

Hvis disse interneringsleirene neglisjeres, vil trusselen fra IS øke videre fremover, mener FN.

Organisasjonen frykter at IS vil bli sterke nok til å planlegge og gjennomføre nye internasjonale terrorangrep.

– Jeg har ett budskap til verdenssamfunnet, og det er å ikke glemme oss. Vi vil ha den amerikanske koalisjonen her, og vi vil ha hjelp til å stoppe IS. Vi burde stoppe dem nå, før de rekker å bli enda større igjen, forteller SDF-kommandant Shein Ahmad.

Krigen i Syria har nå vart i ti år.

– Jeg mistet min beste tid i livet, men jeg ser på det som min plikt. Å beskytte naboen, søsteren og familien.

Jeg vil ikke krige, egentlig. Det er ingen som liker krig, sier 27-åringen.

I fengselet forteller «Hassan» at han ikke var alltid var enig i det IS forsøkte å lære ham.

– Men hvorfor ville du bli med i IS hvis du ikke var enig i ideologien deres?

– Jeg ble med for å få penger. Men da jeg først var blitt med, klarte jeg ikke å komme meg ut. Hvis de visste jeg ville flykte, ville de drept meg.

Den siste aksjonen «Hassan» var med på, skjedde kun få dager etter drapet på de to kvinnene. IS hadde ønsket at han skulle innlemmes helt i organisasjonen – at det var han som skulle trekke av utløseren denne gangen.

– De ville at jeg skulle vise dem at jeg var seriøs, at jeg var dedikert, forteller «Hassan».

Han sier han fikk ordre om å oppsøke et hus i landsbyen al-Ghriba og drepe en mann ved navn Hafez.

De andre IS-krigerne satt i bilen og ventet på ham, mens «Hassan» gikk frem til huset og forsøkte å trenge seg inn hoveddøren.

Men ekteparet i huset strittet imot og prøvde å holde igjen døren. Da løftet han sin AK-47 og løsnet skudd, og drepte Hafez og skadet kvinnen i huset, forteller han. Så kjørte IS-krigerne av gårde i ly av natten.

– Det var grusomt. Jeg klarte ikke å sove på en uke etter det.

– Men hvordan kan du drepe et annet menneske?

– Jeg hadde ikke noe valg. Hvis jeg hadde nektet, ville IS drept meg og familie min.

– Hvordan tror du familiene til de drepte har det?

Underleppen skjelver.

– Det er bare trist. Den ene familien mistet to døtre. For hva? For ingenting.

– Men hvorfor ble du med i IS når du vet at de står bak terror og drap?

– Jeg ville bare gifte meg, og få nok penger til å overleve.

– Angrer du?

– Hvis jeg visste jeg ville havne i fengsel, ville jeg ikke blitt med.

18-åringen får bind foran øynene igjen, og føres tilbake til cellen sin.

