REDNINGSAKSJON: Mange er reddet ut av toget, men de siste vognene skal være vanskelig for redningsmannskapene å nå. Foto: hsnews.com.tw

Minst 50 døde i togulykke på Taiwan: − Kolliderte med lastebil

Et anleggskjøretøy som rullet ned på skinnegangen, kan ha utløst togulykken som krevde minst 50 menneskeliv på Taiwan langfredag.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Taroko-ekspressen skal ha hatt nærmere 500 passasjerer ved avsporingen i en tunnel øst på Taiwan fredag morgen lokal tid.

Minst 50 personer er omkommet, opplyser Reuters. Nyhetsbyrået AP melder om flere enn 51 døde, mens det russiske byrået Tass melder om hele 54 omkomne.

Flere enn 60 skal ha kommet til skade i togulykken, som er den dødeligste togulykken i Taiwans historie.

– Vi jobber med å få mer klarhet i hendelsesforløpet, sier den lokale politisjefen Tsai Ding-hsien ifølge Reuters.

Det offisielle nyhetsbyrået CNA melder at en lastebil som sto parkert uten at håndbrekket var på, på kan ha sklidd ned en bratt skråning over toglinjen.

– Toget vårt kolliderte med en lastebil, sier en mannlig passasjer til taiwansk TV.

Anleggsarbeid pågår på veien som går parallelt med jernbanen. Bilder fra brannvesenet viser vraket av et anleggskjøretøy som ligger ved siden av toget.

Bilføreren blir avhørt av politiet. Togføreren omkom i ulykken, melder lokale medier.

Antall omkomne og skadde stiger i morgentimene. Redningsarbeidet har vært krevende. Omkring 70 var lenge innesperret i vognene, som ligger knust og forvridd i tunnelen.

– Å redde dem som er fanget, er vår høyeste prioritet nå, sier Taiwans president Tsai Ing-wen, ifølge BBC.

Transportminister Lin Chia-lung har til reportere på stedet opplyst at toget hadde 490 passasjerer, langt flere enn brannvesenets første tall på 350.

Mange hadde ståplass og ble kastet over ende.

– Folk falt over hverandre og ble liggende oppå hverandre. Det var forferdelig. Det var hele familier der, sier en kvinne til en lokal tv-stasjon, melder nyhetsbyrået Reuters.

forrige













fullskjerm neste

Det fullsatte toget var på vei fra Shulin i nye Taipei til Taitung, da det sporet av i en tunnel nord for Hualien. Flere av de åtte vognene skal ha truffet veggen i tunnelen.

– Det kom et plutselig, voldsomt rykk, og jeg falt på gulvet. Vi knuste vinduer for å klatre opp på taket av vognen, sier en uidentifisert kvinne til TV-kanalen UDN.

Lokomotivet og første vognen står utenfor tunnelen. Ifølge CNN er mellom 80 og 100 personer reddet fra togets første fire vogner.

Fordi strømmen gikk, brukte flere mobilene som lommelykter for å ta seg ut av tunnelen. Passasjerer klatret ut over taket og gikk langs vognene.

De fire siste har store materielle skader og er vanskelige for redningsmannskapene å nå. Ifølge jernbaneadministrasjonen er de fleste omkomne funnet i de to siste vognene.

Klikk for å aktivere kartet

Ulykken skjedde i begynnelsen av en stor utfartshelg. Taiwanere reiser hjem for å besøke gravene til venner og familie og ofrer til åndene deres.

Taiwans fjellkledte østkyst er en populær turistdestinasjon. Jernbanelinjen fra Taipei er kjent for sine tunneler, der ulykken inntraff.

I 2018 døde 18 mennesker og 175 ble skadet, da et tog sporet av nordøst på Taiwan. I 1991 ble 30 mennesker drept og 112 skadet i en togkollisjon nord på Taiwan, ifølge Reuters.