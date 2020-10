CORONA-POSITIV: President Donald Trump forlater det ovale kontor 1. oktober. Foto: Drew Angerer / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Dette skjer om Trump blir for syk til å styre USA

President Trump har testet positivt på coronaviruset. Hva skjer om han blir alvorlig syk og ikke kan styre landet?

Oppdatert nå nettopp

Presidentens lege har uttrykt at presidenten har det bra og ikke har utviklet alvorlige symptomer. Men hva skjer dersom Trump skulle bli for dårlig til å styre landet?

Ifølge det 25. Grunnlovstillegg så kan en president som er medisinsk inkapabel midlertidig overføre makten til visepresidenten, for så å overta igjen når han selv mener han er klar for det. Det skriver New York Times.

– Så lenge han holder seg frisk, kan han fungere i vervet. Han trenger ikke sykmelding. Dersom han selv føler at han ikke kan fungere i vervet, kan han overlate makten midlertidig til Mike Pence, sier Sofie Høgestøl, jurist og stipendiat ved Norsk senter for menneskerettigheter.

Det er altså presidenten selv som vurderer om han er frisk nok til å regjere.

– Grunnlovstillegget kom ganske sent inn i grunnloven, i 1967 etter drapet på John F. Kennedy så man behovet for et slikt tillegg.

Pelosi nummer tre

Det har skjedd kun tre ganger, Ronald Reagan gjennomførte en operasjon og overlot makten til sin visepresident George Bush i 1985. George W. Bush måtte gjøre det samme to ganger da han i forbindelse med en operasjon overførte makten til visepresident Dick Cheney i 2002 og 2007.

Hvis man kommer i en situasjon hvor visepresident Mike Pence også blir ute av stand til å ta over, er det Nancy Pelosi – demokrat og speaker i Representantenes hus – som er nummer tre i rekken. Hun er 80 år gammel, og representerer California.

– I første omgang virker det ikke som Pence er syk, enn så lenge vil ikke reglene tre i kraft.

Det hvite hus har tidligere i år kommunisert at slike eventualiteter ikke har vært på blokka.

– Det er ikke noe vi engang har vurdert. Vi holder presidenten og visepresidenten frisk. De er friske nå, og det kommer de til å fortsette å være, har presidentenes talsperson Kayleigh McEnany uttalt.

Det hvite hus har tidligere i år kommunisert at slike eventualiteter ikke har vært på blokka.

– Det er ikke noe vi engang har vurdert. Vi holder presidenten og visepresidenten frisk. De er friske nå, og det kommer de til å fortsette å være, uttalte presidentenes talsperson Kayleigh McEnany.

En klausul av grunnlovstillegget har aldri blitt brukt, påpeker Høgestøl.

– Det er det såkalte section 4 er en klausul som innebærer at et flertall i kabinettet kan erklære at presidenten ikke er i stand til å utføre oppgavene, sier Høgestøl.

Klausul aldri brukt

Denne klausulen må visepresidenten være enig i at skal brukes.

– Hva skjer med valgkampen, med fire uker igjen?

– Flere sittende statsledere har hatt covid-19, Boris Johnson ble alvorlig syk. Det er to uker til neste planlagte debatt, spørsmålet er om Trump tester negativt før den tid. Tester han negativt før den 15, kan det bli debatt, sier Høgestøl.

Hun legger til at det har skjedd at valgkampen tidligere har blitt satt på hold i forbindelse med ekstraordinære hendelser.

– Hvordan tror du Biden-kampanjen vil bruke dette?

– Det må du nesten spørre en politiker om! Det er vanskelig å si, men hovedbudskapet i Bidens kampanje har vært at Trump-administrasjonen ikke har tatt covid-19 seriøst nok, dette spiller nok fort inn i det narrativet. Men det blir bare spekulasjoner.

Publisert: 02.10.20 kl. 10:05 Oppdatert: 02.10.20 kl. 10:15