Vil stanse republikanernes dommer-plan: – Kampen har akkurat begynt

Demokratene i Senatet vil gjøre alt de kan for å stanse republikanernes plan om å erstatte den avdøde høyesterettsdommeren Ruth Bader Ginsburg før valget.

Kort tid etter at den liberale høyesterettsdommeren (87) døde natt til lørdag, kunngjorde republikanerne at de ville få på plass en erstatter.

Amerikanske høyesterettsdommer utnevnes på livstid, og de har stor makt i blant annet sosiale spørsmål som retten til abort. Om Trump får satt inn en ny dommer med hjelp av republikansk flertall i Senatet, vil det bety at han har innsatt tre av de ni dommerne i Høyesterett.

Det konservative flertallet i retten vil da være seks mot tre, og Trump vil ha bidratt til å forme det amerikanske samfunnet i flere tiår fremover.

– Følg samvittigheten deres

Bare et par timer etter at dødsfallet ble kjent, sa flertallsleder i Senatet Mitch McConnell at han vil gjennomføre en avstemming over Trumps kandidat i Senatet – slik han har makt til å gjøre.

– Mitch McConnell tror at kampen er over. Det Mitch McConnell ikke forstår, er at denne kampen akkurat har begynt, sier den demokratiske Massachusetts-senatoren Elizabeth Warren i en tale i Washington D.C.

Ifølge CNN er hun og de andre demokratene i Senatet forberedt på å gjøre alt de kan for å stanse avstemningen.

Får de minst fire republikanske senatorer til å bryte med eget parti, kan de klare det. I en tale søndag, henvendte demokratenes presidentkandidat Joe Biden seg direkte til de republikanske senatorene:

– Jeg ber de få republikanerne i Senatet – det knippet som faktisk vil bestemme hva som skjer – vær så snill og følg samvittigheten deres, sa Biden til senatorene i en tale fra Pennsylvania søndag – en bønn som omtales som uvanlig av nyhetsbyrået AP.

Demokratenes presidentkandidat Joe Biden holdt søndag en tale til republikanske senatorer. Foto: ROBERTO SCHMIDT / AFP

Den demokratiske presidentkandidaten argumenterte med at en forhastet prosess så kort tid før valget bare vil lede USA inn i mer kaos og ødeleggelse.

– Det siste vi trenger er en grunnlovskrise som vil føre oss dypere ned i avgrunnen og mørket, sa han.

To republikanske senatorer vil vente

Natt til mandag har to republikanske senatorer sagt at de ikke støtter partiets plan om å få på plass en ny dommer innen de neste 44 dagene.

– Fordi presidentvalget er om såpass kort tid, mener jeg at Senatet ikke bør stemme på en nominert før valget. Det amerikanske folk vil enten gjenvelge presidenten eller velge en ny, og beslutningen om å utnevne en livslang stilling til høyesterett bør tas av presidenten som velges 3. november, skriver Susan Collins fra Maine på Twitter.

VIL VENTE: Den republikanske senatoren Susan Collins fra Maine. Foto: AL DRAGO / AFP

Heller ikke Alaska-senator Lisa Murkowski synes Senatet skal stemme før valget.

– I ukevis har jeg sagt at jeg ikke vil støtte en ny nominasjon så nære valget. Dessverre har det som den gang var hypotetisk, nå blitt virkelighet, men mitt standpunkt har ikke endret seg, sier hun i en uttalelse gjengitt i Washington Post.

Ifølge nyhetsbyrået AP nevnes også Utah-senator Mitt Romney, som støttet riksrettssaken mot Trump, og Iowa-senator Chuck Grassley som mulige kandidater til å blokkere en avstemning.

– Vi har våpen i vårt arsenal

Demokratene vurderer også mer ekstreme taktikker, skriver CNN.

Lykkes de ikke med å hale ut tiden for å forsinke avstemningen, kan de for eksempel prøve å presse gjennom lovgivning for å utvide antall plasser i USAs høyesterett – men dette vil være en lang og komplisert prosess.

En dommerkandidat må ikke gjennom Representantenes hus før vedkommende kan godkjennes i Senatet, men flertallsleder Nancy Pelosi antyder likevel at også de vil prøve å stikke kjepper i hjulene for republikanerne.

– Vi har våpen i vårt arsenal som jeg ikke vil diskutere akkurat nå, sier hun i et intervju med ABC søndag.

VIL HA AVSTEMNING: Flertallsleder i Senatet, Kentucky-senator Mitch McConnell. Foto: ALEXANDER DRAGO / X06559

Forsvarer rask prosess

Joe Biden og flere andre demokrater anklager republikanerne for å være hyklerske når de nå vil utnevne en dommer før valget.

Da daværende president Barack Obama nominerte Merrick Garland til USAs høyesterett 237 dager før valget i 2016, nektet nemlig republikanerne i Senatet å stemme over ham, fordi det skjedde i et valgår.

Senatoren Lamar Alexander fra Tennessee forsvarer ønsket om å utnevne en erstatter raskt. Han peker på at Senatet den gangen også var styrt av republikanerne, og at det dermed var naturlig at de blokkerte Obamas dommer-valg.

– Ingen bør være overrasket over at Senatet med republikansk majoritet vil stemme over en republikansk presidents nominasjon til høyesterett. Grunnloven gir senatorene denne makten, og velgerne som valgte dem forventer det, sier han i en uttalelse.

