KAOS: De mange tusen migrantene har bare slått seg ned på gaten et stykke fra Moria-leiren. Foto: Gisle Oddstad, VG

Hit har migrantene fra Moria-leiren dratt

MYTILENE (VG) I grøftekanten, omringet av søppel og løshunder, har tusenvis av migranter søkt tilflukt etter at leiren de bodde i brant ned til grunnen. Greske myndigheter har svart med å sette inn opprørspolitiet.

For mindre enn 10 minutter siden

Nøden er til å ta og føle på. Et veistrekke på omkring en kilometer er nå fylt opp av migranter fra hele verden. Dette har blitt deres midlertidige hjem, uten noen som helst form for fasiliteter.

Det er åpenbart at de bare har klart å få med seg noen få eiendeler fra den enorme brannen i Moria-leiren på den greske øya Lesvos natt til onsdag. Nå, to dager etterpå, har de bortimot ingenting.

Bakgrunn: Slik ser Moria-leiren ut etter storbrannen

Tusenvis har derfor satt opp forsøksvise telt for å skygge for de 30 varmegradene. Det er mange barn blant migrantene, noen er bare spedbarn.

RØMTE HIT: Kinou Fanfine (35) fra Kongo bærer med seg sine syv måneder gamle tvillinger Valdez og Danael. Foto: Gisle Oddstad, VG

Kinou Fanfine (35) fra Kongo har søkt ly under et teppe. Der sitter hun med tvillingene Valdez og Danael på syv måneder. De ble født i leiren og har ikke kjent noe annet hjem enn det som brant ned.

– Huset vårt var et av de første som brant, forteller hun til VG.

Sammen med barna sine kom hun seg unna, men de fikk ikke med seg forsyninger. Nå har ikke barna spist på to dager.

– Vi vet ikke når vi får noe å spise igjen, sier hun.

Selv om den europeiske drømmen på ingen måte har gått i oppfyllelse, vil ikke Kinou returnere til hjemlandet Kongo.

– Vi vil dra til et annet land, hvilket som helst. Kanskje Tyskland, sier hun.

Bobo Mukenge Munirha (40) er bekymret for kjæresten sin Nadina Daya Kaloso. Hun er gravid i femte måned og sliter i heten.

– Det er tortur for henne å gå så langt. Nå vet vi ikke hva vi skal gjøre.

Da brannene i leiren startet natt til onsdag, oppsto det fullstendig kaos. I panikken mistet Kinama Mambamba Brunette (32) sønnen sin på tre år.

– Jeg fant ham først igjen i dag. Jeg var kjempebekymret, sier hun til VG.

I likhet med de andre VG har snakket med, står hun fullstendig på bar bakke etter brannen.

– Jeg har tapt livet mitt her og livet til barna mine, sier hun.

VG treffer igjen Ziwersheh Sefi (33) fra Afghanistan som inntil torsdag oppholdt seg i Moria-leiren, selv om den hadde brent ned. Natt til fredag tilbrakte de på gaten med de andre migrantene. Sammen med kona Amida (25) og døtrene Helen og Zara prøver de nå å skaffe vann og mat.

– Vi bare venter, sier han.

SAMLET IGJEN: Kinama Mambamba Brunette (32) klarte endelig å samle familien sin, etter at sønnen forsvant da brannen i Moria-leiren oppsto. Foto: Gisle Oddstad, VG

Han gir likevel ikke opp drømmen om et bedre liv i Europa.

– Vi blir her, avslutter han.

I folkemylderet er det fullstendig umulig å hindre spredning av smitte og sykdommer. De fleste migrantene går uten maske og har ikke tilgang til toaletter for å få vasket seg. Da brannen i Moria-leiren brøt ut var det 35 bekreftede coronatilfeller. Disse menneskene har myndighetene ikke lenger kontroll på. Skulle det spre seg mye smitte blant migrantene som når vandrer på øya, vil det være katastrofalt.

Som et svar på den høyst kaotiske situasjonen har greske myndigheter satt inn opprørspolitiet som kom fra det greske fastlandet torsdag morgen. De har satt opp sperrer med opprørskjøretøy som hindrer migrantene å dra inn til byen Mytilene.

Det kommer etter lokale innbyggere og myndigheter har gjort opprør mot gjenreisingen av Moria-leiren. Torsdag satte de opp veisperringen for å hindre anleggsmaskinene fra å bygge opp igjen leiren.

Samtidig har greske myndigheter tatt i bruk helikoptre for å frakte de som trengs for å gjenreise leiren. På en annen del av øya er det rekvirert et skip som skal huse 1000 migranter. Enn så lenge er det ikke i drift.

Inntil videre hersker det dermed enorm uro på øya i Middelhavet.

SPERRET AV: Slik ser sperringene som gresk opprørspoliti har satt inn i et forsøk på å kontrollere de mange tusen migrantene som er spredt for alle vinder etter brannen. Foto: Gisle Oddstad, VG

VGs team på Lesvos. Foto: Gisle Oddstad, VG

Publisert: 11.09.20 kl. 12:16

Mer om Hellas Moria