STØTTER AVTALE: President Donald Trump gir grønt lys for en avtale mellom to amerikanske selskaper og TikToks eier ByteDance. Foto: Chris Kleponis / POOL / Polaris Images POOL

Trump støtter TikTok-avtale

USAs president sier lørdag at han har gitt sin velsignelse til en avtale mellom Oracle og Walmart for den amerikanske delen av TikToks aktiviteter.

TikTok eies av selskapet det kinesiske selskapet ByteDance. Appen er omstridt på grunn av selskapets koblinger til kinesiske myndigheter og sikkerhetsbekymringer knyttet til dette.

– Jeg har gitt denne avtalen min velsignelse. Hvis de får den til, er det flott. Hvis ikke, er det også ok, uttalte Donald Trump under en pressebriefing sent lørdag kveld.

Legges til Texas

Ifølge Trump vil avtalen medføre at et nytt selskap legges til Texas og eies av Oracle og Walmart, to amerikanske selskaper. USAs president hevder ifølge CNN at en eventuell avtale vil sørge for 25.000 arbeidsplasser.

President Trump har lenge tatt til orde for at videoappen TikTok ikke kan drive i USA som et kinesiskkontrollert selskap.

Trump signerte i august en presidentordre som forbød transaksjoner med ByteDance, samt med appen WeChat, som eies av kinesiske Tencent.

– USA må ta aggressivt grep mot eierne av TikTok for å beskytte vår nasjonale sikkerhet, skrev Trump i ordren.

Enorm popularitet

Hvor effektivt et slikt forbud kan være, er en annen sak.

– Dersom målet er å få tenåringer til å slutte å bruke TikTok, er jeg usikker på om en presidentordre vil stoppe dem. Alle tenåringer vet hvordan man bruker VPN. De kommer bare til å late som om de er i Canada, kommenterte Kirsten Martin, professor for teknologi og etikk ved Universitetet i Notre Dame til nyhetsbyrået AP den gang.

Appen TikTok har ifølge New York Times over 800 millioner brukere globalt. Den nærmer seg dermed Instagram, som har over én milliard månedlige brukere.

Snapchat-grunnlegger Evan Spiegel tror at TikTok kan forbigå Instagram i popularitet.

– Jeg tror definitivt at det er mulig, for det ferdighetsbaserte innholdet der er ofte mer interessant enn det statusbaserte innholdet, kommenterte Spiegel ifølge The Independent under en konferanse i januar.

Publisert: 20.09.20 kl. 00:57

