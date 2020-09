Trump krever at Kina stilles til ansvar for pandemien

Under tirsdagens toppmøte i FN anklager Donald Trump Kina for å ha spredd coronaviruset. FN-leder António Guterres advarer om at det kan bli en ny, kald krig mellom de to stormaktene.

– 75 år etter andre verdenskrig og opprettelsen av FN, står vi nok en gang overfor en stor global utfordring. Vi kjemper en kamp mot en usynlig fiende, Kina-viruset, som har tatt utallige liv.

Det sa USAs president Donald Trump i sin tale til verdenslederne under toppmøtet i FN tirsdag.

Presidenten anklaget Kina for å ha skylden for coronaviruset.

Raser mot Kina

– I starten av pandemien stanset Kina reiser innenlands, mens de tillot flyreiser ut av landet, og infiserte verden, sa Trump, som påpekte at FN må holde Kina ansvarlig for sine handlinger.

Trump sto på talerstolen sammen med blant annet Kinas president Xi Jinping og Russlands president Vladimir Putin.

Allerede i mars sådde Trump tvil om Kinas coronatall. I juli skrev Trump på Twitter at han blir mer og mer sint på Kina.

«Når jeg ser pandemien spre sitt vemmelige ansikt i hele verden, inkludert den enorme skaden den har gjort i USA, blir jeg mer og mer sint på Kina», meldte Trump på Twitter.

Hevdet at Kina kunne stanset viruset

Trump har hevdet at han har sett bevis på at coronaviruset stammer fra et laboratorium i Wuhan. Dette har senere blitt avvist.

Under en pressekonferanse i mai sa presidenten at Kina enten ikke har klart å stanse viruset, eller bevisst har valgt å ikke gjøre det, skriver NRK.

– De kunne ha stoppet det. Kina er et veldig avansert land. Det er en forferdelig ting som skjedde. Om det var et uhell eller om det startet med et uhell, og at de fortsatte med flere, eller om noen gjorde noe med vilje, sa Trump i vår.

Advarer mot kald krig

– Pandemien har endret vår forsamling til det ugjenkjennelige. Men har gjort den viktigere enn noensinne, sa FNs generalsekretær, António Guterres under tirsdagens forsamling.

Generalsekretæren advarte mot en ny kald krig mellom USA og Kina.

– Vi går i en svært farlig retning. Vår verden har ikke råd til en framtid der de to største økonomiene deler kloden i et stort brudd, sa Guterres.

Xi Jinping, Kinas president, sa i sin tale at Kina ikke har noen intensjoner om krig med noe land.

– Vi vil fortsette å løse konflikter med andre gjennom dialog og forhandlinger, sa Jinping.

