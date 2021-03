ÅPNER: Seychellene åpnet torsdag igjen for turister. Foto: YASUYOSHI CHIBA / AFP

Ferieparadis åpner for turister etter ett år med nedstenging

Den lille øygruppen Seychellene ligger godt an i vaksineringen. Dermed kan turister se frem til late dager med bølgeskvulp på strendene.

Av Sindre Camilo Lode

Publisert: Nå nettopp

Som resten av verden måtte Seychellene i Indiahavet, 1600 kilometer øst for Tanzania, stenge ned da coronapandemien gjorde sitt inntog for over ett år siden.

Øygruppen er tungt avhengig av internasjonal turisme. I løpet av 2019 økte antallet turister med fire prosent, ifølge CNN.

Men i mars stengte landet, både for de rundt 100.000 innbyggerne – og for turistene.

Til tross for at landet har klart seg relativt greit gjennom pandemien, med både lave smitte- og dødstall, har de økonomiske konsekvensene rammet hardt.

Frem til nå har det blitt registrert 3882 smittetilfeller og 18 dødsfall blant covid-19-syke personer på Seychellene, ifølge oversikten til VG. De fleste av disse har blitt registrert etter nyttår.

TILTAK: Fotgjengere går med munnbind i hovedstaden Victoria på Seychellene. Foto: Salim Ally / AP

I fjor sank antallet turister med 70 prosent, skriver turiststyret på øygruppen (STB) på Facebook. Inntektene fra turismen gikk samtidig ned med rundt 3,2 milliarder norske kroner, ifølge CNN.

– Siden økonomien vår i stor grad er sentrert rundt turisme, betyr det at andre aktiviteter også bremset opp, sier utenriks- og turistminister i landet, Sylvestre Radegonde til kanalen.

– Alt fra fisking og jordbruk til kunst og håndverk, restauranter og barer. Vi startet året i en veldig dårlig tilstand, legger han til.

TOMT: De få turistene som har dratt til Seychellene det siste året, har stort sett bare delt strender som dette med de lokale innbyggerne. Foto: David Keyton / AP

Men nå regjerer optimismen på øygruppen – torsdag fjernet myndighetene innreiserestriksjoner for alle utlendinger utenom dem som reiser inn fra Sør-Afrika.

– Flere enn 300 turister fløy inn denne morgenen, noe som er det høyeste antallet vi har sett på én dag på lang, lang tid, uttalte utenriksministeren et par timer etter at restriksjonene var fjernet.

Til sammenligning har Seychellene mottatt rundt 200 turister i uken den siste året, ifølge Radegonde.

Slik skal de holde åpent for turister

Gjenåpningen skjer i slutten av en «aggressiv» plan for utrulling av vaksiner, med mål om å fullvaksinere minst 70 prosent av befolkningen, skriver CNN.

Planen ble satt i gang etter at Seychellene mottok en donasjon på rundt 50.000 vaksinedoser fra regjeringen i De forente arabiske emirater.

Ifølge vaksineoversikten til VG, er det bare Israel som ligger foran Seychellene i å bli det første landet til å vaksinere hele befolkningen.

VAKSINERING: En person får en vaksinedose på Seychellene i februar. Foto: Salim Ally / AP

Hele 64 prosent av befolkningen på øygruppen har fått minst én vaksinedose – og 32 prosent er nå fullvaksinerte.

Til sammenligning er tallene henholdsvis 59 prosent og 53 prosent i Israel, mens i Norge er tallene 10 og 5 prosent.

Myndighetene på Seychellene operer med enda høyere tall enn dem som er registrert i oversikten til VG.

– Over 90 prosent av befolkningen har fått første dose av vaksinen og over 45 prosent har allerede fått den andre dosen, sier utenriksministeren.

Han sier at landet håper å nå målet på 70 prosent fullvaksinerte i løpet av «de neste ukene, eller helt klart i løpet av april».

Krever negativ PCR-test

For turister er det likevel noen regler som gjelder. De må kunne vise til en negativ PCR-test som er tatt de siste 72 timene før avreise.

Når det er ordnet, kan de unngå karantene ved ankomst på øyene og bevege seg fritt uten restriksjoner.

Landet åpnet faktisk grensene allerede i juni i fjor for reisende fra land med lavt smittetrykk, og i februar åpnet de ytterligere med kravet om negativ PCR-test.

Besøkende må også overholde sosial distansering til andre, gå med munnbind og vaske hendene regelmessig.

Dessuten har 525 hoteller på Seychellene fått opplæring og lisens til å ta imot internasjonale turister.

Utenriksminister Radegonde sier at landet nå er «sikre på at» tiltakene de har iverksatt «ikke bare vil beskytte befolkningen, men også» de «besøkende».