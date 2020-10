FJERNET MUNNBINDET: Donald Trump fjernet munnbindet sitt på balkongen i Det hvite hus. Foto: KEN CEDENO / POOL / EPA

Eksperter om Trump: – Han vil ikke fremstå som syk

USAs coronasmittede president Donald Trump tok av seg munnbindet og gjentok at folk ikke skal frykte coronaviruset. Det skaper sterke reaksjoner.

Nå nettopp

Etter tre netter på militærsykehuset Walter Reed kom USAs president Donald Trump mandag kveld hjem til Det hvite hus.

Her gikk han opp trappene til Truman-balkongen og vinket og viste tommel-opp-tegn til fotografene.

Han tok også av seg munnbindet og gjentok oppfordringen om at folk ikke skal frykte coronaviruset.

– Jeg har lært så mye om coronaviruset. Én ting er sikkert: Ikke la det dominere deg, ikke vær redd for det. Du kommer til å vinne over det, sier Trump i videoen – og forsikrer velgerne om at USA har «de beste medisinene i verden» og at en vaksine kommer «umiddelbart».

Se videoen der Trump fjerner munnbindet:

– Det vil bli stående som et bilde som markerer både valgkampen og Trumps manglende kamp mot covid-19, sier Hanne Skartveit, politisk redaktør i VG om munnbind-stuntet.

Astrid Meland kommenterer: «Lett for deg å si, Trump»

les også Donald Trump har forlatt sykehuset: – Jeg visste at det var en risiko

– Absurd

USA-ekspert og rådgiver i den liberale tankesmien Civita Eirik Løkke betegner utspillene fra Trump de siste dagene som «absurd og bisarr»

– At Trump nå kommer tilbake passer godt med hans image. Han vil ikke fremstå som «svak og syk», sier Løkke til VG.

– Hva slags konsekvenser kan dette få for presidentvalget?

– Det er vanskelig å se for seg at Trump kan klare å overbevise noen velgere som ikke allerede er enige med ham, sier han.

Løkke tror situasjonen også kan bidra til å kaste lys på Trumps håndtering av coronapandemien.

– Den bidrar nok til å flytte corona øverst på agendaen hos velgerne, og det er et skikkelig tap for Trump, sier han.

DESINFISERES: Presserommet i Det hvite hus rengjøres av mennesker i beskyttelsesutstyr mandag, etter at Trumps pressesjef testet positivt for coronaviruset. Foto: Alex Brandon / AP

les også Provosert av Trump: – Folk bør være livredde dette viruset

TROR IKKE PÅ TRUMP-EFFEKT: Rådgiver i Civita og USA-ekspert Eirik Løkke mener uttalelsene fra Trump ikke blir godt mottatt hos velgere. Foto: CF-WESENBERG

– Kan Trump bruke dette til egen vinning?

– Trump vil helt sikkert prøve å utnytte politisk at han har har hatt corona. Men uttalelsene hans om å ikke la coronaviruset dominere livet ditt vil neppe bli godt mottatt av velgere som kjenner etterlatte etter viruset. Og det begynner å bli ganske mange etterhvert, sier Løkke.

I USA har over 210.000 mennesker mistet livet med coronaviruset:

– Ny dag, ny kontrovers

Heller ikke seniorforsker ved NORCE Hilmar Mjelde er overrasket over utspillene fra Trump.

– Det er en ny dag og ny kontrovers, men det er alltid den samme Trump vi ser. Trump mener dette får han til å se tøff og sterk ut, egenskaper han setter svært høyt, sier han til VG og fortsetter:

– Slik har Trump alltid operert. Ydmykhet er for tapere, i Trumps hode.

Mjelde sier at USA i det store og hele har konkludert med at Trumps corona-håndtering har vært en fiasko.

– At han nå håner smittevernet støtter opp under den konklusjonen, sier han.

Han sier det er mange faktorer som kan spille inn – og som kan avgjøre det endelige valgutfallet.

– Det er så mange enkeltfaktorer som hver for seg tilsier Biden-seier, spesielt pandemien. Men også noe som tilsier Trump-seier. Så det er ikke mye rom for disse enkeltsakene fra dag til dag til å ha særlig egen effekt på valgresultatet, sier han.

USA-EKSPERT: Seniorforsker ved NORCE, Hilmar Mjelde, sier Trump er opptatt av å fremstå tøff og sterk. Foto: Privat

les også Får kritikk for kjøretur: Frykter Secret Service-ansatte ble utsatt for unødig smittefare

Trump vil delta i presidentdebatten

Den coronasmittede presidenten har vært tydelig på at han vil raskt tilbake til normalen nå som han er tilbake i Det hvite hus, selv om behandlingen mot covid-19 skal fortsette der.

Blant annet planlegger han å delta i den neste presidentdebatten mot Joe Biden, opplyser Tim Murtaugh, talsmann for valgkampkampanjen hans, ifølge Reuters. Debatten skal etter planen bli arrangert i Miami 15. oktober.

Demokratenes presidentkandidat Joe Biden sier at han er villig til å møte president Donald Trump i den planlagte debatten neste uke, om helseeksperter sier det er trygt, ifølge Reuters.

– Er det realistisk å se for seg at Trump kan delta i presidentdebatten og holde valgarrangementer?

– Det er fremdeles en stund til, så det vil utviklingen vise. Men at de skal holde arrangementer før den tid, vil være ganske absurd. Men så er det jo Trump, så man skal ikke utelukke noe som helst, sier Løkke.

– Ja, om tilstanden ikke forverres vil nok Trump delta. For han er innspurten slaget om Alamo, han kommer til å gi jernet, sier Mjelde.

Publisert: 06.10.20 kl. 13:57

Les også