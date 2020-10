Trump-velgere i Florida: – Tror han vil ta viruset mindre seriøst nå

SANFORD/FLORIDA (VG) – Her var det mye folk, sa USAs president Donald Trump da han natt til tirsdag kickstartet valgkampanjen sin etter at han selv ble smittet med coronaviruset.





Trump har vært ivrig etter å gjenoppta velgermøtene, som på mange måter er blitt hans varemerke, etter at han ble smittet med coronaviruset. Natt til tirsdag samlet han tusener av ivrige velgere i Sanford i hjemstaten Florida.

– Her var det mye folk, begynte Trump da han gikk på scenen foran den tettpakkede folkemengden – og kom med et spark til rivalen Joe Biden:

– Han holdt et rally i dag, der var det ingen som dukket opp!

Presidenten ble mandag erklært som «ikke smittsom» av sin lege i Det hvite hus Sean P. Conley, og fra scenen sier han at han føler seg «mektig».

– Jeg gikk gjennom det, og nå sier de at jeg er immun. Jeg føler meg så mektig, jeg ville gått ut der og kysset alle i publikum. Jeg vil kysse mennene og de nydelige kvinnene.

KASTER MUNNBIND: Donald Trump kaster munnbind til folkemengden fra scenen i Sanford natt til tirsdag. Foto: JONATHAN ERNST / X90178

Velgere VG møtte før Trump fikk på scenen, var svært spente – og de tror Trump nå ser annerledes på coropnapandemien enn han gjorde før han selv ble syk.

– Jeg tror han vil ta viruset mindre seriøst nå. Det ser ut til at han haster tilbake, det har bare gått ti rundt dager. Jeg er litt bekymret for å være ærlig, men det løser seg nok, sier Blake Riedel, som har valgt å bruke munnbind for å være på den sikre siden.

Bakgrunn: Flere nøkkelpersoner rundt Trump i isolasjon

– Valget er så nært forestående, noen ganger må du ofre noe. Dette vil bli et av de største valget i USAs historie, han trenger å være her, sier tvillingbroren Jonathan Riedel – også han iført munnbind.

Florida er svært viktig for president Donald Trump. Delstaten er nemlig blant de viktige vippestatene som vil kunne avgjøre presidentvalget 3 november.

Florida er også blant de amerikanske delstatene som er hardt rammet av coronaviruset. Fredag ble det meldt om nesten 3000 nye smittetilfeller, og eksperter sier til CNN at delstaten er «moden for et nytt, stort utbrudd».

Store folkemengder er blant tingene som bør unngås for å begrense smittespredningen, ifølge retningslinjene til det amerikanske folkehelseinstituttet CDC.

Smittevernekspert Anthony Fauci, som er medlem av corona-innsatsstyrken ved Det hvite hus, er bekymret.

– Hvis vi legger politikken til side, og ser på dette ut fra et folkehelseperspektiv, så vet vi at dette er å be om trøbbel. Når du har situasjoner der mange mennesker møtes uten munnbind, snakker tallene for seg selv: Det skjer, sa han til CNN før velgermøtet, og la til at flere amerikanske delstater nå har en smitteøkning.

Til tross for at CDC også anbefaler munnbind, er Trumps velgermøter utmerket seg for fraværet av disse blant mange av deltakerne.

Brødrene Riedel, som VG møter i folkemengden, sier de ikke er bekymret på egne vegne, siden de begge er i 20-årene.

– Men jeg vil si at jeg er bekymret for at eldre mennesker vil bli eksponert for utbruddet, men det blir en avveining – livet kan ikke stoppe helt opp, sier Anthony.

– Ja, jeg støtter presidenten, men jeg vil også være trygg, legger tvillingbroren til.

81 år gamle Arlene, som ikke ønsker å oppgi etternavnet sitt, er imidlertid ikke bekymret for coronaviruset.

– Dette blir første gang jeg ser ham i virkeligheten, og jeg tror han vil være fantastisk som han alltid er. Han er den eneste presidenten jeg vet om, og jeg har vært her lenge, som faktisk har levert det han lover, sier hun til VG.

Fra scenen lovet Trump Florida-velgerne at en stemme på ham, betyr en stemme for å vende tilbake til det vanlige livet.

– Turismen i Florida vil tas til nye høyder, sa presidenten, og viste til søndagens uttalelse fra Verdens helseorganisasjon WHO, som advarte mot nedtsengning av samfunnet som et botemiddel mot corona.

Publisert: 13.10.20