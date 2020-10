DIGITALT: Nesten et år etter at Nato-landenes ledere var samlet i London, gjør pandemien at alliansens møter nå holdes som videokonferanser. Foto: Heiko Junge / NTB

Stoltenberg: Beste sjanse for fred i Afghanistan på en generasjon

Forhandlingene i Doha er skjøre, men de er den beste sjansen på en generasjon til å oppnå fred i Afghanistan, sier Nato-sjef Jens Stoltenberg.

Alliansens operasjon i Afghanistan var tema på andre og siste dag av Natos forsvarsministermøte. Stoltenberg sier Nato stiller seg bak fredsprosessen og har justert sitt nærvær tilsvarende.

– For bare noen år siden hadde vi kampstyrker bestående av over 100.000 personer. Nå er vi nede i en styrke på snaut 12.000, sa Stoltenberg da møtet var over fredag.

– De kommende månedene blir avgjørende. Dette er den beste sjansen til fred på en generasjon, og alle afghanere bør gripe denne historiske muligheten, mener Nato-sjefen.

Felles beslutning

Stoltenberg gjentok at Taliban må redusere volden i landet og bryte alle bånd til al-Qaida og andre terrorgrupper.

– Afghanistan må aldri mer kunne bli en plattform for angrep på våre land. Det er også viktig å ta vare på de fremskrittene som er gjort gjennom flere år, ikke minst for kvinner og jenter, understreket han.

Man minnet igjen om at Nato gikk inn i Afghanistan sammen, og at en beslutning om å trekke seg ut også skal fattes i fellesskap, når tiden er inne for det. Det står i kontrast til det USAs president Donald Trump sa nylig. I september sa han at alle amerikanske styrker skal hjem før jul.

Også Natos oppdrag i Irak ble tatt opp, og der vil alliansen øke sin tilstedeværelse for å bygge opp landets styrker. Stoltenberg sa det var for tidlig å komme med noen tall og understreket at opptrappingen skal skje i samråd med landets myndigheter.

Kjønnsaspekt

Ministrene markerte også at det er 20 år siden FNs sikkerhetsråds resolusjon om kvinner, fred og sikkerhet.

– Den er en erkjennelse av at kvinner og jenter rammes uforholdsmessig hardt i konflikter og at de spiller en avgjørende rolle for fred og sikkerhet, sa Nato-sjefen. Han sa det er viktig å ha et kjønnsaspekt i alt Nato foretar seg.

– Ingen av oss kan lykkes dersom vi ikke utnytter potensialet som ligger hos alle – menn og kvinner.

Romsenter

Torsdag var ministrene enige om at Nato må ligge i front i alle sine operative domener: land, sjø, luft, cyberrommet og verdensrommet. Sistnevnte fikk en fremtredende plass da det ble formelt vedtatt å opprette et romsenter ved flybasen Ramstein i Tyskland. Senteret skal koordinere all Nato-aktivitet knyttet til rommet.

Natos forsvars- og avskrekkingsevne var også tema på første møtedag. Dette ble knyttet til sivilsamfunnets motstandsdyktighet, blant annet når det gjelder infrastruktur som også forsvaret er avhengig av.

– Du kan ikke ha sterke armeer uten sterke samfunn, påpekte Stoltenberg.

Budsjett og BNP

Forsvarsbudsjetter og en mer rettferdig byrdefordeling er blitt en gjenganger i Nato og ble også tatt opp denne gangen. En ny rapport viser at Canada og de europeiske medlemslandene fortsetter å øke sine forsvarsbudsjetter for sjette år på rad. Det siste året har det vært en realvekst på 4,3 prosent.

Norge er nå blant de ti landene som oppfyller målet om å bruke minst 2 prosent av bruttonasjonalproduktet (BNP) på forsvar. Det skylles riktignok ikke bare at forsvarsbudsjettet er blitt større. Vi får litt drahjelp i regnestykket av at BNP ligger an til å bli mindre som følge av koronapandemien.

