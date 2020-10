OVER OG UT: Gruvetiden er over, nå går byen snart fremtiden i møte med nytt navn. Foto: Val-des-Sources

Byen som byttet navn

Den lille kanadiske byen Asbestos har funnet at tiden er moden for et navneskifte. Heretter er det Val-des-Sources som gjelder.

Det er BBC som melder at den tidligere gruvebyen i Quebec har fått nok av sitt gamle navn som henspiller på at en av verdens største asbest-forekomster var lokalisert nettopp her.

Nå har de 7000 menneskene i byen, som i over hundre år levde godt på utvinningen av asbest, stemt for at Val-des-Sources skal være deres nye merkevare. Asbestgruven, som produserte krysotilasbest, ble nedlagt i 2011.

Asbest er et varmebestandig materiale med god isolasjonsevne og har blitt brukt på mange områder, også i maling og sementvarer. Men innånding av asbeststøv er helsefarlig og bruk av asbest ble forbudt i Norge i 1985 på grunn av kreftfare.

GRUVEN: Her, i Jeffrey gruven i Asbestos, ble det i mange år utvunnet krysotilasbest. Foto: ERIC THOMAS / AFP

Ettersom farene ved stoffet ble kjent, sank etterspørselen som en stein. Men først i 2018 ble asbest forbudt i Canada, ifølge BBC.

Byrådet i Asbestos mente at navnet hadde en så negativ klang at det skremte utenlandske investorer og i november begynte jakten på et nytt navn.

Mandag kveld kunngjorde byen, som ligger rundt 150 km sør for Montreal, vinneren av folkeavstemningen hvor ungdommer helt ned til 14 fikk lov til å delta. Rundt halvparten av dem som var stemmeberettiget stemte og navnet Val-des-Sources fikk litt over 51 prosent oppslutning.

Navnet er «fremfor alt inspirerende for fremtiden», mener borgermesteren Hugues Grimard. Men skiltene i byen skal ikke endres over natten, det skjer nok ikke før man nærmer seg årsskiftet.

– Det blir en fin julepresang, sier Grimard.

Publisert: 20.10.20 kl. 19:52

