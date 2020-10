SISTE FEST: Denne helgen var det mange av innbyggerne i Liverpool som benyttet sjansen til en «siste fest», før barer og puber må stenge fra onsdag av. Foto: Peter Byrne / PA

COBRA-møte i dag: Her fester de før ny «lockdown»

Liverpool har blant de høyeste smittetallene i Storbritannia. I helgen festet mange av innbyggerne på utesteder som nå må stenge. Det høyeste nivået av «lockdown» forventes innført i byen.

Når Storbritannias statsminister mandag ettermiddag legger fram nye tiltak for å få bukt med smittespredningen, ventes det å gjelde Nord-England spesielt.

Det svært høye, stigende tallet på smittede gjør det tvingende nødvendig med nedstengning av flere byer nord i England, mener landets myndigheter.

Smittesituasjonen har lenge vært alvorlig, og utviklingen er langt fra positiv.

Nå er England på et vippepunkt, slik landet var i vår da coronapandiemen slo til for fullt, mener assisterende helsedirektør Jonathan Van-Tam, skriver Sky News.

Det forventes derfor at Johnson, sent mandag ettermiddag, vil presentere et nytt tretrinnssystem for nedstenging. Det blir etter at statsministeren har møtt med den såkalte COBRA-gruppen, regjeringens krisekomité.

TIL FOLKET: Statsminister Boris Johnson skal mandag sen ettermiddag legge frem det han og de andre i regjeringens kriseteam COBRA har kommet frem til av coronarestriksjoner. Foto: PAUL ELLIS / AFP

Liverpool kan få strengeste tiltak

Gradene av «lockdown» blir delt inn «medium,», «høy», og «veldig høy», basert på hvor alvorlig den lokale smittefaren er.

Det er ikke endelig bestemt hvilke byer som nå skal stenges ned. Det er dette som skal diskuteres på det hasteinnkalte møtet i den såkalte COBRA-forsamlingen i ettermiddag.

Likevel må nok de spesielt hardt rammede nordlige storbyene Newcastle, Liverpool, Manchester og Nottingham, forberede seg på en ganske annerledes hverdag fra nå av.

De tre sistnevnte har registrert over 500 smittetilfeller per 100.000 innbyggere den siste tiden. Det er nesten på nivå med de hardt rammede byene Madrid og Brussel, skriver NTB.

For hele Storbritannia er gjennomsnittstallet under 250, og rurale strøk øst i England har færre enn 20 tilfeller per 100.000 innbyggere, ifølge nyhetsbyrået.

TRISTE TIDER: Også fotballfans har måttet legge til side yndlingsaktiviteter under corona. Foto: OLI SCARFF / AFP

Ingen trening, null uteliv

Nedstengningsgraden kan først bestemmes etter dialog med lokale myndigheter.

Samtalene med Liverpool har pågått så lenge at de allerede før COBRA-møtet mandag gikk ut med en advarsel til innbyggerne om hva de nå må forberede seg på.

Kategorien «veldig høy», forventes å innebære følgende begrensninger på hverdagslivet:

Unngå alle ikke-nødvendige reiser og forbli i eget område

Barer, klubber og utesteder kan bli stengt

Treningssentre, skjønnhetssalonger og frisører kan måtte stenge

Enkelte butikker kan midlertidig måtte låse dørene

Spillesteder og kasinoer får heller ikke holde åpne, skriver Echo og Sky News

STOPP: De ansatte ved Grosvenor Casino Leo' i Liverpool har til nå desinfisert alt av ruletter og annet utstyr for å beskytte besøkende. Nå får de ikke lenger holde åpent. Foto: OLI SCARFF / AFP

Ikke strengest i Europa

Det skal være enighet mellom nasjonale og lokale myndigheter om at man trenger å få på plass bedre smittesporing i Liverpool, men diskusjonen går om den økonomiske kompensasjonen bedriftseiere skal ha for nedstengningen.

Ordføreren i området argumenterer for at myndighetene burde dekke 80 prosent av arbeidstageres lønn, ikke det aktuelle 67 prosent.

Graden av «full stopp» i samfunnet forventes likevel ikke å være så stor som den var i mange andre land i Europa vår, da coronapandemien slo til med enorm styrke.

Skoler, universiteter og restauranter kommer sannsynligvis til å kunne holde åpent, ifølge Sky News.

« Knusende effekt»

Manchester har også svært høye smittetall, og kan sånn sett bli av byene som havner i kategorien «veldig høy». Der er likevel motstanden mot de strengeste av tiltakene, stor.

Fire av Manchesters parlamentsmedlemmer har i brevs form advart statsministeren om hvilken « knusende effekt» det ville hatt på samfunnet dersom man stenger deler av næringslivet, som for eksempel puber, skriver Sky News.

I brevet beskriver de folkevalgte at jobber, levebrød og forretninger ville blitt hardt rammet, og at dette ville ledet til flere ulovlige samlinger. De mener også at den finansielle kompensasjonen bedriftene ville fått, langt fra dekker tapene.

I helgen skrev politiet i byen ut 70 bøter for brudd på coronarestriksjonene. Lørdag måtte politiet bryte opp en fest med 100 studenter i Manchester, melder BBC.

STENGES: Utesteder og kafeer som ikke hovedsakelig driver med matservering, må regne med å stenge i de nord-engelske byene med høyest smitte. Foto: LINDSEY PARNABY / AFP

Landsdekkende skjenkestopp

Etter krisemøtet er det forventet at de fleste steder i England må innføre «nivå 1»-restriksjoner.

Det innebærer at sosiale samlingssteder, puber og utesteder stenger klokken 22, og at det ikke er tillatt å samle mer enn seks mennesker.

Ved «nivå 2» utvides reglene til at det ikke er tillatt å treffes innendørs med andre enn dem du bor med.

Etter COBRA-møtet blir parlamentet informert om de nye reglene i et møte klokken 16.30 norsk tid.

De nye coronabestemmelsene blir kunngjort i en pressekonferanse holdt av statsministeren rundt klokken 19 norsk tid mandag kveld.

Kan vare opptil seks måneder

Restriksjonene, som iverksettes onsdag denne uken, kan vare i opptil seks måneder, skriver regionsavisen Echo.

Flere av de lokale myndighetene i de britiske storbyene ønsker at situasjonen skal bli vurdert på nytt etter én måned, skriver Sky, men dette er ikke bekreftet av myndighetene.

– Målet med dette er å forsikre oss om at vi får viruset under kontroll, slik at når vi kommer til jul, er vi i den posisjonen at det er under kontroll, sier statssekretær Oliver Dowden til Sky News.

Foreløpig rettes tiltakene mot de regionene der smitten er verst, men en ny nasjonal nedstengning kan heller ikke utelukkes dersom antall sykehusinnleggelser fortsetter å øke, påpeker Peter Horby, en av landets fremste smitteverneksperter, overfor BBC.

