En såret demonstrant får hjelp av helsepersonell under søndagens demonstrasjon i Minsk. Foto: AP / NTB

Hundrevis pågrepet i Hviterussland

Politiet gikk hardere til verks enn på flere uker da opposisjonen demonstrerte i Hviterussland for niende helg på rad, ifølge observatører.

Dagen før søndagens masseprotester øynet enkelte håp om endring da Aleksandr Lukasjenko besøkte opposisjonelle i fengsel.

Men da opposisjonens tilhengere nok en gang samlet seg i Minsk for å kreve Lukasjenkos avgang, ble de møtt med vannkanon og sjokkgranater.

Et stort antall svartkledd opprørspoliti, soldater fra innenriksdepartementet og sivilkledde menn strømmet ut av umerkede minibusser og løp mot demonstrantene.

Noen ble lagt i bakken, viser bilder fra øyenvitner publisert på uavhengige nettsteder. Bildene viser også sårede personer med bandasjerte hoder sittende på bakken.

Journalister pågrepet

Nesten 250 mennesker ble pågrepet den ettermiddagen i Minsk og 30 andre byer, blant dem 20 journalister, ifølge menneskerettighetsorganisasjonen Viasna. Journalister fra det statlige russiske nyhetsbyrået Tass ble løslatt kort tid senere.

– Vannkanon og sjokkgranater ble brukt, i det minste i Minsk, sier en talsperson for innenriksdepartementet til nyhetsbyrået AFP.

Observatører melder at mobilnettet var nede flere ganger, og også flere metrostasjoner var stengt. Myndighetene har også tidligere brukt mobilnettet og kollektivtransporten for å hindre folk i å nå sentrum eller avtale alternative ruter via sosiale medier.

Opposisjonens tilhengere har demonstrert hver eneste helg siden Aleksandr Lukasjenko erklærte seier i presidentvalget 9. august – her i Minsk søndag. Foto: AP / NTB

Tusenvis pågrepet

Titusenvis deltok i søndagens spredte protester, anslår uavhengige medier. Massedemonstrasjonene brøt ut da presidenten erklærte å ha vunnet valget 9. august med 80 prosent av stemmene.

Det anslås at til sammen rundt 10.000 personer er pågrepet i forbindelse med demonstrasjonene i landet så langt.

66 år gamle Lukasjenko har styrt med jernhånd siden 1994, og opposisjonen mener den reelle vinneren er Svetlana Tikhanovskaja. Hun er i eksil i Litauen. Norge og EU mener valget hverken var fritt eller rettferdig.

Lørdag gikk Lukasjenko til det uvanlige skritt å besøke en gruppe opposisjonspolitikere som nylig ble satt bak lås og slå.

Offisielt handlet møtene om presidentens planer om grunnlovsreformer, som han har lagt fram som et svar på folkets krav om endring.

Opposisjonen hyllet besøket som et tegn på at Lukasjenko tar innover seg at han er svekket, og søker kompromiss med protestbevegelsen.

Over 100 personer ble søndag ettermiddag pågrepet i forbindelse med demonstrasjonen i Minsk, ifølge organisasjonen Viasna. Blant dem var journalister fra statlige russiske medier, men de ble senere løslatt. Foto: AP / NTB

– Ute av stand til dialog

Tikhanovskaja har fra sitt eksil møtt en rekke europeiske regjeringssjefer, sist Frankrikes president Emmanuel Macron og Tysklands statsminister Angela Merkel.

Den første utenlandske regjeringssjefen hun møtte, var statsminister Erna Solberg.

– Han har anerkjent eksistensen av politiske fanger som han pleide å kalle for kriminelle, uttalte Tikhanovskaja i sosiale medier om Lukasjenko.

Hun la til at «du kan ikke ha dialog i en fengselscelle».

Dagen etter Lukasjenkos møter ble demonstrantene utsatt for den voldeligste behandlingen på lenge, ifølge observatører.

– Dette understreker nok en gang at regimet ikke er i stand til å lede en ærlig og åpen dialog med samfunnet, sier opposisjonspolitikeren Pavel Latusjko.

