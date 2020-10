RUSSISKE KOBLINGER: Trumps personlige advokat Rudy Giuliano har latt seg påvirke av russisk etterretning, hevder tidligere ansatte i amerikansk etterretning. Foto: Courtesy of the Committee on Arrangements for the 2020 RNC

Hevder Trumps advokat videreformidlet russiske «fake news» til presidenten

Nok en gang spiller Trumps omstridte advokat Rudy Giuliani hovedrollen i et skittent drama. Amerikansk etterretning mener han har latt seg lure av desinformasjon fra russiske myndigheter, skriver Washington Post.

Nå nettopp

Donald Trumps personlige advokat Rudy Giuliani har blitt fôret med russisk desinformasjon som han så ga videre til president Trump, hevder fire forhenværende tjenestemenn ved den amerikanske etterretningen til Washington Post.

Ifølge den amerikanske storavisen skal president Trump ha blitt advart av etterretningen om den uheldige påvirkningen allerede i fjor.

Svertekampanjen var iverksatt av russisk etterretning, mener de.

Advarslene fra etterretningen var blant annet basert på avlyttede samtaler som viste at Giuliani hadde kontakt med personer knyttet til russisk etterretning under en reise til Ukraina i desember 2019, skriver NTB.

På denne reisen var advokaten på jakt etter informasjon som kunne vise at demokratenes presidentkandidat Joe Biden og sønnen Hunter var korrupte.

Nettopp dette forsøket på å få Bidens 49 år gamle sønn gransket for korrupsjon med bånd til Ukraina, var grunnen til at Donald Trump ble stilt for Riksrett under anklager om maktmisbruk.

NÆRE: Guiliani har hatt en lang karriere som både borgermester og statsadvokat, men jobber nå bare for Trump. Foto: JIM WATSON / AFP

Saksøker for artikkel-blokkering om Bidens sønn

Det er ikke første gang det stormer rundt Trumps advokat. Faktisk heller ikke første gang denne uken.

Onsdag ble det oppstyr om en artikkel i tabloidavisen New York Post, igjen med graverende påstander om Biden sønn Hunter. Påstandene om Hunter kom fra «researcharbeidet» til nettopp advokat Rudy Giuliani.

Twitter tok til det uvanlige grepet å hindre deling av artikkelen, fordi selskapet mente at den kunne kobles til en desinformasjonskampanje.

Opplysningene i artikkelen var hentet fra e-poster sendt til Joe Bidens sønn Hunter, som da Donald Trumps personlige advokat på en uviss måte hadde fått tilgang på.

MÅL: Å grave frem at Hunter Biden skal ha hatt koblinger til urene forretninger i Ukraina, har vært en av Guilianis hovedbeskjeftigelser de siste årene. Foto: DEMOCRATIC NATIONAL CONVENTION

Hovedkontakt for Ukraina

Rudolph «Rudy» Guiliani var borgermester i New York under 11. september-angrepet, og opparbeidet seg høy status og ble kåret til Årets navn i 2001 for den styrken og lederskapet han utviste i krisetid.

Han har også vært statsadvokat i New York. Da Donald Trump lanserte sitt kandidatur, gikk han tidlig ut og støttet Trump, og har siden 2018 vært presidentens personlige advokat.

Det er også den rollen, særlig koblet opp mot den nåværende amerikanske regjeringens bånd til Ukraina, han har fått mye oppmerksomhet for de siste par årene.

Guiliani var til stede 25. juli da Trump ringte Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj og ba han om en «tjeneste»: Å se nærmere på Joe Bidens familie.

Kontakten om dette videre ville Trump at Zelenskyj skulle ta med Giuliani, viser CNNs tidslinje fra denne dagen.

I samme samtale blir Zelensky invitert til Det hvite hus.

Trump: «Det er Rudy»

Da president Trump ble forelagt opplysningene om at Guilianis skal ha latt seg påvirke av russisk desinformasjon, «trakk han på skuldrene», virket slett ikke overrasket, og sa «Det er Rudy, det», skriver Washington Post.

Det skal ha vært i fjor at den nasjonale sikkerhetsrådgiveren Robert O’Brien møtte Trump for å advare han om at informasjon han mottok fra Guiliani, ikke kunne festes lit til, skriver Forbes.

Trass i advarslene gikk Trump kort tid etter ut og retweetet påstander om Hunder Biden som kom nettopp fra en russisk agent som Guiliani hadde møtt, påpeker CNN.

Denne uken reagerte presidenten reagerte dessuten sterkt på Twitters sperring av delingen av artikkelen om Hunter Biden, hvor opplysningene kom fra samme type kilder linket til den omstridte advokaten.

Publisert: 16.10.20 kl. 11:10