Norsk soldat coronasmittet i Afghanistan: − Urovekkende

Det er registrert ett tilfelle av covid-19 smitte i den norske militære kontingenten i Afghanistan. Den som har testet positivt er isolert i en bygning utenfor det norske feltsykehuset.

– Jeg kan bekrefte at en soldat ved militære sykehuset i Kabul har fått påvist covid-smitte. Soldaten er isolert og blir godt tatt vare på vårt personell der, sier orlogskaptein og pressevakt ved Forsvarets Hovedkvarter, FOH, Jørn Hammarbeck til VG.

Han bekrefter at andre norske soldater er satt i karantene.

– Vi tar dette på største alvor og det utføres hyppige tester blant alle som inngår i den norske innsatsstyrken, sier Hammarbeck.

– Hvilke konsekvenser får dette for den innsatsen de norske spesialstyrkene og de ansatte ved militærsykehuset er satt til å gjøre?

– Etter det jeg har fått vite er spesialstyrkene fortsatt operative, flere detaljer kjenner jeg ikke, sier orlogskaptein Hammarbeck i FOH.

Norske sanitetssoldater i Kabul har i lang tid covid-testet og behandlet NATO-soldater i stor stil ved feltsykehuset som driftes av det norske forsvaret.

Etter det VG har fått brakt på den rene, har det i den norske kontingenten vært uttrykt et desperat behov for å bli vaksinert for å unngå at helsepersonell og spesialsoldater blir smittet.

Pårørende av norske soldater og helsepersonell, har overfor VG uttrykt stor bekymret for smittesituasjonen som ansatte ved det norske feltsykehuset befinner seg i.

95 personer utgjør de norske spesialstyrkebidraget til Resolute Support Mission (RSM), og det norske sanitetsbidraget i Kabul, hvor det er norske sanitetssoldater som drifter militærsykehuset. Et oppdrag Norge utfører på NATOs oppfordring og som ble påbegynt våren i 2020.

– Vi bor og jobber tett sammen her i Kabul, og smittesituasjonen utenfor leirområdet vårt er dramatisk. Forleden var det i underkant av 160 corona-positive i et området med 4000 innbyggere.

– Hjemme i Norge ser vi at det er noen hundre daglig i en befolkning på fem millioner. Det viser perspektivet, og hvor avgjørende viktig det er at norske helsearbeidere og spesialstyrker får vaksiner fra norske myndigheter, slik vi ble lovet, sier en av dem som opplever situasjonen i Kabul på nært hold til VG.

NORSK NÆRVÆR: Norge bidrar både med sanitetssoldater og spesialstyrker i Afghanistan. Foto: Forsvaret

Kommunikasjonssjef, Endre Nedberg i Forsvarets sanitet, er forelagt bekymringene fra pårørende og helsepersonell som er uttrykt overfor VG.

– Forsvaret tar ansvar for sitt personell, hjemme og ute. Den generelle vaksinesituasjonen er jo kjent og vi har meldt inn våre behov og ønsker, men vi må forholde oss de prioriteringer som tas av myndighetene. Smittetilfellet i Kabul håndteres etter planen, og på en god måte. Det får ingen konsekvenser for den operative driften, sier Nedberg.

Major Tor Gunnar Framnes, hovedtillitsvalgt for BFO Utland, er ansvarlig for alle norske medlemmer i utenlandsoppdrag tilknyttet Forsvaret.

– Det var ukjent for meg at vi nå har fått påvist ett tilfelle av covid-smitte blant de norske soldatene og at andre er satt i karantene. Det er urovekkende. Vi følger situasjonen tett og er bekymret for utviklingen, sier han og fortsetter:

– Vi forventer at det blir gjort en vurdering på statlig nivå, og har dialogen med Forsvaret og Forsvarsdepartementet om smittesituasjonen. Vi ser at det er vanskelig å balansere mellom ulike behov i samfunnet og at dette er en krevende situasjon.

SER PÅ MULIGHETEN: Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen sier at man har diskutert prekære vaksinebehov for nordmenn i utenlandsoperasjoner. Foto: Torbjørn Kjosvold / Forsvaret

Forsvarsdepartementet ble fredag i forrige uke forelagt VGs opplysninger om at pårørende og soldater skal ha uttrykt et sterkt ønske om å bli prioritert i vaksinekøen.

Dette svarer forsvarsminister Frank Bakke-Jensen:

«Forsvarsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) ser nå på mulighetene for å få dekket Forsvarets mest prekære vaksinebehov. Siden februar 2020 har vi hatt en dialog med HOD og helsemyndighetene om situasjonen rundt covid-19 i forsvarssektoren, særlig med tanke på utenlandsoperasjonene. Herunder også vaksinespørsmål.»