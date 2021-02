SENSURERT: Kongressrepresentant Marjorie Taylor Greene under debatten i Representantenes hus 13. januar, om den andre riksrettstiltalen mot president Donald Trump. Foto: JONATHAN ERNST / REUTERS

Mener mediene er like ille som konspirasjonsteorien QAnon

Demokratene markerer sin avsky mot kongresskvinnen Marjorie Taylor Greene ved å forsøke å fjerne henne fra komiteverv i Kongressen. Selv svarer hun med svært oppsiktsvekkende uttalelser i debatten før den skjebnesvangre avstemningen.

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Demokratene har flertall i Representantenes hus, som torsdag stemmer over om den omstridte nykommeren fra Georgia skal kastes fra to av kongressens komiteer.

Greene er forretningskvinnen som ble politisk aktivist på ytterste høyre fløy. Hennes uttalelser før hun i november ble innvalgt i Kongressen, har vakt storm. Inkludert fra enkelte av hennes partifeller, men langt fra alle.

– Det er ikke hennes egne som fordømmer henne, men det gamle republikanske partiet, sier den konservative utenrikspolitiske kommentatoren og forskeren Asle Toje.

ABORTMOTSTANDER: Marjorie Taylor Greene forlater kontoret på Capitol Hill i Washington D.C. onsdag. Foto: TASOS KATOPODIS / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Han påpeker partiledelsens dilemma i håndteringen av Marjorie Taylor Greene:

– Republikanerne er blitt et arbeiderklasseparti. De trenger Trump-velgerne for å vinne valg. Fenomenet Trump viste dem en vei til seier. sier Toje.

Trump-tilhenger

Marjorie Taylor Greene er svoren Trump-tilhenger. Hun turnerte med presidenten i januar og støttet hans påstander om valgfusk.

Den 46 år gamle republikaneren skal ha støttet henrettelser av ledende demokrater, gitt støtte til konspirasjonsteorien kjent som QAnon, som blant annet hevder at toppdemokrater som Hillary Clinton var med i en satanistisk pedofiliring og påstått at skoleskytinger var iscenesatt.

I et internt møte med partifeller på Capitol Hill onsdag skal hun ha bedt om unnskyldning og sagt at hun ikke lenger tror på slikt. Der skal hun deretter ha fått stående applaus fra flere av sine kolleger.

Greene kommenterte ikke om hun fortsatt tror at en laser i verdensrommet kontrollert av en jødisk bankierfamilie startet voldsomme skogbranner i California i 2018.

PARTIFELLER: Marjorie Taylor Greene etter et møte med andre republikanere i Kongressen onsdag. Foto: JOSHUA ROBERTS / REUTERS

Sammenlignet media med QAnon

Under debatten i forkant av avstemningen i Kongressen torsdag gjentok hun at hun ikke lenger står for tingene hun tidligere har uttrykt, men kom ikke med noen unnskyldning for at hun tidligere har gjort det.

Derimot klarte hun å skape kraftige reaksjoner da hun sammenlignet amerikanske medier med QAnon-bevegelsen.

– De er like skyldige i å fremsette løgner som splitter oss, sa hun om media og den svært drøye konspirasjonsteorien.

Det fikk mindretallslederen i Representantenes hus, hennes partikollega Kevin McCarthy, til å ta ordet:

– Å sidestille media med QAnon er utenfor sømmelighetens grenser.

På Twitter reagerer det også. CNNs politiske analytiker Chris Cillizza sier det slik:

«Kreftsvulst»

Republikanernes leder i Senatet Mitch McConnell har kalt sin partifelle «en kreftsvulst for det republikanske partiet» som omfavner «sinnssyke løgner og konspirasjonsteorier».

Sofie Rege Gårdsvoll, kommentator på nettstedet Amerikansk politikk, sier at Greene står for tanker og et verdensbilde mange tradisjonelle republikanere ikke kjenner seg igjen i.

– Utfordringen for dem er at hun har ganske mye støtte i den dominerende del av velgermassen. De frykter å komme på kant med partiets grasrot, sier Gårdsvoll.

Tar sterkt avstand

Kevin McCarthy fordømmer også hennes uttalelser, men vil ikke frata henne posisjoner med politisk innflytelse.

Han skal onsdag ha tilbudt å fjerne Greene fra to komiteer og sette henne i et panel som overvåker småbedrifter. Demokratene skal ha svart at hun overhodet ikke bør ha slike verv.

McCarthy sier at uttalelser fra Greene om skoleskytinger, politisk vold og antisemittiske konspirasjonsteorier ikke representerer verdiene til republikanerne i kongressen.

BAKMANN: President Donald Trump skal ha kalt Marjorie Taylor Greene en stigende stjerne i det republikanske partiet. Her er de sammenpå et valgmøte 3. januar. Foto: Brynn Anderson / AP

Han mener det er et «partipolitisk maktovergrep» av det demokratiske flertallet å kaste Greene fra komiteene i dag, men valgvinnerne ser det annerledes.

I går stemte derimot republikanerne over å fjerne Liz Cheney fra sin rolle som den tredje mektiske republikaneren i Representantenes hus fordi hun stemte for å stille Donald Trump for riksrett for å ha oppildnet til angrepet på Kongressen 6. januar.

– Moralsk frastøtende

– Et medlem av Kongressen som oppfordrer til politiske attentater, det er noe nytt. Om det er der vi legger listen for hvem vi fjerner fra komiteer, er det greit for meg, sier demokraten Jim McGovern, leder av komiteen som setter reglene i Kongressen, til New York Times.

Den republikanske strategen Evan Siegfried sier til CNBC at McCarthy og partiledelsen toer sine hender, ved å la Representantenes hus i plenum avgjøre Greenes skjebne.

– Det burde ikke vært så vanskelig å gripe inn mot noen som hevder moralsk frastøtende synspunkter, sier Siegfrid.

Asle Toje mener at demokratene utvider kampsonen ved å angripe hva partiene hittil har vært enige om – at hvert parti får nominere sine egne til politiske posisjoner.

TRUMP-TILHENGER: Marjorie Taylor Greene avlegger 3. januar eden som nyvalgt medlem av Kongressen. Foto: ERIN SCOTT / REUTERS

– Ikke farbar vei

– Jeg tror ikke det er en farbar vei, om demokratene ønsker å instruere etter hvem de kan like og ikke like. De kan ikke både forene landet og bryte normene for hvordan du behandler meningsmotstandere, sier USA-eksperten.

Gårdsvoll sier det rent prinsipielt er problematisk om den ene partiet skulle diktere hvem det andre partiet skulle ha i sine partiverv.

– Men i dette tilfellet mener Demokratene at det må trekkes en grense. De er ikke bare politisk uenige med henne, men mener det hun står for, er aktivt skadelig, sier Gårdsvoll.

Toje mener Greene muligens er «hinsides folkeskikken», men oppfordrer også folk til å vise sunn skepsis i møte med «partiske medier som The New York Times og Fox News».

Greene har allerede cashet inn på striden hennes uttalelser har skapt.

Hun har på to døgn samlet inn over 1,5 millioner kroner i støtte fra 13.000 patrioter, som hun selv kaller dem på Twitter.

Som kampanjen hennes skriver til «kjære Marjorie»:

– Demokratene vil ha deg utvist, Fake News Media sverter deg og Silicon Valley-kartellet vil stilne deg. Men vi, folket, står bak deg. Du er vår stemme i Washington.