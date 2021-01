Dette betyr brexit for norske studenter Brexit får konsekvenser for de over 3000 norske studenter. Sveip for å se hva som skjer. Kari Aarstad Aase Av Publisert 25. januar, kl. 13:40 JUSTIN TALLIS / AFP Neste side (2) Forrige side (0) VG-Peil-Logo

Erasmus-satsingen gjelder ikke lenger for studenter i Storbritannia, men britene lover en erstatningsordning .

I tillegg til å søke studentvisum, må norske studenter søke om å bli dekket av Storbritannias offentlige helsetjeneste .

Det er forskjell på studenter som allerede er i landet, og de som tenker å søke studiesteder i Storbritannia.

Brexit gjør det dyrere å bli student

Når Storbritannia forlater EU, vil automatisk godkjenning av utdanningen til regulerte yrker bli borte.

ANSA bekymret

– For eksempel vil norske kiropraktorstudenter i Storbritannia risikere å måtte ta et dyrt, obligatorisk kurs for å få autorisasjon som kiropraktor i Norge, sier Morgan Alangeh, president i ANSA.

Norge har i dag ingen kiropraktorutdanning selv, og de fleste studerer det i UK.

Erasmus

Storbritannia og EU kom ikke til enighet i forhandlingene om Erasmus. Storbritannia lanserer derfor et alternativt program, kalt the Turing Scheme.

Det er tenkt å gi støtte til rundt 35.000 studenter fra hele verden som vil på utveksling til Storbritannia fra september 2021.

– Hva skjer med dem som allerede er Erasmus-studenter?

Storbritannia vil fortsatt være med i nåværende Erasmus+ (2014-2020). Dette betyr at prosjektsøknader som allerede er godkjent, kommer til å fortsette å få støtte (selv etter 2020). Ingen nye søknader innen det nåværende programmet vil bli behandlet, opplyser den britiske ambassaden i Oslo.

Foto: Steve Parsons / PA Wire

Visum

Studenter som skal studere i Storbritannia i mer enn seks måneder, men som ikke reiser gjennom utvekslingsprogrammet, må søke om studentvisum gjennom det nye «Student Visa Route».

En søknad koster £348 (Over 4000 kroner), og tar ca. tre uker. Norge er med på en liste over land som tilbys enklere søknadsprosess med mindre dokumentasjon enn andre land utenfor Europa.

Foto: ANDY RAIN / EPA

Helse

– Bortsett fra å måtte søke visum, blir studenthverdagen endret?

Studenter som planlegger å bo i UK lenger enn seks måneder, må også søke om å bli dekket av helsetjenesten, National Health Service (NHS). De som søker om visum på nett, vil automatisk bli henvist til denne søknaden. Kostnaden på denne forsikringen («Immigration Health Surcharge») er £470 (nesten 5.500 kroner).

Dersom oppholdet er kortere enn seks måneder, vil standard helsetjenester bli dekket av NHS. For studenter som allerede bor i Storbritannia og er en del av EUs bosettingsordning, vil helsetjenester fortsatt bli dekket uten ekstra kostnader.

Foto: DADO RUVIC / X02714

Lån og stipend

– Blir det endringer på lån/stipend?

Nei. Fordi Storbritannia ikke lenger er medlem av EU, må studenter fra EU nå betale det samme som andre internasjonale studenter for å kunne studere i Storbritannia. Norge, som heller ikke er medlem av EU, har alltid tilhørt denne gruppen av land og derfor måttet betale «international fees». Det er dermed ingen forandring i hvor mye skolepenger norske studenter må betale. Så lenge du oppfyller Lånekassens krav for støtte, vil du få lån og stipend på samme måte som før.

Grader

– Spiller det noen rolle hvilken grad jeg tar?

Kravene for å få visum er de samme for alle, men enkelte endringer er gjort for master- og doktorgradsnivåer. Tidligere var det tidsbegrensning på hvor lang tid man kunne bruke på studiene. Slik er det ikke lenger. En annen nyhet er at det fra sommeren 2021 vil introduseres en «Graduate route». Dette er en type visum som vil gi dem som fullfører en grad i Storbritannia rett til å være i landet i en begrenset tid etter at de ferdig med studiene, for å finne seg en jobb. Denne er opptil to år for bachelor- og mastergrader, og opp til tre år for doktorgrader.