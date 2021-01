EX-PRESIDENT: Donald Trump vinker til sine tilhengere etter ankomst Florida onsdag i forrige uke, hans siste dag som USAs president. Foto: Damon Higgins / The Palm Beach Post

CNN: Trump sliter med å skaffe advokatteam til riksrettssaken

For bare fjerde gang i historien skal det holdes riksrettssak mot en amerikansk president. Halvparten av dem har vært mot Donald Trump, som angivelig har utfordringer med å skrape samme folk som vil forsvare ham.

Det skriver nyhetskanalen CNN.

Ifølge deres kilder sliter Donald Trump med å finne advokater til teamet som skal føre hans sak i riksretten som starter i Senatet i den amerikanske kongressen om knappe to uker.

Det skal være ulike begrunnelser for at ulike advokatfirmaer har sagt nei, ifølge personer som kjenne situasjonen. Enkelte har fryktet at de kanskje ikke vil få betalt, mens andre er skeptiske til å assosiere seg med Trump-tilhengeres angrep på Kongressen 6. januar.

Det er for å ha oppildnet til de opptøyene Trump nå for andre gang er stilt for riksrett. Han er bare den tredje presidenten – riktig nok nå avgått – i landets historie som blir stilt for riksrett.

Fått ja fra respektert advokat

Men helt mørkt er det ikke for Trump. Selv om han ikke har et fullt advokatteam på plass ennå har han startet å diskutere sin forsvarsstrategi med den respekterte advokaten Butch Bowers, som har sagt ja til å representere den avgåtte presidenten. Bowers jobbet blant annet i Justisdepartementet under George W. Bush’ regjeringstid.

Det skal ha vært South Carolina-senatoren Lindsey Graham som koblet Trump med Bowers. Også han fra South Carolina. Graham skal også ha forsøkt å hjelpe med å rekruttere flere advokater han kjenner fra delstaten. En av dem skal ifølge CNNs kilder være delstatens tidligere justisminister Charlie Condon.

– Jeg representerer ikke tidligere president Trump. Takk, skriver han i en kort uttalelse til kanalen natt til i dag norsk tid.

En talsperson for Trump har avslått å diskutere den avgått presidentens arbeid med å skaffe seg et forsvarsteam. Heller ikke Lindsey Graham har kommentert akkurat det, men han sier til kanalen at han tror Trump ønsker å få riksrettssaken unnagjort så raskt som mulig, og tror ikke presidenten kommer til å kalle inn noen vitner til å tale sin sak.

Mangler trolig stemmer

Det var også i natt at de som er plukket ut til å lede saken på vegne av Representantenes hus formelt leverte tiltalen til Senatet, Kongressens andre kammer. Det er Representantens hus som avgjør om en president skal stilles for riksrett. Det ble det flertall for, med alle demokratene og 10 republikanere, bare dager før Donald Trumps presidentperiode var over.

Nå er det altså opp til Senatet om han blir dømt, eller ikke. For at det skal skje må minst 67 av de 100 senatorene mene han har gjort seg skyldig i å oppildne til angrepet på Kongressen. Det betyr at dersom alle demokratene stemmer for må også minst 17 republikanere gjøre det, ettersom begge partiene nå har 50 representanter hver.

Det er høyst tvilsomt at så mange republikanere vil vende seg mot den tidligere presidenten, selv om det i motsetning til under riksrettssaken i fjor ikke er noen fra partiledelsen i Senatet som denne gang vil jobbe målbevisst for å få sine representanter til å stemme nei.

Mange republikanere har kritisert Trump for hans roller i forbindelse med angrepet, men har samtidig uttrykt at de mener det strider mot grunnloven å stille en avgått president for riksrett. Ifølge Politico frykter også mange republikanske senatorer at Trump, som fremdeles har et solid grep om partiets velgere, kan komme til å gå etter dem dersom de stemmer for å dømme ham.

I tillegg har én demokrat, Joe Manchin, gitt uttrykk for at han mener det vil være feil å dømme Trump nå.

Problem for Biden

President Joe Biden selv er mest opptatt av at Trump blir fortid, og av å komme raskt i gang med å bekjempe coronaviruset, gjenopplive en stagnerende økonomi og få godkjent sine regjeringsmedlemmer i Senatet.

– Jeg tror den må skje, sa han likevel til CNN om riksrettssaken etter at tiltalen var levert til Senatet.

Presidenten tror imidlertid ikke at demokratene vil få med seg de 17 republikanske senatorene som trengs for å felle Trump.

I DET OVALE KONTOR: Joe Biden er USAs 46. president. Foto: TOM BRENNER / Reuters

– Senatet har endret seg siden jeg satt der, men det har ikke endret seg så mye, sier han, og legger til at han tror utfallet ville ha blitt annerledes om Trump ble stilt for riksrett mens mens han fortsatt var president.

Trump har ikke villet ta ansvar for stormingen av Kongressen. Offentlig har han uttalt at han ikke støttet voldsbruken til sine tilhengere, men da angrepet pågikk skal han ifølge folk på innsiden av Det hvite hus ha likt å se at de stod opp for ham og hans løgner om valgjuks.

Riksrettsprosessen har han kalt for latterlig og «den største heksejakten i politikkens historie».