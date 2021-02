ETTERSPURTE DRÅPER: En dose med koronavaksinen fra Pfizer-BioNTech. Coronavaksine. Foto: Lise Åserud/NTB

Hit sender COVAX de første vaksinedosene

Det globale vaksinesamarbeidet COVAX opplyste onsdag hvilke lavinntektsland som får de første rundt 337 millioner vaksinedosene.

Nesten alle vaksinene er av typen AstraZeneca/Oxford og de første kan settes i slutten av februar eller tidlig i mars. Det er Serum Institute i India som skal produsere brorparten av vaksinene.

Bare 1,2 millioner vaksiner er av typen Pfizer-BioNTech.

COVAX skal sikre felles innkjøp og fordeling av vaksiner til alle land og ledes av Verdens helseorganisasjon (WHO), sammen med vaksinealliansene CEPI og GAVI. Ideen er at alle land skal få vaksinedoser samtidig, så de kan dele ut til de hardest rammede befolkningsgruppene.

– Endelig er planen for de første leveransene gjennom den internasjonale vaksinedistributøren COVAX klar. Det er et viktig og helt avgjørende skritt i retning av en mer rettferdig fordeling av vaksiner, sier utviklingsminister Dag-Inge Ulstein i en pressemelding.

Afghanistan skal anslagsvis motta drøye tre millioner vaksinedoser, India 97 millioner og Angola 2.5 millioner. Se hele listen over hvilke land som mottar hva her.

Norge har allerede gitt milliarder til vaksineutvikling gjennom CEPI, for at også fattige land skal få tilgang på vaksiner.

– Norges posisjon har hele tiden vært at vi skal jobbe for en rettferdig fordeling av vaksiner, testutstyr og medisiner i kampen mot pandemien. Det er helt avgjørende at COVAX også i fortsettelsen får tilgang til nok vaksinedoser og at de blir prioritert av vaksineprodusentene, sier Ulstein.